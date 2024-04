I mparare a gestire la paura delle cose nuove è essenziale per affrontare con serenità il futuro e migliorare la tua vita (davvero)

Gestire la paura delle cose nuove richiede un enorme impegno dal punto di vista psicologico ed emotivo. Per affrontare meglio la nostra esistenza, dunque, dovremmo imparare a gestire questo timore, controllando le emozioni negative, per trasformarle in qualcosa di positivo.

Perché abbiamo paura delle cose nuove

Le cose nuove, spesso, possono apparire spaventose e a renderle così è una sola cosa: la paura dell’ignoto. Quello che non conosciamo infatti ci spinge a chiederci cosa ci accadrà e come andrà, causandoci ansia e stress. La paura provoca un cambiamento psicologico che si manifesta anche dal punto di vista fisico, provocando sintomi legati all’ansia. I mutamenti più difficili infatti sono proprio quelli che riguardano l’emotività, dunque legati alle amicizie oppure al partner.

Come superare la paura delle cose nuove

Come si supera la paura delle cose nuove? Il primo passo è quello di non avere paura di vivere le proprie emozioni. Dai un nome a ciò che provi e respira in fondo, aiutandoti con la mindfulness e lo yoga per tenere sotto controllo l’ansia.

Tutto quello che hai vissuto sino a questo momento infatti ha contribuito a condurti sino al punto in cui ti trovi ora. Dunque ringrazia il passato e cerca di ricordarlo in modo dolce con la consapevolezza che non sarà certo un cambiamento a portarti via qualcosa che fa parte del tuo percorso e della tua vita.

D’altronde accettare i cambiamenti e superare la paura del futuro è essenziale per crescere ed evolvere. Dunque impara ad affrontare le cose nuove, seguendo alcuni consigli utili.

Fai una lista con pro e contro

Spesso la paura delle cose nuove e del cambiamento è legata soprattutto all’incapacità di guardare alla situazione con lucidità. Dunque prova ad analizzare ciò che sta accadendo stilando una lista di pro e di contro.

Quando temi di perdere il controllo le liste possono diventare un’arma potente per avere una visione distaccata della situazione e valutarla a mente fredda.

Chiudi gli occhi e...lanciati!

Avere paura delle cose nuove è normale, ma se continui a tentennare non riuscirai mai a superare questi sentimenti negativi. Prova invece ad immaginarti su un trampolino, pronta a tuffarti in piscina, ma intimorita all’idea dell’altezza e dell’acqua fredda.

L’unica cosa che puoi fare è chiudere gli occhi e tuffarti, lasciandoti andare. Certo, l’impatto con l’acqua sarà forte e ti causerà i brividi, ma a poco a poco il tuo corpo si abituerà. Prova a fare lo stesso quando si presenta nella tua vita qualcosa di nuovo che ti fa paura.

Non reprimere i tuoi sentimenti

Non fingere di stare bene, né di essere tranquilla per i cambiamenti che stai vivendo. La resistenza alle cose nuove è qualcosa di innato, una paura che deriva dalla necessità di rifugiarci nella nostra zona di comfort.

Se reprimi i sentimenti che provi non farai altro che rafforzarli. Riconosci invece la tua paura, guardala in faccia e analizzala, solo così riuscirai davvero a superarla.

Immagina lo scenario peggiore

Sì, proprio così. Prova a immaginare cosa succederebbe nel peggiore dei casi. Questo ti permetterà di ipotizzare uno scenario catastrofico che, una volta tornata alla realtà, ti farà osservare con uno sguardo differente la realtà. E il cambiamento, grazie a questo trucco psicologico, non ti sembrerà poi così pauroso.

Guarda al passato

Prova a voltarti indietro e a ricordare quando in passato molte volte hai avuto paura delle novità e, una volta passato questo momento, sei riuscita a ritrovare la pace interiore e ti sei sentita soddisfatta. Ecco, anche stavolta possiedi tutte le risorse necessarie per farcela.

Perché le cose nuove possono farci bene

Ricordati sempre, infine, che la paura che provi potrebbe diventare qualcosa di positivo, migliorando la tua vita. Prova a cambiare il tuo sguardo e a considerare i cambiamenti in modo differente, mutando il tuo sguardo.

Dunque non avere paura di scontrarti con la persona che ami, non temere di dire quello che pensi alla tua amica e non tirarti indietro di fronte a quel nuovo lavoro. Quando ci troviamo davanti ad un cambiamento, grande oppure piccolo, è importante comprendere che si tratta di un’occasione preziosa per migliorare e crescere.

Perciò prova a guardare i lati positivi di ciò che ti accade e considera ogni cosa nuova come un nuovo tassello verso un futuro favoloso.