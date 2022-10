N on c’è nulla di più importante di una vita spesa per gli altri: i Difensori proteggono chi li circonda con tanta ferocia e tanta determinazione da essere punti di riferimento per amici e parenti

La personalità del Difensore nel test Myers-Briggs è un autentica sfida a se stessa: a renderla così unica, e così speciale, sono infatti le sue meravigliose contraddizioni. Empatia e ferocia, tradizione e innovazione; anime della festa, sì, ma senza mai mettere in discussione quello che loro reputano davvero importante.

L’indicatore di personalità Myers-Briggs, conosciuto come MBTI, è uno strumento pseudoscientifico che, attraverso una serie di domande, ti aiuta a mappare una traccia divertente e intuitiva della tua personalità. È ideale per imparare a conoscersi meglio, e sempre più spesso le sigle (ISFJ, INFP, INTJ) vengono utilizzate dai giovanissimi sui social o sulle app di dating per fornire un’indicazione chiara e diretta delle proprie inclinazioni. Preso come un gioco, così come dovrebbe essere, MBTI è uno strumento intrigante che può avviare anche i giovanissimi e più inesperti attraverso il percorso di conoscenza di sé.

ISFJ, il Difensore

Nella personalità del Difensore troviamo gentilezza e determinazione, due parole che possono sembrare in contrasto tra loro, ma che in realtà si combinano alla perfezione nell’ISFJ. In esse si mescolano gli elementi della buona tradizione (l’amore per la famiglia, la lealtà, l’onestà come valore fondante) e il desiderio di fare del bene. Non a caso un Difensore, molto spesso, intraprende una carriera fatta per mettersi al servizio degli altri, come ad esempio quella nella medicina o nelle opere sociali.

Perfezionista, ma con una spiccata tendenza a procrastinare un pochino, il Difensore è tuttavia una persona puntuale, anche se si ritrova a dover fare tutto la notte prima della scadenza. Non solo: quando qualcosa va storto, è la prima persona a ragionare ed assumersi le sue responsabilità, qualora ce ne fossero. Il suo obiettivo è stare bene superando le aspettative che gli altri nutrono nei suoi confronti.

La personalità del Difensore, in amore

Le relazioni romantiche tirano fuori un aspetto del tutto inatteso da questa personalità MBTI. Sotto la loro soffice gentilezza si nasconde un amante appassionato e fedele. I Difensori stessi si meravigliano, spesso, del livello di intensità che possono raggiungere le loro emozioni, specialmente quando si risveglia in loro il desiderio di proteggere chi amano.

Le emozioni di questa personalità scorrono in profondità, talmente in profondità che spesso per questi individui è molto difficile parlare ad alta voce di quello che provano. Eppure, parole a parte, i Difensori trovano sempre mille, centomila modi al giorno di dimostrare a chi li circonda quanto ci tengono. Gli ISFJ sono sempre disposti a mettersi in gioco per migliorare le vite dei loro cari con piccoli gesti, e poche dichiarazioni plateali.

La personalità del Difensore, sul lavoro

Se c’è una personalità MBTI di cui ci si può fidare sul posto di lavoro, questa è proprio il Difensore. Queste persone sono affidabili, lavorano sodo e sono sempre pronte a dare una mano a chi si trova in difficoltà o esprime qualche dubbio. Le persone dotate di queste personalità tendono a svolgere i loro compiti in modo esemplare, e non si spaventano davanti al duro lavoro. L’etica lavorativa si mescola, i pratica, al desiderio di mettersi al servizio della comunità lavorativa, creando un sodalizio perfetto che fa bene al lavoro e li rende davvero insostituibili.

Pregi e difetti del difensore

Teamplayer : ai Difensori piace aiutare gli altri, e lo fanno condividendo volentieri quello che hanno non solo in tasca, ma anche le loro conoscenze. Queste persone tendono a preferire, dove possibile, la collaborazione alla competizione.

: ai Difensori piace aiutare gli altri, e lo fanno condividendo volentieri quello che hanno non solo in tasca, ma anche le loro conoscenze. Queste persone tendono a preferire, dove possibile, la collaborazione alla competizione. Affidabili : Se c’è un compito da fare e lo affidi a un INFJ, stai sicuro che esso verrà svolto egregiamente. Sono persone meticolose e hanno un approccio scrupoloso ai loro doveri. Molto spesso fanno anche più del necessario, pur di produrre risultati eccellenti.

: Se c’è un compito da fare e lo affidi a un INFJ, stai sicuro che esso verrà svolto egregiamente. Sono persone meticolose e hanno un approccio scrupoloso ai loro doveri. Molto spesso fanno anche più del necessario, pur di produrre risultati eccellenti. Rispettosi . I Difensori sono bravi a notare i comportamenti di chi li circondano, e sono davvero attenti ai più piccoli dettagli. Non per questo, però, se ne approfittano. Piuttosto, saranno in grado di dare il consiglio giusto al momento giusto.

. I Difensori sono bravi a notare i comportamenti di chi li circondano, e sono davvero attenti ai più piccoli dettagli. Non per questo, però, se ne approfittano. Piuttosto, saranno in grado di dare il consiglio giusto al momento giusto. Troppo umili : Molto spesso i Difensori tendono a preoccuparsi talmente tanto di quello che pensano gli altri che si rifiutano di prendere in considerazione ciò che provano loro stessi. Ancor di più, tendono a sminuire il loro operato per non far sentire in difficoltà gli altri.

: Molto spesso i Difensori tendono a preoccuparsi talmente tanto di quello che pensano gli altri che si rifiutano di prendere in considerazione ciò che provano loro stessi. Ancor di più, tendono a sminuire il loro operato per non far sentire in difficoltà gli altri. Prendono tutto sul personale : Essendo così investiti in ogni loro attività, queste persone tendono a prendere molto seriamente le opinioni altrui. Talvolta, anche troppo. Quando il loro operato non è apprezzato, molto spesso si sentono attaccati personalmente.

: Essendo così investiti in ogni loro attività, queste persone tendono a prendere molto seriamente le opinioni altrui. Talvolta, anche troppo. Quando il loro operato non è apprezzato, molto spesso si sentono attaccati personalmente. Impervi al cambiamento: I Difensori tendono a vivere male le situazioni dove è necessario operare un cambiamento. Rompere le abitudini, spezzare lo status quo, può essere un trauma per queste personalità. Per loro la storia è davvero importante, e la tradizione lo è altrettanto. Potrebbero dunque aspettare che la situazione raggiunga il punto di non ritorno prima di accettare il cambiamento.