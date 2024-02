L'insicurezza sociale è quella forma di insicurezza che ci impedisce di relazionarci in amore, in amicizia e sul posto di lavoro per una serie di sensi di inferiorità che ci bloccano. Come fare a combatterla?

L’insicurezza sociale rende le persone insicure e incerte riguardo alle relazioni, quindi non si sentono abbastanza a proprio agio nel condividere le proprie esperienze e sentimenti con gli altri, ma questo approccio genera solo isolamento e vergogna. Come possiamo combattere questo tipo di insicurezza, che molti di noi vivono quotidianamente? Quali sono le paure che influiscono sulla sua nascita?

Che cos’è l’insicurezza sociale?

L’insicurezza sociale in genere implica una mancanza di fiducia nella propria capacità di fare bene e avere successo nei contesti sociali. Come altre forme di insicurezza, quella sociale è principalmente una creazione dell’ansia della persona su ciò che potrebbe accadere in futuro, piuttosto che su ciò che è accaduto in passato. Spesso, l’insicurezza sociale si sovrappone ai segni e ai sintomi dell’ansia sociale.

Quali sono le paure che influiscono sull’ansia sociale?

Di solito l'ansia sociale è nutrita e accompagnata da tutta una serie di paure, ecco quali sono le più ricorrenti:

Apparire imbarazzante

Dire qualcosa di offensivo o inappropriato

Non essere abbastanza intelligente da contribuire alla conversazione

Non capire le battute

Non essere all’altezza del contesto

Dubbi sul proprio aspetto o abbigliamento

Sintomi dell’insicurezza sociale

Alcune forme di insicurezza sono facili da individuare, mentre altre sono più nascoste e subdole. Le persone che nascondono le proprie insicurezze generalmente vogliono limitare l’esposizione al giudizio, ma i comportamenti di evitamento non fanno altro che perpetuare l’insicurezza. Alcuni sintomi dell’insicurezza sociale sono un sentimento di inadeguatezza imperante, una grande ansia riguardo alle proprie relazioni con gli altri, e quella necessità di cercare di presentarti come eccessivamente sicura di te per mascherare come ti senti veramente. Si crea poi un forte desiderio di stare da sola ed evitare situazioni sociali, che può portare a un isolamento anche dalle persone più care.

Come superare l’insicurezza sociale?

Come ogni tipo di insicurezza, anche quella sociale si può combattere. Non temere di chiedere aiuto: i terapisti possono fornire la forma di trattamento più efficace ed efficiente per stabilire lunghi periodi di benessere e sicurezza.

Con l'insicurezza, si può avere la sensazione che il problema sia presente solo per una parte del tempo o che non influisca in modo significativo sulla propria vita. Queste opinioni potrebbero essere vere, ma è prezioso dare uno sguardo onesto alla tua vita e chiederti in che modo l’insicurezza influenza le amicizie, il lavoro, la fiducia, la comunicazione, l’autostima e la salute mentale.

Quando le persone sono insicure, può sembrare che siano problemi, situazioni e persone esterne a causare i problemi. Sicuramente le forze esterne svolgono un ruolo nell’insicurezza, ma spetta all’individuo affrontare il problema.

Uno dei modi più efficaci per combattere l’insicurezza sicuramente consisnte nel regalarsi tanta compassione e amor proprio. Invece di cercarli dagli altri, creerai più cambiamento donandoli a te stesso. Amare te stesso crea più sicurezza dentro di te. Dai uno sguardo approfondito alle tue convinzioni su te stesso, sulle altre persone e sul mondo che ti circonda per insegnarti nuove visioni. Attraverso questo processo, puoi stabilire sicurezza e autostima.

Una mancanza di comunicazione può danneggiare le tue relazioni intaccate dall’insicurezza sociale, quindi adotta l'approccio opposto e sii aperto con i tuoi amici e familiari fidati sulle tue insicurezze e su cosa possono fare per aiutarti. Assicurati di mantenere le tue aspettative realistiche.

Avrai sempre bisogno di un forte gruppo di persone al tuo fianco. Avere intorno a te amici e persone care sane e felici ti aiuterà a spostare ulteriormente le tue prospettive rispetto alle opinioni che hai avuto. Possono esporti a nuovi posti, persone ed esperienze che rafforzano anche la tua sicurezza.

Infine, il modo in cui parli con te stesso e il modo in cui vedi il mondo avrà un impatto notevole sulle tue insicurezze. Le persone che parlano a se stesse in modo più positivo, sfidano il loro dialogo interiore negativo, rimangono concentrate sul futuro e trovano cose buone nel mondo che li circonda, e tendono ad essere più sicure e a loro agio.

Fare esercizio, dormire bene e mangiare cibi più sani aiuterà a ridurre i sintomi della salute mentale e a migliorare l’autostima. Quando le persone sono fisicamente più sane, tendono ad essere più sane anche mentalmente, quindi inizia con piccoli cambiamenti e costruisci una routine coerente nel tempo.

Accetta i tuoi limiti e celebra le tue differenze

Il cambiamento è positivo e muoversi in nuove direzioni può aiutare le persone a realizzare grandi cose. I problemi sorgono quando le persone si fissano nel cambiare l’immutabile. Accetta ciò che non puoi cambiare e trova pace con le tue insicurezze sociale. Trova il modo di abbracciare ciò che ti mette a disagio, impara che in un gruppo di persone le tue differenze possono essere un vantaggio per gli altri e non uno svantaggio per te. Puoi portare ricchezza tra gli altri, anche mettendo a nudo le tue insicurezze e aiutando chi si sente come te.

Sentirsi sempre perfettamente sicuri non è possibile. Non esiste uno stato chiamato perfezione, quindi punta al progresso. Guarda da dove vieni, dove sei e dove stai andando. Apprezza il tuo percorso e rimani impegnato nel cambiamento, accettando i tuoi limiti.