N on riesci a fidarti di nessuno? La causa potrebbe nascondersi nelle tue esperienze passate, ma non solo. Scopriamo subito quali sono le radici alla base di questa tendenza e come sradicarle

Hai difficoltà a stringere legami importanti perché, pur provandoci, non riesci a fidarti di nessuno? Potrebbe essere davvero giunto il momento di scoprire qualcosa in più su te stessa e sulle motivazioni profonde che ti portano a mettere distanza tra te e le altre persone.

Ecco cosa significa se non riesci a fidarti di nessuno e in che modo riuscire a ripristinare la fiducia nelle relazioni interpersonali.

Che cos’è la fiducia

Per capire cosa significa se non riesci a fidarti di nessuno, bisogna innanzitutto comprendere che cosa si intende per fiducia. Partiamo proprio dalla sua etimologia, perché è proprio dalla sua derivazione latina del verbo fidĕre 'fidare, confidare', che ne possiamo capire appieno il significato. Questo termine infatti ha un'accezione che si lega a doppio filo al riconoscimento dell’affidabilità della o delle persone di cui ci circondiamo. Un riconoscimento che non riguarda tutti, questo è ovvio, ma che è parte fondamentale di tutte le interazioni che abbiamo ogni giorno.

Interazioni che ci fanno avere a che fare con tante persone diverse, alcune delle quali arrivano a meritare questo riconoscimento, perché riescono a farci provare un senso di sicurezza e comprensione che porta il rapporto al livello successivo. E questo riguarda una marea di situazioni diverse. Si possono costruire infatti legami di fiducia con i propri cari, con gli amici, con il partner, ma anche con i colleghi di lavoro, con il nostro personal trainer, con i vicini di casa. Insomma la fiducia tocca davvero tutti gli ambiti della nostra vita e avere gli strumenti per capire quando e come creare un rapporto di questo tipo può rivelarsi davvero prezioso.

Come si costruisce la fiducia

Costruire la fiducia non è un percorso così immediato da affrontare, soprattutto se siamo state deluse più volte dalle persone o se le ferite del passato faticano a rimarginarsi. Non dimentichiamo un presupposto fondamentale: la costruzione della fiducia non riguarda tutti allo stesso modo e non ha tempi prestabiliti. Si tratta di un percorso graduale, non immediato e soprattutto di un viaggio alla scoperta di sé e degli altri che non può e non deve essere in alcun modo forzato.

Se non riesci a fidarti di nessuno, potrebbe volerci un po’ di tempo prima di capire in che modo approcciarsi a questo processo di ripristino della fiducia ed è proprio per questo che affidarsi a uno psicoterapeuta potrebbe essere la soluzione migliore. Affrontare un percorso di terapia con un professionista, potrà darti gli strumenti giusti per comprendere le dinamiche alla base di questa continua mancanza di fiducia nelle persone e aiutarti a capire come affrontare la situazione e come tornare a fidarsi del prossimo nonostante i traumi del passato.

Il ruolo delle esperienze passate nel non riuscire a fidarsi di nessuno

Il ruolo delle esperienze passate è decisamente centrale negli atteggiamenti di sfiducia nelle persone e nelle situazioni. Chi non riesce a fidarsi di nessuno, spesso ha subito traumi o ferite che lo hanno portato negli anni a chiudersi a riccio e costruire un muro invalicabile dietro al quale trincerarsi per evitare di soffrire nuovamente. Ma non riuscire a fidarsi delle persone ci priva di un potenziale supporto prezioso, di un apparato umano e sociale a cui affiancarci ogni volta che ci sentiamo smarrite, perse o semplicemente quando abbiamo bisogno di un consiglio, di una spalla su cui piangere, di un’opinione sincera e onesta.

Circondarsi di persone di valore, amici, colleghi, parenti a cui sappiamo di poterci affidare senza riserve e senza giudizi, è fondamentale per il benessere psicologico ed emotivo. Perché è solo creando una rete di relazioni solide, forti e salde, con le quali non temere di mostrarci vulnerabili che possiamo condividere tutti i nostri carichi emotivi e liberarci da pesi che altrimenti rischierebbero di fagocitare la nostra energia vitale.

Perché condividere le emozioni?

La condivisione delle nostre emozioni, delle paure, dei dubbi, delle problematiche quotidiane, con persone di cui ci fidiamo, ci permette di affrontare con meno tensione e meno stress le sfide quotidiane. Sfide che non siamo chiamate a fronteggiare sempre in solitaria, ma di cui possiamo parlare con chi merita la nostra fiducia e ci dà il supporto giusto per superarle con serenità. Il primo passo per affidarci a qualcuno? Affidarci prima di tutto a noi stesse.

Non sottovalutare il nostro valore, alimentare costantemente la nostra autostima e fidarci del nostro istinto. Solo in questo modo possiamo guardarci dentro in maniera più profonda, conoscere i nostri reali desideri, capire come affrontare i fantasmi del passato e tornare finalmente a dare fiducia a quelle persone (poche, ma buone) in grado di diventare il nostro più grande team di supporto per la vita.