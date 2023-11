M ai sentito parlare di karma? Ti spieghiamo come sfruttarlo per migliorare la tua esistenza e trovare la felicità

Spesso sentiamo parlare di karma, ma di cosa si tratta in realtà? Ti diamo un piccolo indizio: è il segreto per affrontare l’esistenza – finalmente – con un atteggiamento positivo, lasciandosi alle spalle la negatività. Il principio base è semplice: le azioni buone attirano delle cose buone. Se imparerai ad applicare questo concetto nel tuo quotidiano e avrai un approccio fiducioso verso il mondo porterai ottimismo e bellezza nelle tue giornate.

Cos’è il karma

Presente come concetto sia nel buddismo che nell’induismo, la parola karma deriva da un termine sanscrito che significa “azione”. Siamo comunemente abituati a considerare il karma come una sorta di bilancia: se ti comporti male avrai sfortuna, mentre se tratti gli altri bene verrai premiato e il tuo karma sarà positivo. In realtà non è proprio così.

Nella Bhagavad Gita, antico manuale induista, infatti viene chiarito che un’azione, per regalare un effetto positivo, dovrebbe essere totalmente disinteressata. Il segreto per avere un karma positivo dunque è quello di fare qualcosa che sia buono senza però aspettarsi niente in cambio.

Nel buddismo questo concetto è legato alle reincarnazioni secondo cui l’anima è destinata a rinascere sino a quando non raggiungerà l’illuminazione e potrà spezzare il ciclo innescato per trovare finalmente la pace eterna. Come riuscirci? Liberandosi dalle tentazioni e dai peccati, sia dal punto di vista delle parole che delle azioni fisiche.

Pur non avendo nulla a che fare con induismo e buddismo possiamo prendere in considerazione il karma come un interessante concetto di riferimento per le nostre azioni.

Come "migliorare" il karma

Il karma si può migliorare? La risposta è sì e può influire in modo positivo sulla tua esistenza. Come fare? Sicuramente iniziando a ponderare al massimo le tue azioni, considerando le conseguenze di ciò che fai, migliorando il tuo approccio alla vita.

Di seguito abbiamo provato a focalizzare su una serie di azioni e atteggiamenti che possiamo riferire a un'idea generale di "karma buono", e che può essere davvero positivo mettere in pratica nella vita di tutti i giorni.

1. Lascia andare il passato e perdona

Il primo passo per migliorare il tuo karma? Impara a perdonare. Si tratta del modo migliore per abbandonare la negatività e avere nella vita un atteggiamento positivo. Ok, perdonare non è semplice, ma quando l’avrai fatto – te lo assicuriamo – ti sentirai molto meglio.

Eviterai infatti di perderti nei vecchi rancori del passato e riuscirai a concentrarti al massimo sul futuro. Perdonare non vuol dire che quello che è accaduto e ti ha fatto soffrire è giusto, lo scopo piuttosto è quello di allontanarsi dalle sensazioni negative e finalmente guardare avanti.

2. Sii grata

Il tuo fidanzato che ti ama, la tua amica che ti chiama per sapere come stai o il tuo cane che ti accoglie scodinzolando: impara ad essere grata per le piccole cose. Cerca di prestare maggiore attenzione alle cose che ti rendono felice e che arricchiscono la tua vita. Alla fine sono le cose semplici quelle che offrono un contributo reale alla nostra esistenza e la rendono degna di essere vissuta: un pranzo al mare, un libro che ti piace o un film divertente. Goditi questi istanti, assaporali e cerca di vivere al massimo la gioia che stai provando, apprezzando ciò che hai.

3. Impara ad essere gentile

Impara ad essere gentile, con te stessa e con gli altri. Offri il tuo aiuto a un’amica in difficoltà, regala un sorriso a chi è triste, dai una mano anche a uno sconosciuto. Sono tante piccole cose che, sommate, possono regalarti tanto e darti la soddisfazione che ti serve per migliorare il tuo karma. Non dimenticare poi di essere gentile con te: abbandona i rimpianti, non essere dura di fronte agli errori che commetti e cerca di trattarti con delicatezza.

4. Pensa positivo

La macchina non parte e arrivi in ritardo al lavoro, la collega che lavora meno di te viene premiata, il tuo fidanzato non ti dedica le attenzioni che vorresti. I momenti difficili e gli imprevisti capitano a tutti nella vita, l’importante è saperli affrontare nel modo esatto. Impara a pensare positivo, trasformando una situazione negativa in un momento di crescita e di miglioramento.

5. Prova ad essere sostenibile

Adottare uno stile di vita che sia sostenibile è un altro ottimo modo per rendere il karma positivo. Questo significa vivere in un modo che sia più consapevole, partendo dalla scelta di comprare prodotti che inquinino meno, riciclando gli oggetti vecchi, provando a riparare oppure donare quello che non ti serve più e vorresti buttare. Inoltre cerca di usare la bici o percorrere i tragitti brevi a piedi, anziché prendere l’auto. Impara a trattare le risorse che hai a disposizione con considerazione e rispetto, seguendo un’alimentazione che sia sostenibile.

6. Cresci dal punto di vista personale

Inizia un percorso di crescita personale, trattando l’ambiente, te stessa e gli altri con grande rispetto, agendo con delle buone azioni e assumendo un atteggiamento positivo. Migliora e impara a cambiare, un passo dopo l’altro, le tue abitudini per trasformare la tua esistenza in modo sostanziale ed efficace.