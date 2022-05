T i piace conoscere nuove persone e stare in mezzo agli altri? Potrebbe essere che tu abbia un tipo di personalità estroversa: ecco cosa significa concretamente e le teorie psicologiche da cui deriva questa descrizione

Spesso, per descrivere una persona dal punto di vista relazionale, la si può definire estroversa o, al contrario, introversa. Questi due termini indicano come le persone si rapportano agli altri. Per quanto siano parole di uso comune, forse potrebbe essere interessante sapere com’è una persona estroversa e quali sono le sue caratteristiche.

Le basi della psicologia

In psicologia, una personalità può essere estroversa o introversa: questi due tipi sono concetti introdotti per la prima volta dallo psichiatra (e padre della psicologia analitica) Carl Gustav Jung. Nella sua opera intitolata Tipi psicologici (Psychologische Typen, 1921), Jung introdusse il concetto di introversione e estroversione come di tipi psicologici, ossia strutture di personalità utilizzate per distinguere due diversi modi di rapportarsi al mondo esterno.

I tipi psicologici di Jung

Questi termini, secondo quanto svelato dallo stesso Jung, non servono a valutare in qualche modo le persone, ma indicano una modalità diversa di approcciarsi a ciò che si ha intorno. In definitiva al mondo esterno. La differenza fondamentale dei due tipi di personalità estroversa e introversa è l'attenzione particolare che una pone verso il soggetto e l'altra verso l'oggetto, una verso l'aperto, l'altra verso il chiuso. In altre parole, chi è attirato dall'aperto o dall'oggetto viene definito come estroverso, chi dal chiuso o dal soggetto viene definito introverso.

Quindi, l’estroverso ha un rapporto positivo con l’ambiente esterno: lo osserva, studia tutte le circostanze e cerca di adattarsi ad esse il più possibile. Tende dunque a ricercare l'approvazione degli altri, uniformandosi in qualche modo al resto del gruppo per quanto riguarda giudizi e opinioni. L’introverso, al contrario, pone una distanza fra sè e il mondo esterno, concentrandosi maggiormente su ciò che è l'interiorità. L'individualità dunque assume un valore differente e maggiore, lasciando spazio soprattutto alle emozioni e ai pensieri. Un atteggiamento che può portare a una difficoltà ad esprimersi, assumendo un comportamento pessimista.

L’estroversione nella teoria dei Big Five

Secondo il modello di personalità a cinque fattori (ovvero, la teoria dei Big Five), l'introversione e l'estroversione sono una delle principali dimensioni della personalità che compongono il modello di personalità a cinque fattori.

Secondo questa teoria, la personalità è composta da cinque grandi dimensioni, ciascuna delle quali esiste su un continuum. Mentre alcune persone potrebbero tendere a trovarsi all'estremità estrema di entrambi i lati, la maggior parte delle persone si trova da qualche parte più nel mezzo. Quindi, mentre potresti avere molti tratti che ti rendono un’estroversa, potresti anche ritrovarti a esibire tratti che sono di natura più introversa.

Caratteristiche delle persone estroverse

Essere una persona o, meglio, avere una personalità estroversa significa avere delle caratteristiche generali, positive e negative, come altre persone dello stesso tipo di personalità. Le persone estroverse, infatti, tendono ad essere socievoli, assertive, calorose, attive, in cerca di stimoli e positive.

Sul lato positivo, gli estroversi sono spesso descritti come loquaci, socievoli, orientati all'azione, entusiasti, amichevoli ed estroversi. Sul lato negativo, a volte sono descritti come in cerca di attenzione, facilmente distratti e incapaci di trascorrere del tempo da soli. Gli estroversi hanno anche maggiori probabilità di assumere comportamenti rischiosi, inclusi comportamenti rischiosi per la salute.

Tratti comuni delle persone estroverse

Alcune delle caratteristiche generali associate all'estroversione includono:

Amare stare al centro dell'attenzione

Preferire il lavoro di gruppo

Soffrire la solitudine e il tempo da sole

Amare parlare con tutti di tutto

Cercare idee e ispirazione dagli altri e da fonti esterne

Avere tanti interessi vari

Tendenza a essere impulsivi, ad agire prima di pensare

Scopri se hai una personalità estroversa

È importante ricordare che non tutte le persone estroverse sono uguali. Tuttavia, alcuni tratti comuni che tendono a condividere includono l'essere loquaci, amichevoli e aperti. Comprendere il tuo tipo di personalità e le tue caratteristiche può aiutarti a conoscere meglio te stessa, compresi i tuoi punti di forza e di debolezza in diverse situazioni. Pensi di poter essere un’estroversa? Prova a vedere se ti identifichi in questi cinque tratti chiave comuni a questo tipo di personalità.

Ti piace parlare

Stare in mezzo agli altri ti carica

Discuti i tuoi problemi con gli altri

Sei amichevole e disponibile

Sei molto aperta

Per coltivare un po’ di introversione

Ci sono momenti in cui potresti voler comportarti più come un estroverso, ad esempio quando incontri nuove persone. In altri casi, potresti voler frenare alcune delle tue tendenze più estroverse, come quando vuoi passare il tempo a essere più riflessivo. Se sei una persona (molto) estroversa, potresti provare anche a curare i tuoi lati più intimi, cioè quelli che hanno a che fare con l’introversione.

Costruisci la tua consapevolezza

Attività contemplative come praticare la consapevolezza o la meditazione possono darti la possibilità di concentrarti su ciò che senti e pensi nel momento presente.

Trascorri del tempo da sola

Attività solitarie come camminare nella natura, leggere un libro o cenare da solo possono essere buoni modi per trascorrere del tempo riflettendo sui tuoi pensieri senza distrazioni.

Scrivi in ​​un diario

La scrittura espressiva può darti l'opportunità di scavare più a fondo nei tuoi sentimenti e contemplare la tua vita interiore.