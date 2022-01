B asta con i buoni propositi impossibili da raggiungere che ti fanno sentire inadeguata, la vera rivoluzione è scegliere obiettivi misurabili: ecco come raggiungere il traguardo

L’inizio del nuovo anno non è solo tempo di bilanci ma anche di buoni propositi… guardandoci indietro però sono molti i propositi che non abbiamo portato a termine negli anni precedenti e il motivo è spesso la quantità esagerata e la scelta di obiettivi molto complicati. La soluzione? Puntare non tanto sui buoni propositi ma su obiettivi misurabili che si possano raggiungere più facilmente.

Mentre il primo mese dell’anno è iniziato, c’è chi compila la lista dei buoni propositi e chi parte già un po’ sfiduciato avendo quelli degli anni precedenti ancora da portare a termini. Per evitare di entrare in un circolo vizioso negativo che non fa bene a nessuno vogliamo dare un consiglio: smettere di scrivere buoni propositi e puntare su obiettivi misurabili e più facilmente raggiungibili. Restare con i piedi per terra e scegliere traguardi definiti nel tempo e misurabili non è solo una tecnica di marketing ma una buona opzione nella vita di tutti i giorni. Napoleon Hill ha detto “un obiettivo è un sogno con una data di scadenza” e non aveva tutti i torti. Con i nostri consigli potrai raggiungere il traguardo che ti sei prefissata senza stress o ansie.

Obiettivi SMART

Atleti, sportivi, business woman e non solo per riuscire ad arrivare al vertice del successo hanno stabilito un piano di obiettivi scalabili. Questo ha permesso loro di arrivare alla vetta ragionando sulla motivazione a breve termine e stabilire un piano per il futuro. Da loro possiamo imparare che mirando al futuro mantenendo un focus sul presente è più semplice fare goal aumentando quindi la propria autostima.

Nel marketing ma anche nella vita privata si applica il concetto di obiettivo SMART, questo è il segreto per fare in modo che sia concreto e scalabile. Per poter raggiungere e concretizzare il proposito per prima cosa bisogna pensare a qualcosa che sia specifico, chiaro e preciso. Al secondo punto bisogna valutare che sia misurabile, ovvero deve essere chiaro il raggiungimento di un determinato traguardo.

Terzo step è che l’obiettivo sia realizzabile con le proprie risorse e ovviamente non va dimenticato che sia realistico. Ultimo aspetto per parlare di obiettivi SMART è che si possa inserire una scadenza entro cui deve essere raggiunto. Un esempio concreto? Se si parla di lavoro si può puntare ad avere un aumento di guadagno del 10% e non semplicemente “una promozione”, oppure si può pensare di perdere 5 kg e non semplicemente di “dimagrire”.

Divisione per tipologia

Tra i primi step che dovresti applicare c’è una divisione netta tra le tipologie di obiettivi: dividi quelli di vita personale, quelli professionali e quelli relativi alla tua cerchia sociale. Sono tutti importanti ma è necessario fare una distinzione così da non sovraccaricarti troppo. Una volta distinti ti consigliamo di utilizzare un’app su smartphone o un foglio note per tenere traccia dei tuoi progressi, questo ti aiuta a non sentirti demotivata o sopraffatta.

Come raggiungere il traguardo

Sono diverse le strategie per raggiungere il traguardo, oltre agli step precedentemente elencati ti consigliamo di essere positiva e affrontare il tutto con il sorriso senza essere troppo severa con te stessa; l’iper-criticità potrebbe portarti al fallimento e all’auto-sabotaggio. Indipendentemente dal fatto che tu abbia raggiunto totalmente l’obiettivo o no dai un’occhiata ai progressi fatti e premiati riconoscendo i successi ottenuti. Per poter elaborare al meglio la lista di ciò che desideri devi rispondere a domande come “cosa voglio?” “perché lo desidero?” “come posso ottenerlo?” “quali sono le scadenze che non devo superare?”. Rispondendo a queste domande puoi elaborare un vero e proprio piano d’azione.

Fissare obiettivi annuali può essere una trappola

Avere lunghi periodi per poter realizzare un obiettivo può portare a procrastinare; avere un tempo breve fa lavorare meglio e sotto pressione le persone che si sentono così molto più motivate a non rimandare. Meglio stabilire obiettivi meno ambiziosi e più realistici con scadenze ravvicinate; in caso si può sempre alzare l’asticella dopo qualche mese.

Obiettivi misurabili: qualche esempio

Ovviamente trovare gli obiettivi personali dipende dalle proprie necessità ma abbiamo selezionato alcuni che tornano nella lista di molti e che sono facilmente raggiungibili con un po’ di impegno. Il primo obiettivo che vogliamo consigliarti è quello di dare valore a te stessa; si tratta di un viaggio interiore che può durare più mesi e può aiutarti a trovare piena consapevolezza.

Il secondo è quello di coltivare un hobby. Non importa che si tratti di viaggiare, vedere mostre o imparare una nuova lingua. Questo è un obiettivo facile da raggiungere semplicemente scegliendo qualcosa che piace davvero e con una tabella di appuntamenti che non ti sovraccarichi troppo. Avere uno stile di vita sano è tra i buoni propositi di tantissime persone che però commettono l’errore di partire a mille per poi lasciare il tutto a metà percorso; obiettivi nel breve termine, una dieta sana ed equilibrata e un piano di allenamenti fattibile sono il segreto per riuscire a centrare il proposito.