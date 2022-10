S ei l'anima della festa e hai un entusiasmo contagioso? Forse hai una personalità attivista: scopri cosa significa e come capire se è così!

La personalità attivista nel test Myers-Briggs

Fascino, forza e indipendenza: la personalità Attivista è un’esplosione di energia. Uno spirito libero che punta sulle idee e ha carattere da vendere, fra creatività, curiosità e libertà.

L'indicatore di personalità di Myers-Briggs, conosciuto come MBTI, nasce con lo scopo di comprendere il modo in cui ogni persona si rapporta con il mondo e affronta la vita. Tutto ciò attraverso questionari psicometrici basati fortemente sulla teoria dei tipi psicologici elaborata da Jung. Come funziona? L’indicatore individua ben sedici tipi differenti di personalità con quattro caratteristiche diverse che si presentano in ognuna in due alternative.

La personalità attivista in amore

Appassionato e pronto a gettare sempre il cuore oltre l’ostacolo, chi ha una personalità Attivista mette al centro della propria esistenza l’amore. Apprezza la vita a due e la ricerca, spinta da un profondo desiderio di vivere in coppia. Proprio per questo chi possiede questa personalità spesso si sente perso se non vive una relazione sentimentale.

Quando sono interessati a qualcuno, gli attivisti si tirano raramente indietro. Si innamorano facilmente, ma non lo fanno in modo frivolo, bensì puntano sulla profondità e sulla volontà di conoscere davvero la persona che hanno accanto. Si lasciano trascinare dalla passione, mettendoci sempre il cuore, senza lasciarsi scoraggiare da problemi e inconvenienti, ma puntando sui sentimenti e sulla dedizione nei confronti del partner. Tutto ciò li porta però a rischiare molto in amore, mettendo in gioco i sentimenti e spesso finendo per restare delusi.

La personalità attivista sul lavoro

Apertura mentale e voglia di dare il massimo, la personalità attivista trova il modo di farsi notare sul lavoro. Creative, premurose e stimolanti, queste persone amano esplorare nuove idee e affrontare sfide inedite. Non apprezza le gerarchie, ma ama lavorare in team. Il suo punto debole? Voler fare buona impressione su tutti, per questo spesso evita gli scontri, cercando di colpire chi ha intorno con la propria bravura e grande impegno. Capacità di comunicazione, empatia e ascolto attivo restano comunque ottimi punti di forza per ottenere considerazione.

Pregi e difetti di questa personalità

Come capire se hai una personalità attivista? Ovviamente il primo passo da fare è fare il test delle personalità di Myers Briggs, che è reperibile in modo gratuito online. Cerca di rispondere in modo sincero e possibilmente non neutrale ad alcune domande, per comprendere se possiedi le qualità di questo profilo psicologico.

Se il risultato del test è "Personalità attivista", queste che elenchiamo di seguito sono le principali caratteristiche della tua personalità: conoscerle potrà essere una buona strategia per metterle a frutto nel modo migliore.

Curiosità

Chi ha una personalità attivista riesce a trovare fascino e bellezza in qualsiasi cosa. Ha una mentalità aperta ed è particolarmente fantasioso, non ha paura di avventurarsi fuori dalla propria zona di comfort, puntando su nuove avventure, idee ed esperienze.

Empatia

Per te nessuno è poco rilevante e chiunque incrocia la tua strada è importante. Per questo percepisci al volo ogni possibile cambio d’umore degli altri, cogliendo in fretta persino le espressioni facciali. D’altronde l’essere premurosa è qualcosa che da sempre fa parte di te.

Entusiasmo

Quando qualcosa ti cattura, ti ispira e stimola la tua immaginazione diventi un vulcano di idee. Ami condividere e comunicare ciò che ti rende felice, parlare con gli altri, ascoltarne le opinioni e dare voce ai tuoi pensieri senza paura. L’energia non ti manca e sai sempre come metterla a frutto.

Adori comunicare (e lo fai bene)

Hai tante cose da dire, ma sai anche praticare la sottile arte dell’ascolto attivo. Questo ti rende una comunicatrice impareggiabile, capace di creare conversazioni sempre positive con qualsiasi tipo di persona.

Ami fare festa

La personalità attivista è caratterizzata dalla voglia di conoscere gli altri in modo significativo e profondo, ma anche dalla volontà di essere spontanei e spensierati. Sai come divertirti e sai farlo alla perfezione insieme agli altri. Sei una vera festaiola e ti trasformi spesso nell’anima della festa. Hai le doti di una grande trascinatrice e con te nessun party rischia di diventare un fiasco. Porti allegria ovunque e questo te lo riconoscono tutti.

Hai paura del giudizio altrui

Temi il giudizio degli altri per questo motivo sei a disagio all’idea di risultare antipatica per qualcuno. Questo ti spinge a tentare in tutti i modi di trovare un compromesso e di scendere a patti con chi hai di fronte.

Cambi spesso idea

Il tuo entusiasmo e la voglia di mettere il cuore in ciò che fai ti porta spesso a cambiare idea e a non focalizzare le tue energie nei progetti che scegli. La disciplina non fa per te, così come i piani a lungo termine perché i tuoi interessi e quello che vorresti mutano nel tempo e spesso – purtroppo – alla velocità della luce.

Sei disorganizzata

La tua leggendaria leggerezza ti spinge a evitare tutto ciò che reputi noioso e troppo pratico. Ad esempio le pulizie, le scartoffie e la manutenzione. Un atteggiamento che, con il tempo, può portarti a provare stress e a farti sentire a disagio. L’idea di dover sostenere le responsabilità ti infastidisce e questo ti porta spesso a rifuggirle o ad affrontarle con riluttanza.