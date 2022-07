V i sentite delle leader da sempre? Allora probabilmente delle 16 personalità dell’indicatore MBTI la vostra è quella denominata Comandante. Ecco quali sono le sue caratteristiche principali

Quanto è affascinante comprendere qualcosa in più su noi stesse e le nostre inclinazioni attraverso test sulla personalità? Online ne abbiamo a disposizione davvero tanti, ma nessuno è più virale del test delle 16 personalità ideato da Myers e Briggs. Conosciuto anche come MBTI, il test delle 16 personalità ha come obiettivo quello di aiutare le persone a riconoscere e mettere in luce i propri punti di forza, ottenendo una comprensione migliore dei lati della propria personalità e del proprio carattere. Come? Attraverso una serie di domande le cui risposte vengono analizzate da un indicatore basato sulla teoria dei tipi psicologici di Carl Gustav Jung dal quale Myers e Briggs hanno ideato il questionario finale. Se hai già eseguito il test e il tuo profilo combacia con quello della personalità Comandante, ecco qualcosa che dovresti assolutamente sapere.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Come si comporta un partner con la triade oscura della personalità?

Personaggi famosi con personalità Comandante

Malcom X, Steve Jobs, Margaret Thatcher, sono solo alcuni dei personaggi celebri la cui personalità si è rivelata essere quella del Comandante. Come abbiamo anticipato infatti, questo profilo comprende i leader nati, le persone che non hanno paura di avere potere e di esercitarlo. Eccellere nei dibattiti e nei ragionamenti logici è una caratteristica preponderante della personalità Comandate, una personalità in cui arguzia, motivazione e strategia sono tra le caratteristiche più riconoscibili.

Sei hai già fatto online il test delle 16 personalità Myers e Briggs saprai già che la personalità Comandante scaturisce dall’analisi di 4 dicotomie: Estroversione (E) – (I) Introversione; Sensitività (S) – (N) Intuizione; Ragionamento (T) – (F) Sentimento; Giudizio (J) – (P) Percezione. E dalla combinazione di queste dicotomie Myers e Briggs hanno individuato nella personalità ENTJ-A / ENTJ-T quella denominata Comandante. Ma qual è la differenza tra ENTJ-A e ENTJ-T?

ENTJ-A / ENTJ-T

Hai eseguito il test e il tuo profilo è risultato essere Comandante. E lo è perché dall’indicatore alla base del questionario le tue inclinazioni caratteriali tendono a ENTJ-A oppure a ENTJ-T. Quali sono le differenze e perché sono entrambe personalità che rientrano nel profilo Comandante? La risposta è più semplice di quanto sembri. Entrambi leader naturali, gli ENTJ-A sono considerati comandanti assertivi al contrario degli ENTJ-T che sono invece identificati come comandanti turbolenti.

Questo perché di unica categoria di base fanno parte due micro categorie accomunate dalla medesima qualità principale, ma divise da alcune sfumature. ENTJ-A e ENTJ-T sono entrambi caratterizzati da determinazione e coraggio, dalla consapevolezza di poter raggiungere qualunque obiettivo. Ma differiscono in alcuni tratti.

Ad esempio nella gestione dello stress che è prerogativa dei comandanti assertivi e lo è meno dei comandanti turbolenti che invece tendono a vivere lo stress in maniera pessimistica e gestirlo più difficilmente. Stesso discorso vale per la tendenza a lasciare andare i pensieri negativi che risulta molto semplice per gli ENTJ-A ed è invece decisamente più difficile per gli ENTJ-T.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Alle prese con una personalità machiavellica: le red flags sono queste

Comandante VS Architetto

Delle 16 personalità del test MBTI quella che può risultare a prima vista più simile alla personalità Comandante è la personalità Architetto. I motivi sono diversi. Anche l’Architetto è un leader nato, un organizzatore scrupoloso e un grande stratega. Da cosa differiscono allora? Dal fatto che mentre l’Architetto è orientato a fare teorie, il Comandante è orientato a fare piani.

La concretezza della personalità comandante si oppone all’indole fantasiosa e creativa degli Architetti. Non solo, gli architetti utilizzano logica e argomentazioni nelle discussioni, i Comandanti invece sono disposti ad andare allo scontro pur di esporre il loro punto di vista.

Pregi e difetti della personalità Comandante

Estremamente carismatici, energici e con una forza di volontà ammirevole i comandanti hanno una resistenza estrema. Non si piegano sotto pressione, non limitano produttività ed efficienza per colpa di cause esterne. Sono estremamente concentrati sull’obiettivo e da veri leader non mollano mai la presa finché non lo hanno raggiunto. D’altro canto possono risultare intolleranti e aggressivi a causa della grande sicurezza che hanno nei confronti di loro stessi.

Inoltre entrare in contatto con le proprie emozioni e quelle degli altri non è un compito facile per chi ha questo tipo di personalità. Ma in compenso sono estremamente stimolanti quindi avere a che fare con loro vuol dire potersi confrontare con persone realmente carismatiche e dall’energia contagiosa capaci di perseguire obiettivi anche molto difficili da raggiungere, con una carica e una grinta senza pari.

E che dire del loro modo di accettare le sfide? È sempre mosso da una base di grande entusiasmo che li rende spesso imprenditori di gran successo (Steve Jobs vi dice qualcosa?). Tra i lavori per i quali i Comandanti sono più portati ci sono infatti tutti quelli che riguardano le posizioni di potere e le mansioni strategiche. Manager, giudici, avvocati e, più in generale, tutte le posizioni dirigenziali.