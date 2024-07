Perché e come la percezione di noi influenza i nostri obiettivi?

L a percezione di noi influenza i nostri obiettivi e può limitare la nostra crescita e il nostro livello di autostima. Ecco perché e in che modo

È un lunedì mattina, ci alziamo dal letto, ci guardiamo allo specchio e ci convinciamo di non essere all’altezza della giornata che stiamo per affrontare. È un altro lunedì mattina, ci alziamo allo stesso modo dal letto, ma questa volta guardandoci allo specchio ci convinciamo di essere all’altezza dei nostri obiettivi e di avere le carte in regola per provare a realizzare ciò che desideriamo. Si tratta di una questione di percezione. La percezione di noi influenza i nostri obiettivi in molti modi, inducendoci a prendere decisioni che possono determinare in negativo o in positivo la nostra vita.

Ma perché è come la percezione di noi influenza i nostri obiettivi? In che modo la visione che abbiamo della nostra persona piò indurci a fare o meno dei passi verso il coronamento dei nostri sogni? Lo scopriamo subito.

Che cosa si intende per percezione di sé

Giudicarsi, valutarsi, colpevolizzarsi, sono atti che compiamo quotidianamente, spesso in maniera istintiva. La naturalezza che investe giudizi, valutazioni e sensi di colpa imputati a noi stesse, è la stessa che influenza in maniera importante la percezione che abbiamo di noi.

Sappiamo essere i nostri giudici più severi e lo siamo perché la nostra mente è plasmata per farci tendere alla perfezione. Le opinioni che provengono dall’esterno, le critiche di chi ci è accanto, l’iper competitività nel mondo del lavoro, sono tutti pezzi di un puzzle che mostra il modo in cui ci percepiamo.

E la severità con cui ci giudichiamo, l’esigenza di dover sempre alzare l’asticella per poter raggiungere i nostri obiettivi, ci portano a mettere continuamente in discussione il nostro valore. La percezione di sé è sostanzialmente il modo in cui ci valutiamo e impatta notevolmente sul nostro benessere psicofisico e, in generale, sulla nostra vita.

In che modo l’auto percezione influenza i nostri obiettivi?

Perché e come la percezione di noi influenza i nostri obiettivi? Il perché è presto detto. La percezione che abbiamo di noi stesse diventa ciò che crediamo di essere nel profondo. Sostituiamo quel velo opaco fatto di autocritica e critiche esterne, giudizi personali e giudizi altrui, severità e colpevolizzazioni, con ciò che siamo davvero. Ma noi non siamo il risultato di ciò che siamo riusciti o meno ad ottenere. Siamo il risultato di ciò che crediamo di poter diventare.

Avere questa consapevolezza può aiutarci a riscoprire una visione più luminosa e positiva, sia di ciò che ci circonda che del nostro immenso potenziale inespresso. L’auto percezione, infatti, ha il potere di influenzare i nostri obiettivi sia in negativo che in positivo.

Pensare di non essere all’altezza dei propri desideri vuol dire fallire prima ancora di averci provato e innescare un circolo vizioso fatto di recriminazioni, frustrazione e sensi di colpa. Sapere invece di essere noi stesse le artefici del nostro destino e di avere tutte le carte in regola per poter lavorare sui nostri obiettivi, dà vita al circolo opposto, un circolo virtuoso basato su autostima e fiducia nelle proprie capacità.

Le conseguenze di una cattiva percezione di sé

Lavorare sulla percezione di sé serve soprattutto a evitare tutta una serie di conseguenze spiacevoli e spesso deleterie, connesse a una cattiva auto percezione. Svalutarsi continuamente e partire dal presupposto di non avere le caratteristiche giuste per realizzare un determinato sogno o raggiungere un obiettivo, abbassa notevolmente la nostra autostima, inducendoci a procrastinare e a rinunciare ancor prima di averci provato.

Non solo, le conseguenze legate a una cattiva percezione di sé possono portare anche a provare alti livelli di stress e ansia, generando preoccupazione costante e un profondo senso di inadeguatezza.

L’importanza di avere una buona percezione di sé

Per evitare tutto questo è di primaria importanza lavorare sull’auto percezione, anche avvalendosi di un supporto professionale. Un percorso psicoterapico può senza dubbio aiutarci a sondare le motivazioni alla base della nostra tendenza a sminuirci e percepirci in maniera negativa, dandoci tutti gli strumenti per iniziare a riconoscere il nostro valore.

Avere una percezione positiva di sé ci aiuta infatti a comprendere che dopo le cadute (inevitabili nella vita di ognuno di noi) è possibile rialzarsi sempre, con una forza maggiore e che gli ostacoli che si trovano lungo ogni cammino, non sono fallimenti, ma sfide da affrontare con motivazione e perseveranza.

Questa consapevolezza ci aiuta a rientrare in connessione con il nostro io più autentico, ricordandoci che la vita non è una gara, che gli ostacoli non sono barriere insormontabili e che siamo noi ad avere il pieno potere sullo sviluppo delle nostre capacità e sulla realizzazione dei nostri obiettivi. Lavorando sull’autostima e sul riconoscimento del nostro valore innato, possiamo aprire le porte a una rinnovata percezione di noi e acquisire la spinta necessaria per iniziare a guardarci finalmente allo specchio con una rinnovata carica e una forte motivazione.