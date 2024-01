V uoi essere davvero felice? Allora cura il tuo me time seguendo i nostri consigli. Non te ne pentirai!

Scegliere di amarsi ogni giorno e di prendersi cura (davvero) di se stessi, rappresenta non solo un atto di coraggio, ma anche qualcosa di fondamentale per il tuo benessere. Si chiama “me time” ed è senza ombra di dubbio la cosa migliore che puoi fare per trovare la felicità, curando la tua salute psicofisica.

Lo sappiamo ben: trovare il tempo da dedicarsi non è sempre semplice, soprattutto perché siamo spesso spinti a mettere sempre qualcos’altro di fronte ai ciò di cui abbiamo bisogno. Eppure amarsi è il modo migliore per avere una vita che sia piena e felice, costruendo rapporti sani e soddisfacenti. Perché la storia d’amore più bella che potrai mai vivere è proprio quella con te stessa.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Perché la solitudine ci fa così paura

Dunque impara a coltivare il me time in pochi semplici passi e ritrova l’equilibrio fra corpo e mente, dedicando del tempo a tutte quelle cose che ti fanno stare bene e abbandonando stereotipi e atteggiamenti che potrebbero danneggiare il tuo percorso.

Cos’è il me time

Spesso tendiamo a confondere l’idea di prendersi cura di se stessi e amarsi con l’egoismo. Si tratta di un’idea sbagliata che spesso ci porta a sacrificare tempo e passioni in favore di altri rapporti che siano d’amore, d’amicizia o familiari. Annullarsi per gli altri, in realtà, non è mai una buona idea, ma semplicemente qualcosa che provoca ansia e frustrazione, finendo per diventare deleteria. L’amore per te stessa infatti non è mai una scelta puramente egoistica, ma può convivere con i sentimenti che provi per le altre persone che siano un partner, un’amica o un figlio. Al contrario, se scegli di coltivare il me time, sarai una persona più soddisfatta, equilibrata e serena, migliorando la qualità della tua esistenza e dei tuoi rapporti.

Come avere più tempo per te

Il lavoro con le sue scadenze, le uscite con le amiche da organizzare, la cena da preparare ogni sera, e poi (per chi li ha) i figli, il legame con l* partner, il rapporto con i colleghi e tanto altro ancora. Fare una lista di tutti gli impegni quotidiani e di ciò di cui devi occuparti è davvero difficile, soprattutto perché – come un abile giocoliere – sei spesso chiamata a tenere ogni aspetto in equilibrio. Il risultato? Il tempo per te è sempre meno, anzi, pari a zero.

Al contrario, imparare a ritagliarsi del tempo per sé stessi è essenziale e, come abbiamo già visto, apporta dei benefici sia dal punto di vista fisico che mentale. Dunque prova a fare un piccolo sforzo e cerca di coltivare il me time nel modo giusto, seguendo questi piccoli (ma fondamentali) consigli.

1. Regalati una coccola

Quando hai troppi impegni e sei sotto stress a subirne le conseguenze è il tuo equilibrio psicofisico. Dunque prova ad allontanare lo stress concedendoti almeno un’ora al giorno tutta per te. Leggi un libro che ti piace, fai un bagno caldo, vai dall’estetista oppure fai una bella passeggiata nel parco. Trova un’attività che ti piace e che ti rilassa, regalandoti questa piccola coccola quotidiana. Al termine di quest’ora ti sentirai straordinariamente rilassata e rigenerata: provare per credere!

VEDI ANCHE

Lifestyle

Stai smarrendo te stessa per portare avanti una relazione? I segnali da non sottovalutare

2. Organizzati meglio

Spesso il tempo ti manca semplicemente perché non riesci a organizzarlo al meglio. Prova a pianificare di più i tuoi impegni, utilizzando un’agenda. Programma le giornate, ritagliandoti del tempo per quello che ti piace davvero.

3. Impara a dire di no

All’amica che ti chiama solo quando le serve, alla collega che cerca di lasciarti il suo lavoro o alla zia che ti chiede sempre favori. Imparare a dire di no è essenziale per coltivare il me time. Concentrati su un concetto: se scegli di rifiutare un invito o di non fare qualcosa non stai offendendo nessuno. Semplicemente dire “non posso” significa avere cura dei propri sentimenti e dei propri desideri, mettendoli davanti al resto (almeno per una volta).

4. Chiedi un sostegno

Chiedere aiuto non significa affatto mollare o essere deboli, piuttosto vuol dire prendersi cura del proprio benessere. Non rischiare di impazzire per stare sempre al passo con tutto, ma fai sapere alla tua famiglia, agli amici o alla persona che ami che hai bisogno di un sostegno. Impara a delegare e a lanciare i tuoi personali SOS quando serve: non devi essere per forza indistruttibile, ma comprendere quali sono i tuoi limiti.

5. Assapora l’attimo

Goditi l’attimo, vivi il presente e gustati ogni secondo dedicato a te. Con il tempo ti abituerai a darti la priorità e ti sentirai meglio con te stessa. Non si tratta di egoismo, ma della necessità di stare bene da soli per poter dare il massimo con gli altri. Il me time ti consentirà di capire non solo quello che vuoi davvero e che ti fa stare bene, ma anche di applicare questa visione “zen” della vita a tutti i tuoi legami.