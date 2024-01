C ome se non ci fosse una presenza positiva, come se nessuno ci apprezzasse davvero: ogni tanto ci può sembrare di odiare tutti, ma non è detto che sia una cosa del tutto negativa

Generalmente siamo persone serene, gioviali e socievoli. Poi, però, accade: ogni tanto arriva un momento in cui ci sembra di odiare tutti, al punto da sentirci infastidite, frustrate o addirittura ferite dalle persone che abbiamo intorno. Chiaramente, sentirci così può rendere difficile affrontare la vita quotidiana e può anche innescare dei meccanismi nocivi, che ci fanno sentire sbagliate. Ma cosa sta succedendo davvero?

Partiamo dal rassicurarvi: non siamo necessariamente diventate misantrope. In modo molto più semplice, esistono dei momenti in cui il mondo (e i rapporti interpersonali) possono diventare difficili da affrontare perché ci manca la giusta quantità di energia. Ma esploriamo l'argomento nel dettaglio per saperne di più.

Curare sé stessi per non odiare gli altri

Forse può sembrare strano o apparire come un controsenso, ma uno dei motivi per cui ci sembra di odiare tutti è perché non stiamo avendo una relazione sana con noi stesse. Come abbiamo appena accennato, è molto probabile che in modo inconsapevole abbiamo speso tutta la nostra energia, sia fisica che mentale, in gesti di cura o semplicemente di attenzione e rispetto verso gli altri.

Il fatto di dedicarci ai nostri legami è sicuramente lodevole, ma come ogni cosa ci vuole equilibrio: le relazioni con altre persone non possono essere totalizzanti e non possono essere il nostro impegno primario. Dobbiamo dunque cercare di capire se ciò che stiamo dando alle altre persone è ciò che diamo a noi stesse. Se così non dovesse essere, potremmo gradualmente diventare intolleranti o arrabbiate.

Ciò può accadere anche perché, in modo probabilmente inconscio, ci aspettiamo che tutto l'amore e tutte le attenzioni che stiamo dedicando agli altri ci tornino indietro in egual modo. Questo è un grande errore, perché ognuno di noi ha il proprio modo di esprimere affetto e amore e dovremmo tenerlo bene a mente.

Esercitare l'empatia e la comprensione

A questo proposito, probabilmente la sensazione di sopraffazione e disagio che stiamo provando ci porta a essere meno empatiche del solito. Può accadere, appunto, perché abbiamo le "batterie sociali" scariche, ma anche perché stiamo affrontando un periodo di cambiamenti, un momento no o una fase di particolare tristezza. Il fatto di trovarci in queste situazioni può portarci a essere meno ricettive e meno comprensive, e potrebbe persino portarci a fraintendere le altrui intenzioni.

L'unica cosa da fare in questi casi è fermarci un attimo, non costringerci a socializzare e, soprattutto, iniziare a riflettere su cosa ci fa sentire così. Per esempio, forse ci sembra di odiare tutti perché stiamo vivendo un periodo di stress, che ci può portare a essere particolarmente irritabili. Solo facendo focus su quelle che sono le cause della nostra intolleranza possiamo tornare a esercitare l'empatia e a capire che forse la "colpa" di ciò che proviamo non è delle persone che abbiamo intorno, ma è dentro di noi.

Introversione e ansia sociale

Cerchiamo anche di non sottovalutare due fattori molto, molto importanti. Il primo è l'introversione. Se pur essendo amichevoli e avendo dei rapporti molto tranquilli e stabili abbiamo una personalità introversa, è molto probabile attraversare delle fasi di sovraccarico emotivo.

Le persone introverse, infatti, si stancano facilmente quando socializzano e tendono anche a stressarsi se vengono stimolati dalle altre persone. Questa sensazione di stanchezza, se non viene tamponata con momenti di solitudine, di tranquillità e raccoglimento, può facilmente degenerare e diventare talmente tanto problematica da causare frustrazione, insoddisfazione e persino panico.

Il secondo fattore da considerare è l'ansia sociale. Chi soffre di ansia sociale non solo ha paura di affrontare le situazioni in cui si deve interagire con gli altri, ma teme anche il giudizio e la valutazione negativa. Ciò può portare a errori di valutazione e a pregiudizi ("pensa che sono uno stupido"/"non mi capisce"/"mi tratterà male") che possono scatenare sensazioni d'odio e intolleranza.

Non generalizzare: conosci

Al centro di qualsiasi riflessione su eventuali fasi di odio verso gli altri/rabbia/intolleranza/fastidio deve sempre esserci un momento di introspezione e di conoscenza. Se è vero che quelle che vi abbiamo appena fornito sono alcune delle ragioni più comuni per cui ci si può sentire così, è altrettanto vero che non esiste una risposta universale e che non si può generalizzare.

Non necessariamente la sensazione di odiare tutti è negativa: certo, è decisamente brutta, ma potrebbe anche essere una sorta di grido d'aiuto da parte della nostra mente. Magari, ciò che il nostro inconscio sta cercando di dirci, è che non ci sentiamo adeguatamente riconosciute o apprezzate. Magari c'è qualcosa che non ci soddisfa al cento per cento e che non abbiamo il coraggio di cambiare, in noi stesse o nel modo in cui ci approcciamo alle persone che stanno accanto a noi.

L'unica cosa da fare è imparare a conoscere e conoscersi, per avere un'idea completa di quello che ci sta succedendo davvero e per tornare in pace con il mondo.