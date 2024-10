L’amore è un sentimento che si manifesta costantemente nei nostri sogni, per un motivo semplice: è parte integrante di ogni nostra giornata, nel bene nel male. Sognare un’amante può avere significati molto diversi tra loro, in base anche a cosa proviamo quando ci svegliamo

Perché sogniamo di avere un amante? È la nostra testa, il subconscio, che ci sta suggerendo che la relazione non è più soddisfacente? Stiamo vivendo un periodo della nostra vita in cui l’amore ci provoca disturbi e sconvolgimenti?

L’amante è una figura misteriosa, che entra ed esce dalla vita senza lasciare troppe tracce, e senza costituire un impegno troppo serrato. Ci sono davvero tantissimi motivi per cui sogniamo di avere uno, e non tutti indicano che la nostra relazione è in dirittura di arrivo.

Simbologia dell’amante nei sogni

La figura dell’amante porta all’interno di un sogno il tema del rapporto d’amore o del sesso. Potrebbe essere un chiaro messaggio che stiamo attraversando un periodo difficile nella relazione, ma potrebbe invece anche essere solo il frutto della nostra ansia.

L’amante dei sogni è la figura per cui si avverte un trasporto, spesso più fisico che emotivo, ed è un simbolo di desiderio, passione ma anche trasgressione delle regole. Potrebbe essere un amante conosciuto sul lavoro, un amante senza volto o un amico che immaginiamo possa diventare qualcosa di più.

La figura dell’amante, in generale, ha un significato molto ampio: se lo sogni è perché all’interno del mondo onirico stai tradendo il tuo partner. O magari, se sei single, sogni un amante in senso lato perché senti il bisogno di avvicinarti a qualcuno.

Detto ciò si può pensare all’amante anche più in senso lato, legandosi all’istinto che ci porta a compiere azioni impulsive, seguendo il cuore più che la testa. Al tempo stesso, la ricerca dell’amante è un modo per ritrovare completezza in qualcuno, sia essa dal punto di vista emotivo o del sesso. Tra gli istinti naturali dell’uomo c’è proprio quello di sentirsi amato.

Sognare un amante sgradito

Accade a volte che l’amante che stiamo sognando sia una persona non gradita, improbabile o comunque che conosciamo nella “vita vera” e con cui non vorremmo assolutamente avere una relazione.

Alcuni sognatori raccontano di aver sognato un amante all’interno della loro famiglia, un amico insopportabile o un collega sgradito. Si tratta di sogni che ci fanno alzare con un profondo senso di disgusto e spesso di rigetto. Insomma, li si potrebbe quasi catalogare come degli incubi!

In effetti questo sogno ha un significato specifico e che spesso non ha nulla a che vedere con la persona “sgradita” che si ha sognato. Molto spesso è l’inconscio che suggerisce, al contrario, di prestare attenzione a tutte le cose che non vanno nella propria relazione, e agli eventuali parallelismi tra questa sensazione di disagio e la propria storia d’amore. Potrebbe esserci qualcosa che non va.

Sognare di fare l’amore con il proprio amante

Quando si sogna un atto sessuale con il proprio amante si rientra in una categoria più specifica di sogno: il desiderio di colmare una carenza, sessuale o semplicemente legata alla sfera del desiderio. Probabilmente riguarda una fantasia che non viene realizzata con il proprio partner.

Chi sogna di fare l’amore con il proprio amante (e un amante ce l’ha davvero) sta desiderando ardentemente di potersi ricongiungere al più presto con lui, o lei.

Sognare un amante che muore

Quando, nei sogni, l’amante viene a mancare, o è morto, potrebbe essere giunto il momento di cambiare qualcosa all’interno della propria vita romantica. Potrebbe essere giunto quel momento fatidico in cui è necessario prendere una decisione sulla relazione principale, o magari sulla storia “clandestina”.

In generale potrebbe anche trattarsi dell’inconscio che ha problemi a digerire la questione dell’amante in sé, per via di sensi di colpa o altri problemi annessi e connessi – come per esempio la sensazione di essere stati scoperti.

Quando invece si sogna di uccidere l’amante, è importante capire che l’inconscio ci sta suggerendo di cambiare registro nel rapporto con l’amante stesso. Potrebbe essere anche un altro indicatore di emozioni contrastanti, provocate dal pensiero del giudizio sociale qualora si fosse colti in flagranza.

Sognare un ex amante

Quando si sogna un ex amante si entra in un territorio più complesso, dove la storia d’amore clandestina non è ancora stata metabolizzata, sebbene ormai ce la si sia lasciati alle spalle. Potrebbe essere anche un tentativo della mente di idealizzare quella relazione, facendocela apparire migliore di quanto non sia in realtà.

In generale è importante ricordare anche che gli amori passati, specialmente quelli più tormentati, vengono in qualche modo romanticizzati dalla mente che ha bisogno di affetto, e spesso l’ideale sopravvive alla ragione, manifestandosi nei sogni.

Sognare di aggredire l’amante del proprio partner

Quando si sogna di aggredire, fisicamente o verbalmente, l’amante del proprio partner, la mente suggerisce una rabbia e una frustrazione non del tutto elaborate. Come sempre, quando il tradimento è in corso, non c’è un vero colpevole dall’altra parte della barricata: il tradimento è un sintomo di qualcosa.