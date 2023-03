P arlare con un amico o più amici, ogni giorno, può fare la differenza per il nostro benessere mentale? Sembrerebbe proprio di sì. Ecco tutto ciò che c’è da sapere in merito

I veri amici, come affermò la divina Audrey Hepburn, sono la famiglia che ti puoi scegliere e noi non possiamo essere più d’accordo. Affidarsi al supporto di uno o più amici nei momenti di difficoltà, così come nel mezzo del tran tran della vita quotidiana è fondamentale per tante di noi. I benefici che ne traiamo sono molteplici e ora lo conferma anche la scienza affermando che parlare con gli amici una volta al giorno può farci solo bene.

Secondo lo studio del Dipartimento di Psichiatria della NYU Langone Health pubblicato sull’autorevole Communication Research, i momenti di connessione quotidiani tra gli amici hanno avuto un grande ruolo in positivo sul miglioramento dello stato d’animo e del benessere psicofisico in un periodo drammatico come quello della pandemia da Covid-19. E da quest’analisi si evince come il potere terapeutico della comunicazione emotiva con gli amici riesca a fare la differenza in tema di salute mentale. La ricerca lo afferma chiaramente: parlare con gli amici una volta al giorno migliora la qualità della vita.

Parlare con gli amici: il potere della socializzazione

Quante volte dopo una semplice chiacchierata con gli amici ci siamo sentite più leggere? Quante volte siamo riuscite a sfogarci e toglierci di dosso dei pesi che rischiavano di schiacciarci come macigni? Tante, sicuramente. Da questo si può evincere quanto la socializzazione sia fondamentale per il benessere umano, sia fisico che mentale. Imparare a interagire con gli altri e creare legami significativi, vuol dire comprendere che la persona non è un’isola e che tutto ciò che ci accade, se ha modo di avere un supporto sociale, può essere affrontato decisamente meglio.

Non solo, creare legami sociali contribuisce a ridurre il senso di isolamento e solitudine e apporta grandi benefici anche all'autostima. È proprio mediante il processo di socializzazione che possiamo fare incontri che cambiano letteralmente la vita. Conoscere persone che diventeranno i nostri compagni di viaggio, i nostri più grandi sostenitori, insomma, i nostri grandi amici ed è proprio a loro che possiamo affidarci per avere conforto, supporto e sostegno, sempre.

La qualità della connessione

Infinite o di pochi secondi, le telefonate, le chiacchiere serali al pub, i discorsi profondi davanti a una tazza di tè fumante, sono estremamente significativi per la loro qualità, non per la loro quantità. Piccoli momenti di confronto, una parola detta al momento giusto tra una pausa pranzo e il rientro in ufficio, possono cambiare davvero il corso della nostra giornata. Sapere di poter contare su una persona a cui vogliamo bene e che ci vuole bene, con la quale poter condividere gli up&down della vita è estremamente benefico per la nostra salute mentale.

Le amiche che contano sono quelle che puoi chiamare alle 4 del mattino.

Marlene Dietrich

Non importa cosa facciamo, non importa se i nostri momenti "no" ci hanno portato ad essere più pesanti e disfattiste del solito, i veri amici sono lì, pronti a sostenerci e a darci un punto di vista diverso sulla situazione che stiamo affrontando. Sapete che parlare con gli amici riduce anche l’ansia e lo stress?

Parlare con gli amici: tutti i benefici

Ansia e stress sono tra i disturbi più diffusi della nostra epoca. I motivi, come sappiamo, sono tanti. Dal confronto costante con i canoni estetici proposti sulle piattaforme social alla pressione lavorativa che spesso degenera in burn out, i disturbi d’ansia e stress minano il benessere psicofisico di milioni di persone in tutto il mondo. Parlare con gli amici può aiutarci anche in questo senso, poiché secondo gli studi del Dipartimento di Psichiatria della NYU Langone Health, esprimere ciò che sentiamo a parole, davanti a una persona che ci conosce bene e di cui ci fidiamo, può ridurre rasserenarci, migliorare l'umore e aumentare la resilienza.

Non solo, parlare con gli amici ci fa sentire protetti e ci rende molto più disposti ad aprirci senza remore perché lo spazio in cui questa conversazione avviene, è percepito come un luogo sicuro in cui potersi esprimere con sincerità senza giudizi, ricevendo feedback onesti e supporto emotivo. E che dire del potere di una belle risata? Spesso diamo peso a situazioni o persone che non meritano realmente la nostra attenzione.

Arriviamo a farci logorare da accadimenti che dovremmo semplicemente lasciarci alle spalle per ritornare a riprendere in mano la nostra vita. Ebbene, in questi casi, sdrammatizzare, senza minimizzare, è importante. E solo un amico sincero è in grado di farlo, senza banalizzare ciò che ci ha fatto stare così male, ma aiutandoci a osservarlo dalla giusta prospettiva e, col tempo, a riderci su.