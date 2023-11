C osa si intende per hangover emotivo, quali sono le cause scatenanti e come fare per mettersi al riparo e prevenirlo? Scopriamolo insieme.

Quando si parla di hangover, si fa subito riferimento al classico “giorno dopo” post sbornia. Con tanto di relativi sintomi che ci fanno svegliare stanchi, pesanti, apatici e anche talvolta confusi. Esiste però un altro tipo di hangover, quello che avviene come conseguenza a un surplus a livello emozionale, anche noto come hangover emotivo.

Quella sensazione, molto simile al post sbornia, che ci fa sentire come svuotati, non lucidi. Magari in seguito a una discussione animata o forzata, a un litigio, a una giornata stressante, ecc. Come una vera e propria sbornia emotiva che, deve essere smaltita per ripristinare un corretto stato di equilibrio interiore. Ma cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta e cos’è davvero l’hangover emotivo.

Cos’è e come si manifesta l’hangover emotivo

Quando si parla di hangover emotivo, quindi, quello a cui si fa riferimento è un eccesso di emozioni provate da un individuo, proprio come accade quando si beve troppo (e per cui si ha un eccesso di alcol in corpo) e che fa male allo stesso modo.

Una vera e propria "sbornia emotiva" giusto per far capire il concetto ma che, a differenza degli effetti dell’alcol che si fanno sentire dopo qualche ora, ha una presa molto più rapida sia sul corpo che sulla mente e con una durata che può variare da pochi minuti a diversi giorni, a seconda dell’impatto emotivo subito.

Quando si incontra una minaccia o ciò che viene percepito come tale, infatti, si attivano alcune parti del nostro cervello, come la corteccia prefrontale e l'amigdala, che entrano in azione rilevando tali “pericoli” e mettendo in allarme l’organismo, che inizia a produrre adrenalina e cortisolo. Questo fa si che si manifestino sintomi come formicolii, battito cardiaco accelerato, e fino a un conseguente stato di profonda stanchezza, spossatezza, senso di svuotamento, ecc.

Le cause dell’hangover emotivo

Una situazione che arriva da cause ben precise quanto variabili. Ovvero qualsiasi tipologia di situazione che va a generare un surplus emotivo in chi la vive e che quindi è del tutto soggettiva. Dall’aver vissuto una giornata particolarmente tensiva o di stress a livello lavorativo e fino all’aver ricevuto una brutta notizia o una grossa preoccupazione, dall’aver sostenuto una discussione animata o in cui non volevate entrare e fino anche alla vista di un film che vi ha fatto provare sentimenti di tristezza profondi. Ma non solo. Perché si può provare un hangover emotivo anche in seguito a emozioni positive molto forti, che non si riescono a gestire e contenere.

Insomma, tutto ciò che va a scuotere l’equilibrio emotivo portandolo a dei picchi insostenibili per corpo e mente e alla conseguente attivazione di tutti quei meccanismi di autodifesa volti a proteggerci dall’esterno. E questo accade anche quando, per una qualsiasi ragione, si ha a che fare con un forte stimolo che arriva da altri (magari nell’essere a contatto con una persona fortemente arrabbiata) o quando non si ha la possibilità di esprimere ciò che si prova al cento per cento, trattenendolo dentro di sé e creando un hangover emotivo a tutti gli effetti.

Come prevenirlo

Un meccanismo che però, si può cercare di contenere e di prevenire, attuando piccoli ma potentissimi accorgimenti utili ad evitare di andare in hangover emotivo. Per esempio, imparando a gestire le proprie emozioni e reazioni del momento, cercando di mantenere la calma attraverso la respirazione, che deve essere lenta e controllata e che va a ridurre l'attività del sistema nervoso simpatico e l’attivazione dei meccanismi corporei di difesa.

Altro modo per prevenire l’hangover emotivo, poi, è quello di focalizzarsi su aspetti positivi (ovviamente se l’hangover è stato generato da eventi negativi), per esempio riportando alla mente esperienze o situazioni belle e che vi hanno fatto stare bene.

Importantissimo tassello anti hangover emotivo, poi, è quello di lasciare fluire le proprie emozioni e sentimenti, senza cercare di trattenerli. In poche parole, se volete piangere fatelo, se provate rabbia sfogatela e via dicendo. Infine, coccolatevi. Si avete capito bene. Dedicarsi del tempo di relax, da soli e in cui coccolarsi e prendersi cura di sé, è importantissimo per prevenire e ridurre i sintomi dell’hangover emotivo.

Magari evitando attività energiche o eccitanti ma preferendo pratiche dolci, come lo yoga, la meditazione o una bella camminata all’aria aperta, fino anche a portarsi a cena fuori dedicandosi del tempo per sé. E centrandosi con il proprio io interiore e gestendo in modo più efficace le emozioni che si provano, in ogni istante della vostra vita.