Perché ci sono momenti in cui non sappiamo cosa vogliamo dalla vita?

C i sono momenti della vita in cui non sappiamo davvero in che direzione andare. Ma tu puoi fare qualcosa, subito, per cambiare tutto

A tutti succede: arriva un momento della vita in cui non sai cosa vuoi davvero. Gli altri intorno a te sembrano andare avanti, fra conquiste e obiettivi, mentre tu ti senti ferma in un limbo da cui non riesci a uscire. Cosa vuoi davvero dalla vita? Trovare una risposta sembra impossibile. Per fare chiarezza dovrai guardare non solo dentro di te, ma anche intorno a te, trovando la forza (e il coraggio) per ripartire ancora una volta.

Come fare chiarezza

Non hai chiari i tuoi obiettivi? Anziché agitarti e sentirti frustrata prova a ragionare con calma. La prima cosa che devi fare è farti delle domande precise: ti serviranno ad avere maggiore consapevolezza di dove sei ora e a chiarirti quello che vuoi davvero.

Dunque prendi carta e penna e preparati. Chiediti a che punto sei arrivata. Chi sono le persone fondamentali per te? Quali progetti hai già realizzato? Quali sono stati i momenti difficili e quali quelli belli? Dopo aver fatto il punto su chi sei, chiediti dove vuoi arrivare. Di quali relazioni desideri prenderti cura? Cosa ha valore ora per te?

Parti da piccoli obiettivi

Per cambiare le cose ed essere più felici è necessario partire dai piccoli obiettivi. Prendi un foglio, dividilo a metà, creando due colonne, una dedicata al tempo presente e l’altra al futuro. Ora scrivi le piccole cose che non ti piacciono e che ti piacerebbe migliorare. Ad esempio se sei ritardataria potresti sforzarti di essere puntuale, se hai sempre saltato la palestra nonostante l’iscrizione e la tua buona volontà potrebbe essere arrivato il momento di seguire le lezioni. Vorresti fare un viaggio con le amiche oppure curare di più l’alimentazione? Scrivilo!

Esci dalla comfort zone

Dopo aver fissato gli obiettivi inizia a uscire dalla tua comfort zone, facendo qualcosa che ti faccia migliorare come persona. Prova a modificare le tue abitudini partendo da poco. Potresti, ad esempio, puntare la sveglia un quarto d’ora prima e utilizzare quel tempo per fare una maschera al viso o mangiare la colazione in tutta calma. Iniziare da una piccola azione permette di partire senza troppi sforzi, ma consente, al tempo stesso, di modificare e migliorare la routine. Un esercizio che ti permetterà di essere più forte e consapevole.

Come trovare la felicità (davvero)

Raggiungere la felicità è possibile e anche se ora ti senti bloccata dovresti sapere che esistono alcuni semplici passi che, insieme, sono potentissimi e ti consentiranno di trovare la tua strada e la serenità che sogni.

Lasciati il passato alle spalle

Soprattutto se hai chiuso una relazione importante, ti sarà capitato di tornare indietro con la mente e fermarti ai ricordi belli che hai già vissuto. Ma quello è il passato e non tornerà più indietro, devi invece concentrarti sul presente e sul futuro se vuoi davvero essere felice. Pensare a quanto di positivo avevi e ora non hai più non cambierà le cose, ma renderà solo il tuo umore nero. Prova invece a rendere il passato una lezione per il domani, concentrati sulla necessità di vivere e affrontare con positività ogni giorno. Gettati ogni cosa alle spalle, perdona te e gli altri. Lasciare andare è complicato, ma se avrai abbastanza coraggio e forza per non restare attaccata al passato troverai la felicità.

Mettiti al primo posto

Spesso – di fronte a una relazione, al lavoro o alla famiglia – ci mettiamo al terzo o al secondo posto nelle priorità. Ma se non sei tu ad amarti chi lo farà per te? Meriti il meglio e non devi permettere a niente e a nessuno di renderti un piano B. Non temere di esprimerti, dai voce ai tuoi desideri e impara a dire “no”.

Festeggia i tuoi traguardi

Andare avanti e porsi degli obiettivi è fondamentale, ma al tempo stesso lo è celebrare i risultati raggiunti. Ti farà sentire appagata e ti consentirà di capire che sei speciale e meriti solamente il meglio. Dopo aver lavorato sodo, concediti un premio: una serata tutta per te fra bagno e prodotti di bellezza, una cena speciale nel tuo ristorante preferito o una sessione di shopping. Ce l’hai fatta e ci sei riuscita da sola, dunque applaudi a te stessa. Al tempo stesso ricordati che i fallimenti accadono e che fanno parte della vita, dunque non ti angustiare se le cose non vanno proprio come vorresti tu. Prova a cogliere le occasioni – anche quelle che non vanno bene – per crescere e migliorare.

Non cercare per forza il consenso

La felicità puoi regalartela solamente tu, dunque non cercarla attraverso gli altri. Per essere appagata devi capire ciò che desideri e iniziare un percorso per raggiungere questi obiettivi. Ciò significa prima di tutto che dovrai smetterla di guardare quello che fanno gli altri, ma costruire, mattone dopo mattone, la tua strada. Visualizza esclusivamente ciò che desideri tu e libera dai pregiudizi per volare alto, finalmente.