1 6 sono i profili elaborati dal test di Myers Briggs: tra i più rari c'è la personalità architetto. Ecco i tratti distintivi e come capire se è la tua

Il test sulla personalità Myers-Briggs è sempre più diffuso; chi vuole conoscersi, approfondire i tratti del proprio carattere e capire quale delle sedici diverse tipologie appartenga alla propria persona esegue questo test. Tra le 16 quella che scopriamo oggi è la personalità architetto. Vuoi capire quali sono i tratti distintivi della personalità architetto e capire se si tratti della tua? Ti invitiamo a leggere questo articolo.

Le personalità architetto, conosciute anche semplicemente come architetti, rappresentano persone al vertice molto autonome. Conosciute per la loro intraprendenza e per essere abilissimi ad elaborare strategie sono tra le più rare.

I tratti distintivi della personalità architetto

Se avendo fatto il test sulle personalità Myers Briggs tra i 16 profili disponibili è uscito architetto devi sapere che hai uno dei profili più rari. L’architetto è in grado di posizionarsi al vertice di una piramide e spiccare nettamente per le proprie doti strategiche.

Statisticamente, solo il 2% delle persone rientra in questo profilo e sono soprattutto uomini. Le donne hanno una percentuale di soli 0,8%. Se una donna viene definita architetto da un test di personalità deve sapere di essere davvero speciale. Queste persone sono note non solo perché molto strategiche ma soprattutto perché ambiziose e curiose.

Come riconoscere una personalità architetto? Se vuoi capire se chi hai davanti, fa parte di questa piccolissima percentuale cerca di osservare alcuni elementi. Chi è particolarmente curioso, energico e creativo, cerca di migliorarsi sempre e ha una personalità dai tratti leader probabilmente lo è.

Fin da piccoli, le personalità architetto, si distinguono per la fame di curiosità; fieri della propria fame di conoscenza, non si pongono in modalità di superiorità ma anzi amano condividere facendo in modo che anche altri possano attingere da ciò che sanno.

Vivono però di contrasti; se da una parte sono sognatori dall’altra sono anche cinici. Sembrerebbe impossibile che questi lati possano convivere pacificamente all’interno della stessa persona, eppure capita. In una percentuale davvero infinitesimale, ma capita.

Alcuni esempi di personalità architetto che hanno saputo distinguersi nel tempo? Nietsche, Jay Gatsby ed Elon Musk sono alcuni esempi. Per quanto riguarda i profili femminili invece, possiamo citare Michelle Obama e Samantha Power.

I punti di forza e le debolezze

Tra i punti di forza non possiamo che citare l’essere razionale. La razionalità fa parte delle menti di queste persone ed è forse il loro superpotere insieme all’indipendenza e all’essere informati su tutto ciò che gli interessa. Come già accennato, le personalità architetto si distinguono poi per curiosità, ambizione e originalità. Cercando invece dei difetti possiamo dire che molti architetti si riconoscono come arroganti, eccessivamente critici e con evidenti difficoltà nel gestire le emozioni.

Architetti in amore

Come sono le personalità architetto in amore? Nelle relazioni romantiche le personalità INTJ vivono la coppia proprio come nel lavoro. Obiettivi da raggiungere e strategie fanno parte della quotidianità; faticano a lasciarsi andare al 100% e il motivo è tra le debolezze precedentemente elencate tra cui spicca la difficoltà di gestire la parte emotiva che esce dalla loro portata. Non commettere un errore: non considerarli anaffettivi.

Trovare un partner compatibile diventa una sfida ma non qualcosa di irrazionale e sentimentale quanto più un calcolo logico e strategico; vivono l’amore come se fosse un puzzle, cercando l’incastro perfetto. Ma l’amore non è perfezione.

Nonostante la loro diffidenza iniziale e la loro difficoltà a condividere e vivere i sentimenti al 100%, le personalità architetto quando si innamorano lo fanno in modo totalizzante e profondamente.

Come vivono l’amicizia

Come vivono l’amicizia gli architetti? Nonostante siano abituati a gestire squadre e ad avere ruoli rilevanti, non investono le proprie energie nel diventare popolari. Anzi, potremmo dire che l’architetto seleziona con cura le proprie amicizie, utilizzando le proprie risorse solo con chi ritiene davvero speciale ed importante.

Non possiamo però definire queste personalità come antisociali, introversi o ostili; sono persone di compagnia ma tendono ad aprirsi totalmente con un numero limitato di persone. Preferiscono puntare su un numero ristretto di conoscenti con cui però avere un rapporto profondo e di qualità.

Com’è sul piano professionale

La professionalità per un architetto è importantissimo; le personalità INTJ sono molto ambiziose e raramente trovano soddisfazione in qualcosa di estremamente facile o abitudinario. Conosciute per essere competenti e pronte a guidare un team, si distinguono per le proprie doti organizzative. Intraprendenti e piene di grinta, hanno un forte carattere che le guida al successo e le aiuta a crescere unendo la componente della competenza che viene continuamente nutrita dalla sete di conoscenza.

Come capire se sei una personalità architetto

Se pensi di essere una personalità architetto e vuoi toglierti ogni dubbio, il nostro consiglio è quello di eseguire il test e rispondere alle domande nel modo più sincero possibile. Ricorda che non esiste una personalità migliore dell’altra e che la perfezione non esiste; qualsiasi sia il tuo profilo avrai tanti lati positivi e alcuni aspetti su cui lavorare.