Il magnesio è un alleato di benessere: alla scoperta della linea Magnesio Supremo

I l magnesio è un minerale che contribuisce al nostro benessere fisico e mentale in molti modi diversi: andiamo a scoprire perché è così importante

Cosa è il magnesio

Il magnesio è un minerale, catalogato chimicamente come metallo alcalino terroso: si tratta di un elemento chimico estremamente importante per tutti gli esseri viventi.

Il magnesio è particolarmente importante nell’uomo, perché partecipa a oltre 300 attività enzimatiche, fondamentali per il buon funzionamento di tutto l’organismo, ed è il secondo minerale più presente all'interno delle nostre cellule.

Da dove prendiamo il magnesio? Principalmente da alimenti come frutta, verdura e cereali. Tuttavia le quantità che assumiamo con l'alimentazione sono quasi sempre insufficienti. È stato infatti calcolato che il modello alimentare occidentale riesce a fornire in media meno del 50% del nostro fabbisogno giornaliero di magnesio, che è di 375 mg.

Perché il magnesio è così importante

Il magnesio contribuisce a moltissime funzionalità del nostro organismo, tra le più importanti ci sono:

Riduzione della stanchezza

Produzione di energia

Equilibrio tra contrazione e rilassamento muscolare

Equilibrio dei minerali

Funzionamento del sistema nervoso

Mantenimento di ossa e denti sani

Per questo bisognerebbe evitare la carenza di magnesio. Tuttavia si tratta anche di una carenza che è molto difficile da rilevare tramite esami, e proprio per questo l’integrazione di magnesio è consigliabile in tutte le fasce d’età in caso di carenza o aumentato fabbisogno.

In conclusione: il magnesio è importantissimo in molte situazioni diverse e per fasce di popolazione diverse. Per questo la Linea Magnesio Supremo offre una gamma di prodotti tale da rispondere a tante esigenze diverse.

SCOPRI QUI LA LINEA COMPLETA MAGNESIO SUPREMO

Di seguito andiamo a scoprire tutti i prodotti della linea nel dettaglio.

Magnesio Supremo Classico

Magnesio supremo classico sfrutta una formulazione classica per l'integrazione di magnesio. Contiene due ingredienti di origine naturale: il magnesio carbonato di origine marina e l'acido citrico di origine vegetale. Grazie all'alta solubilità dell'acido citrico viene assicurata un'elevata capacità di assorbimento.

Magnesio supremo donna

Magnesio Supremo Donna è un integratore alimentare pensato per le esigenze specifiche dell'organismo femminile. Infatti apporta gli ingredienti adatti per soddisfare le esigenze comuni nelle diverse fasi della vita. Contiene magnesio, vitamine B6, B9, B12, K2 e D3. Queste sono le sue azioni:

regolazione dell'attività ormonale (vitamina B6)

riduzione della stanchezza (Mg, vit.B6, vit.B12, folato)

Mantenimento delle ossa (vit.D)

Supporto del sistema immunitario (vit.D, vit.B6, folato)

Magnesio Supremo Notte Relax

Magnesio Supremo Notte Relax, oltre al magnesio, contiene melatonina, vitamina B6, melissa e camomilla. Questa formulazione gli permette di avere una duplice azione: è utile sia per facilitare l'addormentamento (melatonina) che per favorire il rilassamento mentale (melissa, camomilla).

Magnesio Supremo Regolarità intestinale

Magnesio Supremo Regolarità intestinale ha una formulazione a base di magnesio, psillio, finocchio e fibre vegetali. Possiede 4 azioni principali:

lenitivo sul tratto intestinale (psillio)

favorisce la regolarità del transito intestinale (psillio)

riequilibra la flora batterica (psillio)

elimina i gas intestinali (finocchio)

Magnesio supremo ferro

Si tratta di un integratore alimentare che combina Magnesio Supremo® e Ferro Supremo®, e alla formulazione si aggiungono acido folico e succo di barbabietola.

Utile alla formazione di globuli rossi (Fe), alla riduzione della stanchezza (Mg,Fe) e all'assorbimento (vit.C), trasporto (rame) e metabolismo (vit.B2) del ferro.

Per maggiori informazioni, visita il sito magnesiosupremo.it.

Ricorda l’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell’assunzione leggere le avvertenze riportate sulla confezione.