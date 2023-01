Cos’è la personalità Avventuriero e da cosa si riconosce?

L ibertà e curiosità caratterizzano la personalità Avventuriero, una fra le più affascinanti e ricca di sfaccettature, da scoprire e amare

Liberi, sognatori e innovatori: la personalità Avventuriero indica un tipo di persona che non si ferma mai ed è sempre in cerca di nuovi stimoli. Parliamo di artisti e personaggi con una mente capace di guardare avanti, che amano l’estetica e il design, adorano osare e sanno come conquistare gli altri grazie alla loro eccentricità. L’unica cosa da non fare con una personalità così? Limitarla della sua libertà!

La personalità Avventuriero del test di Myers-Briggs

La personalità Avventuriero non è altro che uno dei tanti profili che sono stati definiti grazie a Katharine Cook Briggs e sua figlia Isabel Briggs Myers. Le due studiose negli anni Sessanta hanno creato un indicatore MBTI basato sulla celebre teoria dei tipi psicologici elaborata da Carl Gustav Jung. Si tratta di un test particolarmente diffuso ed efficace per comprendere non solo la personalità, ma soprattutto i punti di forza e le attitudini delle persone.

Il test della personalità di Myers-Briggs individua sedici macrocategorie che sono identificate con un codice all’interno di ben quattro dicotomie: Giudizio/Percezione, Pensiero/Sentimento, Introversione/Estroversione, Sensazione/Intuizione. A seconda delle preferenze espresse poi ogni tipo di personalità interagisce in modo differente con il mondo e con sé stessa sfruttando in misura minore o maggiore alcune funzioni cognitive.

Pregi e difetti della personalità Avventuriero

Ricca di sfaccettature e affascinante, la personalità dell’Avventuriero non conosce limiti. Sempre in movimento, adora reinventare e sperimentare situazioni, legami e rapporti con le persone. Con gli amici è imprevedibile, mentre la sua spontaneità gli consente di farsi notare ovunque vada. Quando si sente giù di morale, chi ha questa personalità tende a chiudersi in sé stesso, salvo poi ritornare in pubblico dopo aver cancellato tristezza e dubbi.

Cosa rende speciale la personalità dell’Avventuriero? Innanzitutto possiede un carattere che lo rende affasciante. La sua regola: “Vivi e lascia vivere”, lo rende rilassato, sempre allegro e per nulla incline alle critiche. Ha inoltre una grandissima empatia e riesce a riconoscere le emozioni (e il carattere) delle persone con grande facilità, stabilendo da subito l’armonia e minimizzando qualsiasi conflitto.

La fantasia è una delle armi che la personalità dell’Avventuriero usa per affrontare la vita di tutti i giorni e rapportarsi con gli altri. Gli consente di parlare al cuore delle persone e di inseguire la sua intuizione senza paura. Ha una vivida immaginazione e una spiccata ironia, ma sa anche essere appassionato e intenso quando si parla di sentimenti.

I punti deboli della personalità Avventuriero

Nonostante sia così affascinante e frizzante, la personalità dell’Avventuriero ha comunque dei punti deboli. Il primo è senza dubbio la sua voglia di libertà e indipendenza che lo porta spesso a tenersi a distanza dagli altri e a fuggire quando si sente messo in gabbia. Le regole e le tradizioni gli creano un senso di oppressione, per questo tende a non sopportare le istituzioni e le imposizioni che arrivano dall’alto, fuggendo non appena ne ha l’occasione.

Non solo: la personalità dell’Avventuriero è anche imprevedibile. Non ama gli impegni o i piani a lungo termine, tende a evitare la pianificazione eccessiva del futuro e questo può causargli problemi soprattutto nella sfera sentimentale. Oltre che problemi finanziari: spesso infatti punta a spendere ciò che ha oggi senza pensare minimamente al domani.

Gli avventurieri dunque vivono in un eterno presente, fatto di emozioni e nuove esperienze. Quando però devono affrontare delle difficoltà spesso non riescono a reagire nel modo giusto e si ritirano, schiacciati dalla paura. Per questo motivo spesso possono soffrire lo stress oppure sentono che la loro vita sta andando fuori controllo.

Questo provoca due conseguenze. Una eccessiva competitività, che li spinge a cercare il favore degli altri, puntando sulla gloria del momento. Inoltre hanno un’autostima fluttuante: hanno giorni in cui si sentono degli eroi e altri in cui invece non fanno altro che criticarsi e non credere nelle loro capacità.

La personalità Avventuriero in amore

Nonostante siano molto aperti agli altri e vivaci, coloro che hanno una personalità Avventuriero in amore tendono a farsi conoscere con difficoltà. Nelle relazioni, soprattutto all’inizio, sono misteriosi e sfuggenti. Spesso preferiscono nascondere i propri sentimenti, senza esprimerli, nonostante siano persone molto sensibili ed emotive.

Temono sempre di non essere accettati per quello che sono, ma quando ciò accade diventano affettuosi e super fedeli. Con il passare del tempo, mentre la relazione cresce, iniziano quindi ad aprirsi molto di più, rivelandosi dei partner vivaci e spontanei. Non riescono però a pianificare con grande lucidità il futuro e questo li porta, in particolare quando si parla di impegni a lungo termine come matrimonio o figli, a venire fraintesi. In realtà sono persone che amano stare in coppia, ma preferiscono lasciare agli altri il timone quando si tratta di usare strategia e logica. Sono premurosi, leali e dolci, pronti in ogni odo a sorprendere e stupire il partner in modo insolito e divertente.