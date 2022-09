S econdo il test delle 16 Personalità di Myers Briggs, alcune persone sono davvero insuperabili nel gestire cose e persone: si tratta di coloro che hanno la personalità Esecutivo. Ecco cosa significa

Se ami organizzare e gestire le cose, ami l'ordine e ti piace assumere il ruolo di organizzatore, lavorando sodo per mettere insieme tutti quanti nella difesa di valori tradizionali, allora potresti avere la personalità Esecutivo.

Stiamo parlando del test sulle personalità di Myers Briggs che individua i principali caratteri distintivi delle varie personalità, spiegandone i punti di forza e quelli di debolezza. Scoprire quale sia la propria personalità secondo questo test può essere molto utile per fare introspezione e analizzare il modo in cui ci comportiamo nei rapporti sociali e sul lavoro.

Personalità Esecutivo: di cosa si tratta

Chi appartiene al tipo di personalità Esecutivo si identifica nei rappresentanti della tradizione e dell’ordine, e ama usare la sua comprensione di ciò che è giusto, sbagliato o socialmente accettabile per riunire famiglie e comunità e raggiungere obiettivi comuni.

Spesso queste persone sono amate per i loro consigli, e sono noti per spianare con facilità la strada nei momenti più difficili. Sono individui che amano guidare dando il buon esempio, dimostrando dedizione e onestà, e rifiutano con decisione la pigrizia, soprattutto sul lavoro.

In pratica, l'Esecutivo è il classico cittadino modello: aiuta a mantenere rapporti di buon vicinato, rispetta la legge e fa sì che tutti partecipino alla vita della comunità, aiutando le organizzazioni che gli stanno a cuore.

Alcuni Esecutivi famosi sono stati Frank Sinatra, John D. Rockfeller o Ella Baker, mentre nel mondo del cinema e della letteratura troviamo, come esponenti di questo gruppo, Boromir del Signore degli Anelli, o Robb Stark di Games of Thrones.

Punti di forza del tipo Esecutivo

Veri leader, le personalità Esecutivo riconoscono la forza del singolo, oltre a quella del gruppo, e amano aiutare tutti a esprimere le proprie idee, senza lasciare indietro nessuno, grazie a uno sviluppato senso di appartenenza. Ma quali sono i loro punti di forza? Eccoli qui.

Dedizione

Per chi appartiene a questo tipo di personalità, portare a termine un compito che gil è stato assegnato è una vera missione di vita.

Non esiste che un Esecutivo abbandoni un compito assegnatogli solo perché è diventati difficile o ripetitivo: le persone con il tipo di personalità Esecutivo portano avanti le loro task fino alla fine, costi quel che costi.

Forza di Volontà e Onestà

Una simile dedizione ai propri doveri non sarebbe possibile senza una ferrea forza di volontà e gli Esecutivi lo sanno bene.

Un altro aspetto importante di questa personalità riguarda senza dubbio l'onestà e la lealtà; affidabili e pazienti, gli Esecutivi si fidano dei fatti e tengono molto a verificarne veridicità e affidabilità. Se promettono di fare qualcosa manterranno la parola data, rendendoli persone molto responsabili e amanti dell'ordine e dell'organizzazione.

Capacità organizzativa

A questo proposito, chi appartiene a questo gruppo è un ottimo organizzatore; capace e sicuro di sé e del suo ruolo, un Esecutivo non ha problemi a distribuire compiti e responsabilità agli altri in modo equo e oggettivo.

Punti di debolezza della personalità Esecutivo

Nessuno è perfetto e anche gli Esecutivo hanno i loro punti deboli, dimostrandosi a volte poco flessibili e giudicanti; ma vediamo meglio di cosa si tratta.

Poca flessibilità e testardaggine

Le personalità Esecutivo sono riluttanti a fidarsi di un'opinione e a rivedere la propria posizione; le situazioni che non conoscono e gli imprevisti le mettono a disagio e li stressano non poco e tendono a farle chiudere in sé stesse.

Questo perché hanno timore che le loro idee si dimostrino poco valide e abbandonare la strada vecchia per la nuova (che potrebbe rivelarsi fallimentare) potrebbe mettere a rischio la loro reputazione di affidabilità, rendendoli preda della paura di fallire.

Difficoltà ad esprimere le proprie emozioni

Forse la più grande debolezza degli Esecutivo è la difficoltà nell'esprimere le emozioni e provare empatia. Queste persone sono così prese dal verificare i fatti che a volte si dimenticano di pensare a ciò che rende felici gli altri.

Un esempio? Fare una deviazione per prendere una strada panoramica durante un viaggio di famiglia viene visto come una perdita di tempo, e gli Esecutivo potrebbero non curarsi del fatto che le altre persone potrebbero apprezzarlo e si potrebbe vedere un panorama bellissimo o scoprire qualcosa di nuovo ed emozionante.

Propensione al giudizio

Un altro aspetto spigoloso di questa personalità riguarda la propensione degli Esecutivi ad essere molto giudicanti e ad avere forti convinzioni su ciò che è giusto, sbagliato e socialmente accettabile.

Il loro impulso innato a rimettere ordine nel caos si estende spesso a tutto e a tutti, ignorando la possibilità che esistano due modi giusti di fare le cose; questo li porta spesso anche a essere talmente presi dal soddisfare le aspettative degli altri da non riuscire a soddisfare le proprie esigenze.

Pochi tipi di personalità sono così praticihe e volitive come quella Esecutivo. Noti per la loro affidabilità e le loro capacità amministrative, chi appartiene a questa categoria è molto bravo a creare e mantenere un ambiente sicuro e stabile per sé e per i propri cari.

Tuttavia, gli Esecutivo possono facilmente trovarsi a disagio nel momento in cui questo loro approccio razionale e pragmatico alle cose diventa più un peso che un vantaggio. Che si tratti di una relazione, di imparare a rilassarsi o a improvvisare, di gestire in modo sano il proprio carico di lavoro, gli Esecutivo devono impegnarsi molto per accettare di non essere perfetti e infallibili e imparare a rilassarsi e lasciarsi andare.

Se ti sei un po' ritrovato in questa personallità, potresti essere un Esecutivo: provare il test delle 16 Personalità e scoprirlo, potrebbe essere un'ottima occasione di fare introspezione e iniziare un percorso di crescita personale.