G li amici sono la famiglia che scegliamo: ecco come coltivare High Value Friendship e come lavorare su te stessa per diventare l'amica speciale ed equilibrata che i tuoi amici meritano

C’è chi dice "chi trova un amico trova un tesoro" e chi sostiene che gli amici siano la famiglia che possiamo scegliere, la famosa family of choice; non so quale sia la tua posizione ma una cosa è certa: le amicizie di valore possono migliorare la tua vita sociale. In questo articolo ti parlo di Hight Value Friendship… sai di cosa si tratta?

Gli esperti dicono che siamo la media delle cinque persone con cui trascorriamo più tempo; insomma, la nostra rete sociale ci influenza in modo diretto. Tutte queste frasi che ho scritto fino ad ora non ti saranno nuove, probabilmente tu stessa hai già chiaro che le persone di cui ti attorni hanno un ascendente su di te. Proprio di questo parliamo quando ci riferiamo al concetto di High Value Friendship, ovvero amicizie di alto valore.

Cosa sono le High Value Friendship

Con High Value Friendship intendiamo qualcuno che sia un buon ascoltatore, che fornisca un feedback utile e onesto e sia sempre pronto a darti supporto. Le amicizie di valore sono non giudicanti e affidabili. Puoi contare su di loro nel bene e nel male. Questo tipo di amici sono rari e preziosi, quindi tieniteli stretti! Se hai amicizie durature e di valore, ritieniti fortunata: sono difficili da trovare.

L'amicizia è una delle relazioni più importanti nella nostra vita. È un legame che condividiamo con qualcuno a cui teniamo, di cui ci fidiamo e che rispettiamo. È ciò che ci fa sentire in contatto con gli altri, ci aiuta nei momenti difficili e porta felicità nelle nostre vite.

Ci sono diversi tipi di amicizie. Ci sono amici che conosci fin dall'infanzia, amici che hai conosciuto al lavoro o a scuola, amici che hai scoperto online e amicizie che hai approfondito grazie ai tuoi hobby o interessi. Ciò che tutte queste amicizie hanno in comune è che vale la pena preservarle e proteggerle. Le amicizie di alto valore sono speciali. Sono quelle su cui puoi contare, qualunque cosa accada. Sono quelle che ti fanno stare bene con te stessa e ti fanno ridere a crepapelle ma anche quelle pronte a proteggerti o a farti notare gli errori. Sono quelle che ti aiutano a rialzarti quando sei giù e ti danno consigli onesti quando ne hai bisogno. Le High Value Friendship sono rare e preziose, quindi non darle per scontate.

Come costruire High Value Friendship

Le amicizie sono molto importanti, sia nella vita privata che in quella professionale. Ci aiutano a condividere esperienze, emozioni e momenti speciali, e ci permettono di avere una maggiore comprensione della vita. Tuttavia, non tutte le amicizie sono uguali. Alcune sono più forti e durature di altre, ed è importante concentrarsi sulla qualità delle proprie amicizie piuttosto che sulla quantità. Questo è particolarmente vero se si guarda all'amicizia dal punto di vista professionale. Molte persone pensano che la qualità non conti nulla se si hanno tante amicizie, ma questo non è assolutamente vero.

Il primo passo per costruire High Value Friendship è identificare ciò che rende qualcuno un amico di alto valore. Ci sono molte qualità diverse che possono rendere qualcuno un’amicizia speciale, ma alcune delle più importanti includono essere leale, solidale e comprensivo. Altre qualità che possono rendere qualcuno un amico di alto valore includono essere un buon ascoltatore, essere degno di fiducia ed essere divertente.

Devi pensare che l’amicizia non è fatta solo di prendere ma anche di dare; stai cercando di costruire un'amicizia di alto valore? Bene, inizia comportandoti come se tu potessi essere quell’amica speciale. Se ci riuscirai, i rapporti evolveranno di conseguenza. Un modo per farlo è essere generosi con il tuo tempo e le tue risorse. Puoi anche mostrare agli altri che sei un’amica preziosa mostrandoti rispettosa e attenta ai loro sentimenti e mettendo sempre i loro bisogni prima dei tuoi. Se vuoi avere amici di alto valore, è importante che tu sia genuina ed autentica.

Cerca di capire chi hai attorno

Può essere difficile farsi degli amici di alto valore quando si è circondati da persone che non sono dello stesso calibro. Devi essere selettiva e allontanarti da coloro che non tirano fuori il meglio di te. Esamina i tuoi conoscenti e identifica coloro che condividono i tuoi interessi e valori. Dovresti vagliare la tua attuale cerchia sociale ed eliminare chiunque non abbia un'influenza positiva nella tua vita. Associati solo a persone che ti fanno sentire bene con te stessa e che tirano fuori il meglio di te.

Lavora su te stessa

Se vuoi avere amicizie di alto valore, devi iniziare a lavorare su te stessa. Migliorare e lavorare sulla tua autostima, apprendere nuove abilità, cercare di diventare una migliore ascoltatrice o ancora di coltivare l’empatia sono solo alcuni esempi. Investi su te stessa, cerca di diventare l’amica che vorresti avere così che tu possa attirare persone positive attorno a te.

Tempo di qualità

Crescendo, cambia il modo di valutare un’amicizia. Da bambini il migliore amico è quello che c’è tutti i giorni al parco a giocare con noi, il compagno di banco a scuola o la confidente dei nostri segreti. Con l’avanzare degli anni, il tempo libero si riduce e si va a fondere con mille impegni di studio, lavoro o familiari.

Così, i tre mesi estivi trascorsi fino al liceo diventano una sola settimana di ferie; le uscite tutti i weekend o tutte le sere si riducono a qualche incontro sporadico e i pomeriggi passati a chattare diventano pochi messaggi scambiati a settimana… ma da cosa puoi riconoscere se un’amicizia è davvero di valore? Pensa alla qualità del tempo che scambiate, non alla quantità.

Ma soprattutto, impara a capire il valore della reciprocità.