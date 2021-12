Lasciar andare il passato: i consigli utili e perché devi farlo

P esi che ti bloccano, rancori e ricordi: lascia andare il passato e guarda al futuro con il sorriso, per trovare la tua felicità

Rimpianti, rimorsi, ricordi e rancori: lasciar andare il passato a volte è fondamentale per andare avanti e continuare a vivere la propria esistenza con fiducia e forza rinnovata.

L’arte di lasciar andare

Che siano persone, eventi o sentimenti negativi, accade spesso che sia necessario lasciar andare qualcosa che ci blocca, ci frena e ci impedisce di essere felici. Rimanere legati al passato non serve a nulla, si tratta solo di un’inutile zavorra che ti trascinerai dietro per tanto tempo e non ti consentirà, con il tempo, di andare avanti.

La vita d’altronde è un viaggio che ci porta ogni giorno ad affrontare grandi e piccole avventure, ma anche rivoluzioni, cambiamenti radicali e sfide. Un percorso fatto di discese e gioie, eppure segnato da salite ripide e tempeste. Per fronteggiare tutto questo ci vuole coraggio e la forza di eliminare i pesi che ci frenano e rendono il nostro cuore pesante.

7 passi per farcela

Consapevolezza e volontà sono le armi che ti serviranno per liberarti dei pesi che hai sul cuore e lasciar andare il passato. Accogli le tue paure, respira a fondo, guardati dentro e impara ad andare avanti, abbandonando ciò che ti frena.

Smettila di giudicarti

A volte temiamo il giudizio degli altri, ma molto più spesso il vero giudice – quello più duro e inflessibile – è dentro di noi. Prova a smetterla di colpevolizzarti, il passato è passato e come tale non puoi fare nulla per cambiarlo, puoi solo renderti conto di ciò che è accaduto e andare oltre.

Accogliti

Prova ad accoglierti, proprio come faresti con un’altra persona – un’amica o un familiare – nella tua stessa situazione. Troppe pretese e giudizi rigidi rischiano di allontanarti da ciò che sei veramente, prova ad amarti di più!

Liberati delle aspettative

Le aspettative spesso rischiano di frenarci e di non consentirci di guardare al futuro con il sorriso. Quando le voci nella tua testa si sovrappongono, portandoti ad avere paura, ricordati che sei padrona della tua mente. Respira a fondo, poi fermale ripetendoti: “Stop, silenzio”.

Apriti al nuovo

Restare nella tua comfort zone è semplice, ti fa sentire al sicuro, ma ti impedisce anche di vivere nuove avventure e di trovare, magari, qualcosa di meraviglioso e inaspettato. Apriti al nuovo e all’ignoto, smettila di seguire la ragione e tuffati verso il futuro.

Lascia andare i ricordi

Rimuginare su ciò che è stato non ti aiuterà. Per fare spazio a ciò che verrà devi prima di tutto lasciar andare i ricordi. Non significa che dovrai cancellare il passato, ma solo considerarlo come tale e continuare per la tua strada.

Rallenta, fai spazio e silenzio

Se corri ovunque, hai troppi impegni e le tue giornate sono piene di cose da fare, finirai per perderti. Puoi fuggire ovunque e tenerti tanto impegnata, ma alla fine il passato ti verrà a cercare. Quello che devi fare, invece, è rallentare e fermarti. Bloccati, fai silenzio e per la prima volta lascia spazio.

Arrenditi

Ok, è difficile, ma devi arrenderti all’idea che il passato è tale. Sei padrona della tua vita e nessun altro, oltre te, può migliorarla. Quello che è stato non può tornare, puoi solo guardare avanti con il sorriso e accogliere quello che verrà…e sarà stupendo, vedrai.

10 frasi per superare il passato

Sei forte e puoi farcela: guarda in faccia il tuo passato e abbandonalo. Non devi cancellarlo, solo non permettere più che ti schiacci e ti impedisca di essere la persona meravigliosa che sei.

Tutta l’arte di vivere si trova in una bella commistione di lasciarsi andare e aggrapparsi – Havelock Ellis

Alcune persone pensano che aggrapparsi alle cose le renda più forti, ma a volte si necessita di più forza per lasciare andare che per trattenere – Hermann Hesse

Il segreto non è dimenticare, ma lasciare andare. E quando tutto se ne sarà andato, sarai ricco nella perdita – Rebecca Solnit

Ho distrutto tutti i ponti dietro di me per non avere altra scelta che andare avanti – Fridtjof Nansen

Trattenere è credere che esista solo il passato, lasciare andare è sapere che c’è un futuro – Daphne Rose Kingma

Il dolore ti abbandonerà quando lo abbandoni – Jeremy Aldana

Quando lascio andare ciò che sono, divento quello che potrei essere. Quando lascio andare ciò che ho, ricevo quello di cui ho bisogno – Lao Tzu

l problema di guardare troppo al passato è che quando ci voltiamo per guardare al futuro, questo sarà sfumato – Michael Cibenko

Quando dai libertà agli altri, quando li lasci andare, recuperi la tua libertà – Aleksandra Ninkovic

Lasciar andare significa rendersi conto che alcune persone fanno parte della tua storia, ma non sono il tuo destino – Steve Maraboli