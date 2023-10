Che cos’è la golden hour dopo un trauma e a cosa serve?

E cco cos'è la golden hour e perché, dopo un dolore o un trauma, è bene essere assistiti tempestivamente a livello emotivo.

Provare dolore o subire un trauma è una di quelle esperienze che tutti, prima o poi, ci si trova a dover affrontare. Eventi per cui non esistono cure preventive e che fanno parte della vita di tutti. A queste, poi, si aggiungono esperienze personali che possono causare o meno dolore e sofferenza in chi le vive. Traumi a tutti gli effetti, che molto spesso si cerca di dimenticare il prima possibile, mentre invece andrebbero analizzati durante la cosiddetta golden hour. Ovvero il tempo immediatamente successivo all’evento doloroso stesso.

Esattamente come accade dopo un trauma fisico, quindi, per il quale si viene portati tempestivamente in ospedale o dal medico, così dovrebbe accade per le ferite dell’anima, evitando si stare soli e di rischiare che col tempo si chiudano conservando il dolore provato al loro interno. Ma vediamo meglio di cosa si tratta e cos’è la golden hour.

Cos’è la golden hour

Come detto, quando si parla di golden hour si fa riferimento a quel lasso di tempo immediatamente successivo a un trauma. Una sorta di spazio temporale in cui, se assistiti da personale specializzato (come uno psicologo), si andrebbero a evitare la nascita di eventuali disturbi psicologici post evento, sia di breve che di lungo termine, agendo in modo tempestivo sul soggetto e sulla sofferenza che sta vivendo. Esattamente come si farebbe per una profonda ferita fisica che necessita di cure immediate.

Come una specie di pronto intervento emotivo che aiuta a curare e mitigare l’impatto che il dolore, la sofferenza o un trauma possono avere su chi li prova.

Un modo per evitare la possibilità che si vadano a generare problemi di salute mentale, tanto che perfino il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-V) sostiene questo concetto, sottolineando quanto la tempistica di intervento post traumatico a livello emotivo sia decisiva per abbassare il rischio di incorrere in disturbi post traumatici da stress (PTSD).

A cosa serve la golden hour

Di fatto, quindi, agire durante la golden hour (che si traduce nelle tre ore successive post evento) ha uno scopo ben preciso che andrebbe davvero ad aiutare chi ha subito un dolore, un abuso, un trauma, ecc. alleviando l’impatto sul suo stato emotivo e fornendo strumenti utili all’elaborazione dello stesso e al suo superamento.

Fermo restando che un evento traumatico (come una perdita, un abuso o un lutto per esempio) non si può cancellare e non si dimentica, scopo dell’agire durante la golden hour è quello di minimizzare l’azione dell’evento stesso sul cervello del soggetto. Donandogli gli strumenti necessari per non farsi travolgere e per non distorcere la realtà con immagini, pensieri ed emozioni edulcorati dal dolore e dall’evento subito.

Cosa avviene durante “l’ora d’oro”

Quello che viene fatto durante la golden hour, quindi, è offrire protezione, sicurezza, ascolto e una zona di comfort al soggetto. Andando a limitare lo stress che l’evento ha generato sulla persona e accompagnandola in un “luogo” sicuro, in modo da confortarla tempestivamente e mettendola in una condizione di cura e protezione.

Per fare questo è importante che i professionisti si approccino al soggetto con empatia, serenità, calma, pazienza, in modo rilassato, andando a contrastare l’ovvia chiusura e l’atteggiamento di difesa che può subentrare in seguito a un trauma. E trasmettendo queste sensazioni a chi si ha davanti, mostrandosi pronti all’aiuto e facendo capire che non si è soli.

Il tutto evitando di somministrare ansiolitici o sostanze rilassanti, evitando di agire secondo un percorso psicologico, ma limitandosi all’ascolto, al conforto e ad accompagnare il soggetto verso una visione e stimoli diversi che non intensifichino il dolore. E senza giudicare o cercare di mitigare le normali reazioni del soggetto, che possono essere di rabbia, pianto, chiusura, domande, ecc. e che hanno tutta la ragione di esserci e di essere comprese.