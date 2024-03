T i stai chiedendo come riuscire a incanalare energie positive? Scopri alcune modalità che ti aiuteranno in questo percorso

Il tran tran della vita quotidiana e i mille impegni che occupano le nostre giornate ci portano spesso a dover ricaricare le pile. Sentirsi stanche e senza energie può portarci a vedere tutto in maniera negativa e a non trovare il tempo per prenderci cura del nostro benessere psicofisico. È proprio in questi momenti che sentiamo l’esigenza di incanalare energie positive capaci di trasformare lo stress in una sana spinta costruttiva e votata all’ottimismo.

Ma come possiamo riuscire a incanalare energie positive e a trasmetterle anche alle persone che abbiamo intorno? Ecco alcune modalità da tenere a mente.

Trasforma l’energia

“Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma” scomodiamo la legge della conservazione della massa postulata da Lavoisier per aprire il tema della canalizzazione dell’energia e del suo grande potere benefico. Trasformare l’energia negativa in energia positiva è innanzitutto una questione di pratiche e abitudini. Il primo step fondamentale per riuscire a incanalare energie positive nella propria routine quotidiana è quello di lavorare sulla consapevolezza.

La consapevolezza di cosa, in particolare? Del fatto di dover essere in sintonia con le proprie emozioni, nel qui ed ora. Soltanto riuscendo a capire l’importanza di una profonda connessione con il nostro io e con tutto il corollario di sensazioni che proviamo ogni giorno, possiamo iniziare un cammino volto a trasformare l’energia e incanalarla in maniera positiva.

Fai affermazioni positive

Le parole hanno un peso, lo sappiamo bene, ma quello che forse non tutti sanno è che le parole hanno il potere di cambiare la nostra energia. Fare affermazioni positive durante la giornata e trascrivere tutto ciò che di bello ci è accaduto e tutto ciò di cui siamo grate nella vita, può avere un impatto notevole sulla nostra mente e sul nostro modo di vedere il mondo. La visione cambia radicalmente e si focalizza su piccoli gesti e dettagli positivi capaci di trasformare in meglio le nostre giornate.

ll quotidiano diventa meno pesante, meno stressante e iniziare a godere delle piccole cose trasforma inevitabilmente le nostre energie. Stanchezza, irritabilità, pesantezza, negatività, lasciano presto il posto all’ottimismo, alla gratitudine, alla gentilezza e alla positività.

Concentrati sulla respirazione

Quanto è importante respirare bene? Non se ne parla mai abbastanza, ma una corretta respirazione diaframmatica ha enormi benefici sul nostro benessere psicofisico e sulla trasformazione dell’energia. Per riuscire a incanalare energie positive è infatti imprescindibile imparare a respirare in maniera corretta. Perché? Perché la respirazione diaframmatica è in grado di ossigenare tutto il corpo e di gestire stress e ansia e favorire il rilassamento.

Alleviando queste tensioni e ossigenando a 360° il corpo, la respirazione diaframmatica apporta grandi benefici alla nostra energia, aumentando la vitalità e di conseguenza la positività. Desiderate capire se state respirando correttamente? Provate a sedervi a terra con le gambe incrociate. A questo punto mette una mano sul ventre e l’altra sul torace. Se mentre respirate si solleva la mano sul ventre allora potete essere sicure di respirare in maniera diaframmatica.

Fai meditazione

Zen, guidata, mindfulness, la meditazione, in tutte le sue forme, è un toccasana per incanalare le energie positive. Concentrarsi su se stesse e riuscire a staccare la spina dal mondo esterno, estraniandosi completamente e connettendosi col proprio io interiore, aiuta notevolmente a promuovere calma, pace e benessere, alleviando stress e pensieri spesso opprimenti. Sono tanti i modi in cui possiamo iniziare a praticare la meditazione. Possiamo affidarci a centri specializzati e a professionisti qualificati, ma possiamo anche prediligere la meditazione guidata attraverso semplici video-insegnamenti. Ognuna di queste modalità è pensata per fornire tutti gli strumenti necessari per acquisire la tecnica scelta e per capire come incanalare al meglio le energie positive.

Circondati di persone positive

Positività attrae positività, è proprio il caso di dirlo. Circondarsi di persone ottimiste, generose, gentili e propositive, può aiutare notevolmente a trasformare al meglio la nostra energia. Coltivare relazioni basate sulla fiducia, sul supporto, sulla promozione di atteggiamenti cordiali e incoraggianti, vuol dire puntare su persone che diventano un valore aggiunto per la nostra vita. Avere la possibilità di condividere esperienze positive insieme e di incoraggiarsi a vicenda non farà altro che alimentare un circolo virtuoso e realmente benefico, per noi e per gli altri..

Un circolo basato su una serie di relazioni autentiche e di fiducia capaci di prenderci per mano nei nostri momenti bui e di contagiarci con la loro positività e la loro luminosa energia vitale. Affermazioni positive, respirazione, meditazione, relazioni di valore, sono tutte ottime modalità per imparare a trasformare la nostra energia e per iniziare a lavorare su noi stesse, concentrandoci principalmente sul nostro benessere interiore. Mettendo in pratica queste tecniche e lavorando sulle relazioni positive, possiamo riuscire a sviluppare una mentalità capace di cambiare i nostri rigidi schemi mentali e di promuovere appieno la positività.