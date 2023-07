M ai sentito parlare di manipolazione e dipendenza affettiva? Forse dovresti, per imparare a vivere relazioni davvero sane

Manipolazione e dipendenza affettiva spesso viaggiano di pari passo e hanno un legame così stretto e indissolubile che distinguerle diventa impossibile. Eppure si tratta di dinamiche pericolose, che possono portarti a vivere relazioni che non ti rendono felice e che possono lasciare profonde ferite nell’anima, allontanandoti dal vero amore.

Cos’è la dipendenza affettiva

Quando sei innamorata di qualcuno e gli affidi la chiave della tua felicità, consegnandogli le redini della tua esistenza, degli stati emotivi e delle scelte sei in una dipendenza affettiva. L’ansia e la paura infatti non rendono la tua relazione sana, ma non fanno altro che renderti infelice.

Quali sono i sintomi? La differenza fra la dipendenza e l’amore sta in alcuni elementi chiave. Chi soffre di love addiction infatti sviluppa una ossessione nei confronti del partner, accompagnata dalla sensazione di essere in una situazione fuori controllo e impossibile da gestire. Si vive nella paura e nell’ansia che tutto finisca, per questo non si è mai sé stessi, ma si continua a cercare in tutti i modi di essere perfetti per l’altro. Il risultato? Un terremoto emotivo che rende la relazione infelice e tutt’altro che sana.

Le cause

La dipendenza affettiva nasce prima di tutto dalla mancanza di…amore! Se non ti prendi cura di te e se non ti ami abbastanza non ti considererai mai abbastanza degna d’amore. Ciò significa che ogni volta che vivrai una relazione avrai paura di restare sola e vivrai nell’insicurezza, con il terrore che l’altra persona possa allontanarsi perché non vali abbastanza. Dietro si nascondono traumi, ma soprattutto una bassa autostima che ti spinge a cercare l’approvazione degli altri e a stabilire il tuo valore in base a un giudizio che non è il tuo.

Manipolazione e love addiction

Molto spesso chi soffre di dipendenza affettiva tende a cadere in relazioni con manipolatori. Una situazione molto comune che rischia di dare vita a storie d’amore tossiche e distruttive. Purtroppo, almeno all’inizio, non è semplice riconoscere un manipolatore, né cogliere i segnali di love addiction. Ciò è dovuto al fatto che spesso i partner manipolatori sfruttano le debolezze di chi soffre di dipendenza affettiva per controllare l’altra persona. Ma se impari a individuare i segnali saprai anche evitare una relazione tossica e dolorosa che ti farà soffrire.

Chi è il manipolatore? Si tratta di una persona che non conosce l’empatia e ha come unico scopo quello di stare bene, considerando chi ha accanto solamente in funzione di questo. Soddisfare i propri bisogni per lui è essenziale, per questo inizialmente indossa una maschera. Ti riempie di attenzioni, si mostra quasi “perfetto” e ti fa sentire speciale, questo solo per poter chiedere sempre di più. Come? Mettendo in atto dei ricatti psicologici che rendono la relazione una vera e propria prigione. Tutto questo fa diminuire la tua autostima, legandoti in un rapporto di dipendenza al tuo manipolatore.

Come uscirne

La manipolazione e la dipendenza affettiva possono renderti profondamente infelice e portarti lontano dall’amore, quello vero. Caderci è semplice, soprattutto se non hai coltivato nel tempo la tua autostima, ma uscirne è possibile, con coraggio, determinazione e a piccoli passi. Perché ti meriti una relazione che ti renda veramente felice e serena.

1. Non avere paura della solitudine

Chi ha paura di essere lasciato solo tende a cercare sicurezza nel partner. Per superare questo timore impara ad apprezzare, un passo dopo l’altro, la solitudine. Inizia sforzandoti di fare delle cose da sola che possono renderti felice e farti sentire appagata. Guarda un film che ti piace, leggi un buon libro, fai sport oppure passeggia in un parco: sono tutte attività che puoi fare da sola e, dopo averle affrontate, ti sentirai più forte e sicura di te.

2. Scopri chi sei

Vedi sempre e solo i tuoi difetti? Cerca di scoprire chi sei davvero e quello che ti rende speciale. Solo in questo modo quando ti troverai con il tuo partner non sentirai il bisogno di avere delle sicurezze e delle certezze. Non farti condizionare da nessuno e impara a comprendere il tuo valore. Sei degna d’amore e non devi mai dimenticarlo.

3. Coltiva la tua autostima

Ti senti sempre inadeguata e insicura? Impara a cancellare questi pensieri negativi, piuttosto scopri la forza che c’è in te. Alimenta la tua autostima in pochi semplici passi. Evita di autosabotarti, ma elogiati. Circondati solo di persone in grado di apprezzarti, definisci degli obiettivi e festeggia i traguardi raggiunti. Costruisci e cura la tua emotività, dandole il giusto peso, ma soprattutto impara a pronunciare quei “no” che ti renderanno più forte e che ti faranno affrontare in modo differente i rapporti con gli altri. Costruire relazioni adulte e sane è possibile, devi solo comprendere che meriti il meglio e che non è necessario apparire perfetta per farsi amare, ma basta essere sé stessi.