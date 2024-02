C osa significa permanenza emotiva e cosa accade quando questa manca? Scopriamolo insieme!

Sarà che dentro ognuno di noi, in modo più o meno forte o celato, c’è la voglia di sentirsi amati, di sentire che le nostre relazioni e legami, di qualsiasi tipologia si tratti, siano stabili e durature, anche se con persone che non si hanno vicino e che non si possono vedere spesso. Una desiderio che, spesso, è una vera e propria certezza, anche nota come permanenza emotiva, ovvero il sapere che chi ci ama lo farà sempre, al di là del tempo, dello spazio e di qualsiasi incomprensione o litigio.

Una certezza che, se viene meno, va a minare la qualità della nostra vita e che può avere un impatto a livello psicologico anche notevole. Ma cos’è davvero questa permanenza emotiva e perché è così importante?

Cosa significa e cosa genera permanenza emotiva

Quando si parla di permanenza emotiva si fa riferimento a un concetto che trova radici nell’infanzia: quello della permanenza dell’oggetto. Ovvero la capacità che il bambino sviluppa verso i due anni di età, di comprendere che un determinato oggetto e/o persona, esiste anche se non lo si vede o non lo si percepisce in quel dato momento.

Nel corso della crescita, quindi, anche la permanenza emotiva ha uno sviluppo, che ci porta a capire che i sentimenti che si provano hanno una continuità a prescindere dal fatto di avere vicino e a portata di sensi la persona per cui li proviamo. Una certezza, quindi, che ci fa stare bene e che porta a fidarsi del fatto che le emozioni esistono e permangono anche se non le possiamo “vedere” e vivere di persona.

Quando la permanenza emotiva manca o viene meno, per esempio perché non abbiamo avuto affetto incondizionato nel corso dell’infanzia o per via di relazioni in cui questa certezza era carente o mancante, si genera un senso di sfiducia che va a ledere la nostra stabilità emotiva, creando non poche difficoltà.

Cosa provoca la mancanza di permanenza emotiva

Come si può ben facilmente intuire, dove manca stabilità e “permanenza” quello che abbonda è l’esatto opposto, ovvero l’instabilità. La mancanza di permanenza emotiva nella vita di una persona, quindi, può andare a creare degli scompensi, generando insicurezza e la sensazione di essere sempre in bilico. Ma non solo.

La mancanza di permanenza emotiva, infatti, può generare forti sentimenti legati all’ansia, allo stress e relativi comportamenti. Come l’avere difficoltà a gestire le proprie emozioni, i conflitti, l’aver paura di essere abbandonati, la difficoltà nel godersi le relazioni, la tendenza a ricordare solo i momenti di tristezza o “negativi” e l’impossibilità di sentirsi felici e sereni, amati, ecc. Ma anche una maggior propensione alla bassa autostima e a una sofferenza piscologica. Insomma, una condizione in cui non si sta bene.

Come agire e risolvere l’impermeabilità emotiva

Ma come agire, quindi? Cosa importante nel caso si soffra di mancanza di permanenza emotiva, è lavorare sulla creazione di un nuovo senso di fiducia verso gli altri e sulla propria gestione e comprensione dell’idea di abbandono e di impegno. Oltre che dell’individuazione delle diverse conseguenze che arrivano da questa mancanza.

Scopo di queste analisi è quello di andare a modificare le proprie credenze e interpretazioni personali di ciò che avviene all’esterno e nelle relazioni, aumentando e sostenendo il concetto di sé, condividendo ciò che si prova con le persone a cui si vuole bene e facendosi aiutare da uno specialista se serve.

In questo modo, ci si permette di isolare ciò che ha provocato la mancanza di permanenza emotiva ed eliminare la vulnerabilità che si ha verso questo aspetto, imparando a gestire meglio le proprie emozioni e rinforzando la parte più profonda di sé.