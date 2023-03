E ssere tolleranti nelle relazioni è essenziale e potrebbe renderti la vita molto più semplice. Ti spieghiamo come

Cosa significa essere tolleranti nelle relazioni

Forse non ci hai mai pensato, ma essere tolleranti nelle relazioni con gli altri potrebbe essere la chiave per regalarti la serenità, non solo nel rapporto con il partner. Spesso infatti chiediamo di essere rispettati dagli altri, però non riusciamo a praticare davvero la tolleranza.

Cosa significa essere tolleranti nelle relazioni? La prima cosa da fare per capirlo è tenere conto delle peculiarità di ognuno e saper accettare le differenze, senza bisogno di cambiare o manipolare. Giudicare non è il modo giusto per creare legami di valore, piuttosto sarebbe meglio imparare a praticare il rispetto reciproco, accettando l’altro in tutte le sue sfaccettature, inclusi i difetti. Non si tratta di qualcosa di così scontato, soprattutto in un mondo in cui tutto corre veloce.

Perché essere tolleranti fa bene

Quel vizio fastidioso del partner. Le idee così lontane dalle tue della suocera. L’atteggiamento della collega. A volte tollerare gli altri è davvero complicato, ma necessario. Questo non significa accettare tutto in silenzio senza replicare o commentare, vuol dire piuttosto comprendere che non siamo affatto soli. Tollerare significa quindi dire: “Ti vedo, so che esisti e io ti accetto per ciò che sei”.

Tolleranza e considerazione hanno dunque un legame strettissimo. Riconoscimento di diritti, fiducia e stima, dentro c’è tutto questo e molto di più. Si pratica usando l’empatia e ponendo il focus sulla diversità e unicità di pensieri e opinioni. Questo ti permetterà di non vivere momenti di frustrazione e di rabbia perché saprai guardare le cose dal giusto punto di vista, esponendo ciò che pensi senza problemi.

La tolleranza in amore

Il “luogo” in cui andrebbe praticata maggiormente la tolleranza è l’amore. Nella relazione con il partner spesso ciò che facciamo è provare a cambiare quello che non ci piace, imponendoci e costringendo l’altro ad uno stress emotivo fortissimo.

Tollerare in questo caso significa accettare la persona che si ama, sia nei suoi pregi che nei suoi difetti. Solo in questo modo avrai rispetto nei confronti della relazione sentimentale, creando un rapporto improntato su sincerità, onestà e dialogo, senza drammi o bugie. Il vero segreto? Usare nei confronti del partner la tolleranza che anche tu vorresti.

D’altronde la tolleranza e il rispetto sono passaggi fondamentali per costruire un rapporto forte e sano che funzioni nel tempo e che sia legato alla voglia di stare davvero insieme. Insomma: la tolleranza è imprescindibile se vuoi davvero amare.

Come migliorare la tolleranza nelle relazioni

C’è una buona notizia: migliorare la tolleranza nelle relazioni non è solo necessario, ma possibile. Come? Esistono alcuni piccoli segreti per imparare il rispetto per gli altri e quello per sé stessi, per vivere una vita relazionale davvero piena e completa.

1. Rispetta prima te stessa

Il primo passo per imparare a rispettare il proprio partner e le persone che abbiamo intorno? Tutto parte da te! Stabilisci dei limiti che per te non andrebbero superati, definendo il tuo spazio. Remissione e sottomissione non sono la chiave giusta, bensì intraprendenza e, soprattutto, intelligenza.

2. Accogli

Essere tolleranti significa innanzitutto non pretendere in alcun modo che gli altri si comportino in modo diverso da come sono. La tolleranza è infatti la capacità di riconoscere la libertà personale e il fondamentale diritto di scegliere e agire seguendo le proprie attitudini e gusti. Il segreto per capire la tolleranza è coltivare la capacità di accettarsi e osservarsi per ciò che si è. Nessuno dovrebbe mai adeguarsi alle pretese degli altri, ma tutti dovremmo avere la possibilità di vivere come vogliamo.

3. Usa l’empatia

L’empatia è la capacità di comprendere nel profondo i sentimenti e le sensazioni degli altri. Coltivala per imparare a capire quello che prova chi hai di fronte senza dover usare per forza le parole. Questo ti permetterà di aumentare l’intesa e la profondità dei tuoi legami con le persone. La tolleranza è strettamente legata a un’empatia che sia sincera e vera.

4. Cerca di conoscere gli altri

A volte siamo talmente tanto concentrati su noi stessi che ci dimentichiamo di posare lo sguardo sugli altri. Essere tolleranti significa anche imparare ad ascoltare e a capire l’altro, usando attenzione. Ciò significa usare un punto di vista che ti permetta di mettere a fuoco pregi e difetti di chi hai di fronte, ma anche ciò che lo fa sentire a suo agio. Non sottovalutare questo aspetto, perché la tolleranza e il rispetto sono legati alla necessità di dare la giusta importanza ai bisogni altrui.

5. Sviluppa la gratitudine

Spesso poco considerata, la gratitudine è una pratica essenziale quando parliamo di tolleranza. Se la pratichi con umiltà e la giusta dose d’affetto, sarà il tuo super potere in grado di rendere più forti i legami della tua esistenza. A volte basta davvero poco, come ringraziarsi solamente per il fatto di esserci e di darsi felicità, per valorizzare chi abbiamo accanto.