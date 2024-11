A llontanarci dalle cose può aiutarci a ragionare con maggiore lucidità e consapevolezza, ritrovando al contempo il nostro benessere emotivo e mentale

Nell'articolo:

Presi dai mille impegni quotidiani e dal tran tran della vita di ogni giorno, spesso, ci facciamo assorbire da situazioni, relazioni e meccanismi che ci impediscono di vedere le cose dalla giusta prospettiva. Ed è così che arriva quel momento che ci porta a fare quel famoso “clic” in cui sentiamo l’esigenza di disinnescare la tensione derivata da queste e altre circostanze. Improvvisamente, sentiamo il bisogno di allontanarci dalle cose, di cambiare visuale su ciò che viviamo e di cercare di comprendere da un’altra angolazione, quello che ci sta accadendo.

Ma perché sentiamo il bisogno di allontanarci dalle cose? In che modo prendere le distanze da tutta una serie di situazioni che non viviamo più in maniera serena, può aiutarci a riprendere in mano la nostra vita e ritrovare il benessere emotivo, mentale e fisico? Lo scopriamo subito!

Cosa significa allontanarsi dalle cose

Quante volte capita di avere dei dubbi sulla nostra relazione? In quanti modi abbiamo cercato di portare avanti un determinato rapporto di amicizia o un lavoro, per semplice inerzia, senza crederci più fino in fondo e senza chiederci se fosse davvero ciò di cui avevamo bisogno? In tutti questi casi e in molti altri, vedere le cose sempre dalla stessa prospettiva può rivelarsi deleterio.

Succede infatti che tante situazioni, alcune potenzialmente tossiche, col tempo diventano stantie, non evolvono e non riusciamo a capire il perché. Per riuscire a farlo, per mettere fine a dinamiche pericolose e/o per ridare vigore e forza a relazioni che meritano una seconda possibilità, è fondamentale allontanarsi dalle cose.

Cosa vuol dire nel concreto? Vuol dire prendere coscienza di un meccanismo che non ci appaga più, distaccarsene e imparare a vedere da fuori cos’è che lo rende così stagnante, doloroso o insoddisfacente. Con il cambio di prospettiva, anche i nostri pensieri cambiano, diventando più chiari, prendendo coscienza di ciò che non ci fa più stare bene e aiutandoci ad allentare la tensione.

Perché è necessario guardare le cose da un’altra prospettiva

Guardare le cose da un’altra prospettiva è necessario non solo quando ci troviamo dinanzi a dinamiche tossiche o stagnanti, ma anche quando ci troviamo a dover prendere decisioni più o meno semplici nel quotidiano. Alcuni esempi? La scelta della facoltà universitaria, la valutazione di un trasferimento all’estero, la decisione di intraprendere una nuova relazione o di ridare una nuova chance a un’amica che non si è comportata come tale.

Insomma, allontanarsi dalle cose guardandole da un’altra prospettiva diventa un valore aggiunto del nostro quotidiano, chiarificando situazioni che possono crearci malessere e disagio e aiutandoci a ristabilire equilibrio e armonia nella nostra mente e nella relazione con noi stesse e con gli altri.

L’importanza di saper disinnescare

Ricorderete tutti il celebre dialogo finale del film Perfetti Sconosciuti.

Però una cosa importante l'ho imparata” […]"Saper disinnescare. Dal film "Perfetti Sconosciuti"

Uno dei protagonisti sottolinea proprio l’importanza di fare un passo indietro nei momenti critici, di non trasformare tutto in una lotta di supremazia e di non farsi fagocitare da problematiche che potrebbero essere affrontate con più serenità, semplicemente allontanandosi dalle cose. Il risultato?

L’interruzione di un loop, di un circolo vizioso che assorbe tutte le nostre energie e che ci porta a credere che l’unica prospettiva da cui vediamo la situazione che stiamo vivendo, sia quella reale. Per capire che non è così basterebbe porsi alla giusta distanza, distaccandosi dagli eventi che viviamo per darci la possibilità di riflettere con calma, per concederci l’opportunità di osservare le cose con occhi nuovi senza influenze esterne.

Distaccarsi dalle emozioni del momento è positivo

Osservare la vita con occhi nuovi ci permette di distaccarci dalle emozioni che proviamo in quel determinato momento. Emozioni che, soprattutto se vissute intensamente, possono impedirci di ragionare in maniera lucida e ponderata. Partiamo da un presupposto: farsi assorbire da una relazione, da rapporti amicali e/o da situazioni lavorative e universitarie, è del tutto normale, soprattutto agli inizi. Ma è quando queste relazioni e questi impegni iniziano ad impattare negativamente sulla nostra psiche e sul nostro bagaglio emotivo, che la situazione cambia.

Vivere intensamente le emozioni, non vuole dire farsi fagocitare da esse, anzi. Per beneficiare profondamente di ciò che ci fa stare bene e per goderci al meglio ogni momento è fondamentale vivere queste emozioni con il giusto distacco. Cosa vuol dire? Che dobbiamo essere consapevoli della bellezza di ciò che stiamo provando, senza lasciare che ciò che proviamo condizioni tutta la nostra vita.

Allontanarsi dalle cose con la giusta distanza emotiva ci permette di allentare tensione e stress, evitando il pericolo della sopraffazione, che è causa e conseguenza del vivere in maniera totalizzante e senza una corretta prospettiva, determinati rapporti. Distaccarsi dalle emozioni del momento è dunque non solo positivo, ma fondamentale, ed è in grado di aiutare ognuno di noi a mantenere un sano equilibrio emotivo.