Cosa fare se non raggiungiamo l’orgasmo da un po’ di tempo

N on raggiungi l’orgasmo da un po’ di tempo? Sono tanti i fattori che possono portare a questa condizione, ma fortunatamente tornare a godere appieno del piacere è possibile. Ecco come

Stress, ansia, tabù, problemi relazionali, cambiamenti ormonali, sono solo alcune delle cause che portano molte donne a non riuscire a raggiungere l’orgasmo.

Che si tratti di una fase breve e passeggera o di un periodo decisamente più lungo, una cosa è certa, se non raggiungiamo l’orgasmo da un po’ di tempo possiamo sicuramente trovare la chiave di volta che ci permetterà di indagare i motivi alla base di questa condizione e ci aiuterà a tornare a vivere un’esperienza di piacere profonda e totalizzante.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Perché non riesco a raggiungere l’orgasmo?

Cos’è l’orgasmo

Il mondo della sessualità e del piacere, soprattutto di quello femminile, è ricco di sfaccettature e sono tante le variabili che possono minarne la pienezza e l’intensità. Parlando di piacere femminile non si può non parlare di orgasmo. Tema tabù per decenni, l’orgasmo femminile al contrario di quello maschile è spesso stato circondato da tutta una serie di miti da sfatare e incomprensioni che ne hanno limitato lo studio e l’approfondimento. Se il picco di eccitazione sessuale maschile è facilmente osservabile e sdoganato da sempre, per la sua controparte femminile non è lo stesso.

Questa risposta fisiologica e psicologica di piacere sessuale profondo, per le donne è stata spesso oggetto di ambiguità e supposizioni che nulla hanno a che vedere con la vera natura dell’orgasmo. Le contrazioni ritmiche dei muscoli pelvici tipiche dell’orgasmo, si rivelano nelle donne in due varianti diverse, ma tutte profondissime: orgasmo vaginale e orgasmo clitorideo. La stimolazione di queste zone tramite rapporti o masturbazione possono portare a un piacere estremo che coinvolge i muscoli del pavimento pelvico donando sensazioni uniche e difficili da descrivere.

Perché non raggiungiamo più l’orgasmo

Non riuscire più a provare queste sensazioni così piacevoli e totalizzanti può portarci a vivere l’intimità con frustrazione. Ma questa frustrazione non deve limitarci, anzi, deve essere utilizzata proprio per cercare di comprendere quali possono essere i motivi alla base del fatto che non raggiungiamo l'orgasmo da un po' di tempo e come poter uscire da questa condizione. Come abbiamo anticipato, non esiste una sola causa scatenate, ma le motivazioni possono essere diverse e anche diametralmente opposte.

Dai cambiamenti ormonali ai cambiamenti di stile di vita, dallo stress a una dieta troppo rigida, da una scarsa autostima a problemi irrisolti col partner, sono davvero infinite le cause che possono arrivare a compromettere il raggiungimento dell’orgasmo. Cosa possiamo fare per risolvere questa situazione? Ecco alcuni consigli utili.

Impara ad esplorare il tuo corpo

Un primo imprescindibile step per vivere una vita sessuale piena e appagante è quella di esplorare il proprio corpo. Solo in questo modo infatti possiamo iniziare a comprendere cos’è che ci dà piacere, quali sono le nostre zone erogene e in che modo riusciamo a provare il piacere in maniera più intensa. Per questo è importante praticare la masturbazione, grazie all’autoerotismo infatti, è possibile acquisire maggiore consapevolezza di sé, del proprio corpo e delle conseguenti risposte sessuali.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Come l’ansia può impedirti di raggiungere l’orgasmo

Fai esercizi per rafforzare il pavimento pelvico

E a proposito di consapevolezza di sé, per le donne è davvero fondamentale rafforzare il pavimento pelvico. Non se ne parla mai abbastanza, ma allenare questa parte anatomica del nostro corpo può fare la differenza in molti ambiti. Si tratta di un gruppo di fasce muscolari, nervi e legamenti che oltre a sostenere gli organi, sono anche attivamente coinvolti nella funzione sessuale.

Allenando questi muscoli, per esempio attraverso gli esercizi di Kegel e mediante l’aiuto di un’ostetrica specializzata, possiamo mantenere i muscoli più tonici ed elastici, quegli stessi muscoli che migliorano la contrazione orgasmica e che quindi, una volta allenati, possono aumentare notevolmente le sensazioni di piacere.

Parlane con un professionista

Se non raggiungiamo l'orgasmo da un po' di tempo e vogliamo indagare a fondo le motivazioni alla base di questa condizione, possiamo rivolgerci a un professionista e avviare un percorso psicoterapico ad hoc. Parlarne è importante. L’orgasmo femminile è stato marchiato troppo spesso come un tabù ed è anche per questo motivo che tante donne faticano ad affrontare questo tema e raggiungere il piacere intenso con naturalezza. Il giudizio esterno, la pressione sociale, l’ansia da prestazione, sono solo alcune delle condizioni che possono impattare negativamente sulla sfera sessuale.

Ansia, stress, depressione, scarsa autostima e mancanza di fiducia in se stessi e nel partner, sono tutti fattori complessi che possono ostacolare il raggiungimento dell’orgasmo. Chiedendo il supporto di uno psicoterapeuta possiamo iniziare a capire in che modo liberarci da questi ostacoli e non solo. La terapia può rivelarsi un viaggio alla scoperta di sè davvero straordinario, un viaggio capace di fornirci tutti gli strumenti utili per tornare finalmente a vivere una sessualità e una vita intima serene, appaganti e stimolanti.