Odontoiatria: i mondi aziendale, medico e accademico insieme per la sicurezza dei pazienti

G li stakeholder del settore odontoiatrico, insieme per garantire la sicurezza dei pazienti, troppo spesso poco consapevoi dei rischi che alcune pratiche comportano. Emblematico il caso degli allineatori dentali trasparenti. Vediamo il perché

La tecnologia, ma è successo in tutti i campi, ha cambiato le modalità di approccio all’assistenza sanitaria. Sono sempre di più le persone che cercano in rete informazioni di carattere medico, trovandole da diverse fonti non sempre con la giusta garanzia di accuratezza. Un comportamento che può anche essere pericoloso, visto che si arriva anche ad acquistare medicinali online o presidi medici senza nessun tipo di controllo, mettendo a rischio la propria salute.

Nel mondo oodontoiatrico queste tendenze sono confermate: i consumatori di oggi, in particolare i millennial e i più giovani, sono alla ricerca di nuovi modi per avere un sorriso più sano e più bello, vogliono risultati immediati e sono influenzati molto dai social media. Lampante è il caso degli allineatori dentali trasparenti: la rete ha dato ai consumatori la possibilità di avere accesso a una quantità di informazioni inimmaginabili, permettendo di acquistare online gli allineatori e consentendo di fare confronti tra le varie offerte del mercato. Ma i consumatori non sono consapevoli del fatto che un allineatore acquistato online senza richiedere la consulenza di un dentista può causare danni anche permanenti, da problemi ai nervi fino alla possibile perdita dei denti.

Ecco che è importante riaffermare la centralità del medico nella cura della salute orale, che non può in nessun modo prescindere dalla conoscenza e dall'occhio esperto di un clinico. Questo perché l’allineamento dei denti con allineatori trasparenti non ha solo un fine estetico, ma è una vera e propria terapia medica, grazie a cui i denti del paziente vengono anatomicamente riposizionati. Il processo richiede controlli regolari con un dentista o un ortodontista qualificato, dalla diagnosi iniziale fino al completamento del trattamento.

Questa centralità del medico nelle cure è stata ribadita in un recente incontro organizzato da Align Technology, realtà leader nel settore dei dispositivi medicali. L'azienda ha ospitato i principali stakeholder del settore, le associazioni di categorie (Associazione Nazionale Dentisti Italiani - ANDI, Sindacato Unitario Specialità Ortognatodonzia - SUSO e Commissione Albo Odontoiatri - CAO) e l'ambiente accademico, per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla salvaguardia della salute del paziente e sul quanto sia fondamentale il ruolo della medicina nel salvaguardare la sicurezza dei pazienti. Un modo per fare squadra, insieme e responsabilmente.