Cos’è la personalità Console e da cosa si riconosce?

E se la tua fosse una personalità Console? Come scoprirlo, ma anche i pregi e i difetti per affrontare al meglio la tua vita (e le relazioni)

Conoscere se stessi è fondamentale e per farlo servono gli strumenti giusti. Se hai una personalità Console, ad esempio, potresti ritrovarti a puntare sulle amicizie, ma a sentirti debole in amore, cercando sempre di arrivare a un accordo con chi hai di fronte. Mettere in discussione il proprio carattere non è sempre semplice, ma necessario per migliorare i rapporti con gli altri, affrontare con lo sprint giusto la quotidianità e il futuro.

Un test per conoscerti meglio

Qual è la tua personalità? Un guida utile ci viene fornita dal Myers-Briggs Type Indicator Test (MBIT), conosciuto anche come il test delle 16 personalità. Si tratta di un test creato da due studiose - Katharine Cook Briggs e Isabel Briggs Myers – sulla base delle teorie di Carl Jung.

Il risultato è un indicatore che consente di individuare alcune caratteri psicologici, schematizzando il modo in cui le persone si confrontano con la vita e con l’ambiente circostante. Jung infatti afferma che gli esseri umani vivono la realtà tramite pensiero, sentimento, intuizione e percezione. Partendo da queste dicotomie, le ricercatrici hanno teorizzato l’esistenza di ben 16 tipi diversi tipi di personalità.

La personalità Console

Fra le personalità troviamo quella del Console. Si tratta di persone particolarmente accomodanti e popolari, che amano stare sotto i riflettori e lo fanno in modo del tutto naturale. Sin da piccoli si pongono come dei leader nei confronti degli altri, diventando un punto di riferimento, dalla scuola sino al lavoro.

Adorano sostenere e aiutare le persone care, si trovano a loro agio vivendo una socialità attiva e vivace, assicurandosi sempre che tutti siano a loro agio e felici. Dotati di grande praticità, le persone con una personalità Console riescono a comprendere con facilità i sentimenti e i bisogni degli altri.

In amore

Sicurezza e stabilità sono le parole d’ordine per la personalità Console in amore. Non ama le avventure di una notte, ma preferisce la certezza di una relazione che duri nel tempo. Per questo credono fortemente nel matrimonio e nel progetto di creare una famiglia come obiettivo finale.

Per questo motivo uscire ad un primo appuntamento con la personalità Console non significa divertirsi, ma cercare di passare un test per capire se sei la persona giusta per impegnarsi seriamente. Sì, forse prenderà un po’ troppo sul serio i legami, ma il Console è in grado di regalare tanto in una storia d’amore. Punta infatti su comprensione reciproca, rispetto e sostegno per creare qualcosa di speciale e unico, assicurandosi sempre che il partner sia davvero felice.

Sul lavoro

Organizzazione e dedizione sono le qualità che rendono unica la personalità Console sul lavoro. Vigore e senso pratico consentono a queste persone di fare carriera e avere moltissime soddisfazioni lavorative. Avere la stoffa del leader, d’altronde, non è da tutti. Chi ha questo tipo di personalità infatti apprezza il contatto umano, vuole rendersi utile per gli altri ed è capace di guidare un team con estrema saggezza, empatia e solidità, senza creare tensioni o paure di alcun tipo.

Punti di forza

Come accade per tutte le personalità, anche quella del Console presenta dei punti di forza e altri di debolezza su cui sarebbe necessario lavorare.

Capacità pratiche – La personalità Console è in grado di gestire con grande razionalità e talento le attività quotidiane. Il suo senso del dovere e la sua propensione verso la concretezza lo spinge a occuparsi di qualsiasi questione pratica in modo eccellente.

Senso del dovere – Una qualità che si accompagna a un fortissimo senso del dovere e a un’idea alta e nobile della responsabilità. Gli obblighi, per la personalità Console, sono qualcosa da cui non solo è impossibile fuggire, ma che va affrontata sempre e in modo deciso.

Lealtà – Stabilità e sicurezza sono le prime parole che vengono in mente pensando alla personalità Console. In amore queste persone sono leali e ispirano grande fiducia, arrivando a diventare dei pilastri fondamentali per il partner.

Empatia – Fra le personalità più empatiche, quella del Console è accompagnata dal desiderio di “appartenere a qualcosa…”, che sia un club, una squadra o un gruppo. Questo perché le persone dotate di questa personalità provano piacere e si sentono appagate nell’aiutare gli altri e nell’infondere armonia.

Debolezze

Se il Console ha tantissime qualità positive, ci sono anche alcune debolezze nel suo profilo di personalità che potrebbero causargli problemi.

Vulnerabilità alle critiche – La voglia di eccellere e di essere in armonia con tutti spinge spesso chi ha una personalità Console a sentirsi particolarmente vulnerabile di fronte alle critiche. Commenti sul modo in cui vive o si comporta possono ferirlo profondamente, portandolo a sviluppare un atteggiamento sulla difensiva.

Paura dei cambiamenti – Ciò che una personalità Console teme di più in assoluto è uscire dalla comfort zone e ritrovarsi a dover fare i conti con qualcosa di nuovo e inaspettato. Per questo i cambiamenti rendono sempre molto nervose le persone con questo carattere, portandole a reagire anche in modo aggressivo e diffidente.