N on hai ancora trovato qualcosa che ti permetta di esprimere te stessa al meglio, qualcosa che dica a tutti chi sei e quali sono i tuoi obiettivi? Prova a dare un'occhiata a questi consigli. Forse quello che cerchi è dietro l'angolo

Ci sono delle parti di te che alcuni "annusano" ma non tutti conoscono e che vorresti fossero più chiare? Vorresti esprimere te stessa ma non ti rivedi in nulla di canonico?

Se a entrambe le domande hai risposto sì, forse è il momento di guardare un pizzico più in la e provare a valutare degli hobby diversi, dei veri e propri modi per urlare a tutti chi sei e che sei fiera delle tue passioni.

Ecco un piccolo elenco. Alcuni possono sembrarti banali, ma ricordati: sei tu a rendere ancora più personale ciò che fai.

Giocare con i tuoi abiti tra taglio e cucito

Ami il fashion, ami la moda, ma non ti rispecchi in nessuno dei trend attuali? Ti piace sfoggiare diversi capi d'abbigliamento ma una parte di te ti dice che manca qualcosa? Allora mettiti in gioco.

Comincia a fare dei piccoli lavori di taglio e cucito, a disegnare bozzetti e a personalizzare degli abiti esistenti. Più prenderai la mano e più imparerai, più avrai la possibilità di diventare la stilista di te stessa. E chissà che un giorno le tue creazioni non facciano fortuna...

Fare da sola i tuoi gioielli

Lo stesso discorso vale per i gioielli: magari ciò che vedi in giro ti affascina ma non ti cattura e pensi di poter fare di meglio. Bene, non temporeggiare: cimentati. Scegli il materiale, seleziona le pietre e dacci dentro.

Creare dei gioielli ti aiuta a esprimere te stessa e, allo stesso tempo, tiene allenata la tua mente. Potrebbe, inoltre, farti trovare una nuova strada e farti aprire nuovi orizzonti a livello lavorativo!

Cimentarti con la calligrafia

Sei una di quelle persone che amano le cose belle, la calma, il colore? Allora un buon modo di esprimere te stessa potrebbe essere cimentarti con la calligrafia, imparando un arte tanto particolare quanto davvero complessa.

La calligrafia fa in modo che le tue parole diventino vere e proprie opere d'arte e ti aiuta a usare e dosare il colore in modo poetico e rilassante. È un passatempo meditativo, che ti aiuta a stare bene da sola ma che al contempo mostra tutta la bellezza che hai dentro.

Scoprire l'ikebana

Più complessa ancora è l'ikebana, un'arte fuori dal comune e davvero intrigante, ottima se vuoi coniugare la tua passione per le piante e per i fiori a un forte impatto estetico.

L'ikebana è l'arte più adatta a chi ha un carattere sensibile e vuole far capire agli altri che la sua delicatezza si estende all'anima, talmente tanto da percepire fortemente i sentimenti degli altri. È l'hobby migliore per chi è empatico e desidera far sapere al mondo che lo sente.

Fare un corso da sommelier

Per te il vino non è soltanto una bevanda, è una scienza: ti ritrovi a sorseggiarlo, ad annusarlo, rintracci ogni piccola variazione di colore e di sapore. Non lasciare che questo dono sia sprecato, fai in modo che ti caratterizzi facendo un corso da sommelier.

Oltre a essere un'opportunità per il futuro, questo tipo di corso ti permette di trasmettere subito agli altri la tua conoscenza, di condividerla e di definirti in maniera chiara come una vera intenditrice.

Creare profumi personalizzati

Non c'è niente di più personale di un profumo, ma allo stesso tempo non c'è niente di meglio che crearlo, specie se sei una di quelle che hanno "naso" per le fragranze.

La costruzione di un profumo non è una cosa semplice, ma da qualche parte si dovrà pure iniziare: esistono in vendita diversi kit di partenza con cui puoi cominciare a giocare e poi potresti approfondire.

Imparare a riparare le cose

Sei una persona che dà seconde possibilità a tutti e a tutto? Non ti piace buttare via niente e sei più propensa a rigenerare e a dare nuova vita? Allora uno buon modo per esprimere te stessa è imparare a riparare le cose.

Non è semplice, è vero: non per tutto basta una chiave inglese, un martello o un cacciavite. Tuttavia non c'è niente di più appagante che rimettere a nuovo qualcosa che credevi fosse perduto.

Dedicarti al macramé

Tornato recentemente di moda, il macramè ruota tutto attorno ai filati che si intrecciano e si annodano tra loro, giocando con motivi, corde di diametro diverso e fibre d'origine differente.

Il macramé è ideale se hai bisogno di esprimere te stessa in maniera pacata, se hai voglia di dimostrare che ciò che senti è che la bellezza sta proprio lì, tra i materiali più grezzi e inattesi.

Dipingere senza schemi

Ci sono davvero tante, tante persone che non si avvicinano alla pittura perché intimorite, perché messe in soggezione dai grandi artisti del passato e del presente. In realtà, dipingere è qualcosa di estremamente naturale, che viene da dentro: è uno sfogo dell'anima.

Se senti di avere dentro molto più di quanto si vede, prendi pennello e colore e non avere paura del risultato. Forse all'inizio le tue opere non saranno perfette e forse non lo saranno mai, ma saranno soltanto tue e diranno al mondo come lo vedi e come lo senti.