5 momenti chiave nella vita che metteranno in discussione tutti i tuoi rapporti

S marrimento ma non solo: a volte si tratta semplicemente di novità da implementare nella propria vita che costringono a rinunce. Sono i momenti chiave che ti costringeranno a mettere in discussione le tue relazioni

Il passaggio da un ciclo di vita all'altro, un figlio di cui prendersi cura o una perdita importante: sono questi tra i momenti chiave nella vita che metteranno in discussione tutti i tuoi rapporti stretti fino a quel momento.

Il cambiamento drastico implica sempre una rinuncia a favore dell'accoglimento di nuove occasioni ed opportunità che stravolgeranno la tua esistenza e quella delle persone che ti sono vicine. Abbiamo raccolto 5 momenti chiave nella vita di ognuno di noi, quelli che apportano maggiori cambiamenti, oltre alla necessità di rivedere le proprie abitudini e quindi i propri rapporti interpersonali.

Il matrimonio

Il matrimonio è il primo dei momenti chiave nella vita che metteranno in discussione tutti i tuoi rapporti, un passo importante che ti porterà ad unirti ad un'altra persona cambiando le tue abitudini "finché morte non vi separi".

Si cambia casa, a volte città, forse regione e addirittura Paese in alcuni casi. Non si è più da soli e la prima necessità da affrontare è quella di conciliare le esigenze reciproche. Ti sorprenderai a preferire un weekend in casa con tuo marito ad una serata in discoteca con le amiche di sempre e dovrai fare i conti con una nuova quotidianità fatta di collaborazione e cooperazione per le più banali attività domestiche.

Le bollette da pagare, i pasti da preparare, la spesa al supermercato: sicuramente si tratta di attività che già svolgevi in precedenza ma ora sarete in due a farlo e dovrete accordarvi sulle pietanze da preparare, sui prodotti da acquistare ed adottare una nuova routine che influirà sicuramente sulla vostra vita di coppia.

Il matrimonio rappresenta un cambiamento drastico e radicale nella vita di tutti, soprattutto se implica anche un trasferimento. Nuove abitudini e necessità andranno a rubare tempo e spazio a quelle precedenti costringendoti a rivedere i tuoi rapporti interpersonali.

La nascita di un figlio

Sboccia una nuova vita che stravolgerà per sempre la tua. La nascita di un figlio non porta solo notti insonni ma un vero e proprio cambiamento drastico nelle tue abitudini. Il tempo da dedicare a te stessa sarà molto meno e le tue forze migliori saranno destinate al piccolo di casa.

La nascita di un figlio, del primo soprattutto, è uno dei momenti chiave nella vita, uno spartiacque: sei entrata in un momento diverso, hai messo al mondo una vita della quale sei responsabile almeno per i prossimi 18 anni.

Ti sorprenderai a rinunciare a quelle che erano le tradizionali serate da trascorrere con gli amici, a qualche uscita serale e alle follie in vacanza a favore di una nuova vita familiare nuova che causerà necessariamente un distacco da tutto ciò che aveva fatto parte della tua vita fino a quel momento, rapporti inclusi.

La perdita di un genitore

Perdere un genitore è un evento traumatico, a qualsiasi età. Non esiste un'età giusta per accettare che una delle persone che ti ha messo al mondo abbia smesso per sempre di respirare. Non sarà più nella tua vita per supportarti.

La perdita di un genitore è uno dei momenti chiave nella vita che metteranno in discussione tutti i tuoi rapporti, a partire dalle persone presenti e da quelle assenti in questo doloroso momento.

Sembra ingiusto rifletterci adesso ma quante sono le amiche e gli amici per i quali pensavi di essere indispensabile che invece non hanno neanche trovato il tempo di chiamarti? I momenti più difficili rappresentano vere e proprie prove da affrontare per i rapporti che intrattieni nel tuo quotidiano.

Ti aiuteranno a capire le amiche che non vorrai mai perdere e quelle che invece, tutto sommato, non sono abbastanza.

Il trasferimento

Cambiare città, essere completamente sradicati e doversi stabilire in un posto nuovo. Una città più grande o più piccola di quella d'origine rappresenterà sicuramente un cambiamento nelle proprie abitudini ma anche una città delle stesse dimensioni e con gli stessi servizi può rappresentare un trauma da affrontare.

Quando ci si trasferisce in una città diversa si è costretti a mettere tutto in discussione: nessuna certezza, solo una nuova vita da costruire in una casa diversa, una zona diversa, una palestra diversa, abitudini diverse e la necessità di stringere nuove amicizie.

Il trasferimento fa parte dei momenti chiave nella vita che metteranno in discussione tutti i tuoi rapporti. Sarà infatti particolarmente difficile far funzionare le relazioni esistenti ma anche instaurarne di nuove, in un primo momento.

Bisogna darsi del tempo per ambientarsi secondo una nuova routine e valutare su quali rapporti della vita precedente investire in modo efficace. Quell'amica che senti una volta l'anno forse non merita più le tue attenzioni mentre puoi impegnarti maggiormente per non far sentire troppo la tua assenza ai tuoi genitori e ai tuoi amici più cari.

La perdita del lavoro

La perdita del lavoro genera smarrimento e a volte sconforto. Che sia una perdita improvvisa o programmata, essere costretti a rinunciare ad un lavoro stabile è tra i momenti chiave nella vita che ci costringono a mettere in discussione la nostra intera esistenza.

Perdere il lavoro significa fare a meno dello stipendio mensile percepito e implica la necessità di rimettersi in gioco per trovare un nuovo impiego, uno simile al precedente o completamente diverso.

Cambiare lavoro può rappresentare per molte persone una vera e propria rinascita, un'occasione da cogliere al volo per provare a cambiare la propria vita e condizioni economiche, al fine di migliorarle una volta per tutte.



All'inizio, però, rinunciare a quell'abitudine di recarsi in ufficio e allo stipendio sicuro può gettare tanti nello sconforto e costringere a mettere in discussione ogni rapporto.

Della perdita del lavoro ne risentono sicuramente le amicizie ma anche la vita familiare. Perdere il lavoro ed essere costretti ad un momento di stallo di prima di trovarne un altro può portare a numerose riflessioni, soprattutto se l'unico reddito del nucleo familiare era quello appena perso.

Ecco allora che si mettono in discussione rapporti con un compagno o con un marito disoccupato; si mettono in discussione anche le amicizie: di quali abitudini si può fare meno? Quali regali si possono evitare?