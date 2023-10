H ai mai sentito parlare dell'influenza sociale? Forse no, ma con molta probabilità l'hai subita. Come combatterla e perché

Se cambi le tue opinioni, uniformandoti a quelle degli altri senza nemmeno accorgertene, forse potresti essere vittima dell’influenza sociale. Si tratta palesemente di un errore, non solo perché ti impedisce di essere pienamente te stessa, ma anche perché ti porta lontano da quelle che sono le tue convinzioni, impedendoti di crescere e minando, di fatto, la tua autostima. Perché se le opinioni degli altri ti sembrano sempre più valide delle tue, finirai per non dare più ascolto alla tua voce interiore.

Cos’è l’influenza sociale

L’influenza sociale è un fenomeno lungamente studiato dagli psicologi che indica quanto le opinioni del gruppo (e degli altri) possano influenzare le nostre, arrivando persino a farci cambiare idea. Di fronte all’influenza sociale – che esercita una forte pressione per spingerci ad uniformarci – ognuno risponde in modo diverso.

C’è chi è accondiscendente, ciò significa che continua ad avere le stesse convinzioni, ma non le palesa, fingendo di essere in accordo con gli altri.

C’è chi invece si identifica nelle altre persone, nella convinzione che siano più brave, più preparate e più intelligenti. Finisce così per mutare la propria opinione di partenza, dando maggiore validità al pensiero altrui.

Infine c’è chi subisce l’influenza sociale, sentendola come un modo di limitare la propria libertà e vi si oppone.

Come funziona l'influenza sociale

Come si manifesta l’influenza sociale? Sono diversi i fattori che la caratterizzano e gli ambienti in cui possiamo trovarla. La forma “base” di questo fenomeno potrebbe essere individuata nel legame genitori-figlio, in cui troviamo una forte influenza sociale. Il pensiero e l’educazione impartita dai genitori infatti finiscono per influenzare i figli, almeno sino a quando non raggiungono una certa emancipazione.

Va poi sottolineato che, secondo gli esperti, sin dal momento in cui due persone si incontrano ed entrano in contatto cominciano a influenzarsi a vicenda. Da ciò possiamo facilmente dedurre quanto sia difficile contrastare questo fenomeno. Di certo l’influenza sociale si sperimenta maggiormente nei gruppi in cui la maggioranza tende a imporre il proprio pensiero a una minoranza, riuscendo nell’impresa di mutare azioni e pensieri.

Anche il contesto fa la sua parte: in alcune situazioni infatti le persone sono convinte che sia necessario comportarsi in un determinato modo, seguendo delle regole. Allo stesso modo l’autorità – come accade in famiglia o al lavoro – esercita una pressione nel far cambiare e uniformare le idee.

Traccia un confine fra te e il mondo

Il primo passo per liberarsi dell’influenza sociale? Traccia un confine fra te e il mondo. Inizia realizzando una vera e propria analisi interiore che ti consenta di concentrarti esclusivamente su ciò che pensi, ciò che desideri e i tuoi progetti. Questo ti permetterà per la prima volta di renderti conto che la vita in realtà è più semplice di quanto pensi e che spesso le tue paure non sono così fondate come pensi. Impara a distinguere dove inizia la tua esistenza e dove quella degli altri, mettendo per la prima volta una linea fra quello che sei e quello che il mondo vuole.

Abbandona ogni convinzione

Spesso quello che ci impedisce di liberarci dell’influenza sociale è semplicemente un groviglio di convinzioni e imposizioni che ci soffocano e ci impediscono di essere noi stesse in modo autentico. Scardinare questi costrutti non è facile, lo capiamo, soprattutto perché la maggior parte sono alla base della nostra realtà e ci accompagnano sin dall’infanzia. Ricordati però che possono risultare autolimitanti e dannosi perché ti impediscono di spiccare il volo e fare ciò che desideri davvero.

Dunque fermati un attimo e chiediti quanto quello che stai facendo e che pensi sia governato dalle convinzioni che hai. Domandati se questi principi potrebbero funzionare fuori dalla realtà in cui ti trovi e se davvero li appoggi oppure sei solo abituata a considerarli veri.

Prenditi delle responsabilità

L’influenza sociale gioca la sua parte, certo, ma anche tu hai le tue responsabilità. Sei tu d’altronde la padrona di quello che succede nella tua esistenza e delle scelte che fai. Dunque perché dovresti vivere una vita che non è la tua solo per ascoltare ciò che dicono gli altri? Cerca di essere proattiva e interrogati su cosa desideri e cerchi. Che sia in una relazione, in un nuovo lavoro oppure in amicizia, impara ad ascoltare quella vocina che hai dentro e a seguirla pure quando gli altri la pensano diversamente.

Coltiva l’autostima

Se appoggi sempre le opinioni altrui anche quando non sei d’accordo, cambiando le tue, probabilmente non hai molta fiducia in te stessa. Coltiva l'autostima, un passo dopo l’altro, mettendo in pratica alcuni consigli. Coccolati ogni giorno, riscoprendo la tua forza e svolgendo delle attività da sola. Ad esempio ripara quel tubo rotto seguendo il tutorial online oppure concediti una serata al cinema o un aperitivo. Passa del tempo con te per scoprire chi sei, quanto vali e quello che desideri davvero.