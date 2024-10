Perché ti annoi delle persone che hai intorno?

T i sei mai chiesta perché chi hai intorno ti annoia subito? Ti portiamo alla scoperta della noia (e dei suoi lati positivi)

Ti annoi delle persone che hai intorno e ti capita spesso di sentirti frustrata e infastidita? Tranquilla, si tratta di una situazione più comune di quanto pensi. Per combatterla (e renderla qualcosa di positivo) esistono delle strategie particolarmente efficaci!

Perché ti annoi?

La noia è un sentimento universale che ognuno di noi (non una, ma più volte!) ha sperimentato. Una sensazione caratterizzata dal desiderio non appagato di sperimentare e di fare qualcosa che dia una certa soddisfazione.

Quando ti annoi – non a caso – tutto ti sembra più grigio. Ti senti vuota, insoddisfatta e inutile. Provi una sensazione profonda di vuoto legata a sogni, obiettivi, stimoli e cose da fare che ti immobilizzano e rischiano di innervosirti ancora di più.

Ma la vera domanda è: perché ti annoi con le persone che hai intorno? Fra le cause c’è senza dubbio la routine. L’abitudine, il ripetere sempre le stesse cose e l’assenza di stimoli infatti possono portarci a perdere lentamente la voglia di fare e di condividere con gli altri.

In sostanza quando la relazione (che sia d’amicizia o d’amore) diventa abitudinaria scivoliamo nella noia. Di fronte a questa spiacevole emozione, dunque, le persone reagiscono in modo differente, ma quasi sempre tendono ad allontanarsi da ciò che reputano fonte di noia, provando a colpare il proprio “vuoto emotivo” in qualche modo.

C’è chi scrolla Instagram oppure TikTok, visualizzando centinaia di video, uno dietro l’altro, c’è chi fuma una sigaretta e chi mangia qualcosa. Si tratta di strategia per sfuggire al fastidio causato da questa percezione di inutilità.

Come combattere la noia (con gli altri)

La soluzione dunque qual è? Senza dubbio provare a combattere la noia, mettendo in atto delle strategie che ti consentano di contrastare l’abitudine e di condividere momenti positivi con chi hai intorno.

Fai sport

L’esercizio fisico fa bene a corpo e mente, soprattutto se condividiamo questa esperienza con qualcun altro! Se sei annoiata corri in palestra con la tua amica (o il tuo amore), vai al parco con il tuo tappetino oppure metti un video di YouTube dedicato allo sport.

Dedicati insieme agli altri a un’attività che ti piace, che sia pilates, yoga, meditazione oppure zumba. Alla fine della lezione ti sentirai meglio e sorriderai di più, cancellando la noia!

Cucina

Ti annoi quando sei con le tue amiche? Allora preparate insieme un dolce! Cerca una ricetta poi inizia a cucinare. Divertiti a mescolare gli ingredienti e a creare ciò che desideri. Quando avrete finito godetevi il vostro piatto. Apparecchiate la tavola, stappate una bottiglia di vino oppure bevete un thè e scattate delle foto, regalandovi un momento speciale.

Programma un viaggio

Quando siamo annoiati non c’è niente di meglio che pensare al futuro e progettare qualcosa di eccitante e meraviglioso...come un viaggio! Se senti che ti stai annoiando con il tuo partner o i tuoi amici inizia a organizzare un bel viaggio. Scegliete la meta, controllate aerei o treni, scegliete cosa fare e cosa mangiare, ma anche quali locali frequentare e i monumenti da visitare.

Fai skincare

Che sia con le amiche o con il partner, per ristabilire il legame con qualcuno e scansare la noia prova con la skincare. Organizza in casa una vera e propria Spa. Prima di tutto prepara gli asciugamani, poi disponi su un tavolo i prodotti per il viso, le tisane rilassanti e le riviste. In questo modo passerai delle ore in completo relax, divertendoti e allontanando la possibilità di annoiarti.

Canta e balla

Ti annoi con il tuo partner? Dai libero sfogo alla tua creatività! Metti la tua musica preferita, poi inizia a cantare e ballare, fingendo di essere su un palco. Create un karaoke improvvisato e trasformatevi in performer, realizzate delle coreografie e ridete a crepapelle.

E se la noia fosse positiva?

La noia ci fa molta paura, ma in realtà può rappresentare anche qualcosa di positivo. Secondo psicologi ed esperti infatti non dovremmo temerla così tanto. Ciò è dovuto al fatto che all’interno di questa sensazione fatta di insoddisfazione, fastidio e tristezza, si possono nascondere in realtà delle risorse impareggiabili per favorire la produttività e la creatività.

Gli studiosi infatti sono concordi nell’affermare che la noia possiede una funzione fisiologica essenziale. Ci consente di mettere i pensieri (e di conseguenza la mente) a riposo, propri come accade per un corpo dopo una giornata fatta di sforzi fisici e attività.

Non solo: la frustrazione causata dalla noia ci aiuterebbe anche ad essere più creativi e produttivi, spingendoci a combattere contro l’immobilità e a muoverci per uscire da una situazione di stallo. Da questo punto di vista, dunque, la noia viene considerata come un motore per chi vuole cambiare e migliorare.

Un bel modo per volgere in positivo qualcosa che abbiamo sempre considerato negativo e deleterio.