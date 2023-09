I glimmers sono il nuovo trend social e il segreto per essere davvero felici (godendosi il potere delle piccole cose).

Dopo il manifesting e la sindrome della lucky girl, sui social spopola un altro trend, quello dei glimmers, ossia “barlumi di gioia” che ci regalano una sensazione di estremo benessere. Un tuffo in mare, una passeggiata nel parco con il cane o un boccone del tuo piatto preferito: i glimmers si nascondono ovunque ed è importante saperli identificare. Il motivo? Sono essenziali per la nostra salute mentale e andrebbero coltivati e apprezzati.

Cosa sono i glimmers

Il termine glimmers in realtà non è nuovo, ma viene utilizzato da sempre in psicologia. Si oppone infatti a triggers, ossia ai fatti che scatenano e innescano dei ricordi particolarmente traumatici e dolorosi, provocando sensazioni negative. I glimmers dunque sono quelle piccole cose che permettono di attivare delle sensazioni piacevoli e che ci fanno sentire al sicuro.

Nell’ultimo periodo l’hashtag #glimmers ha spopolato sui social network, in particolare su TikTok grazie a video in cui gli utenti consigliano come cogliere e sfruttare il potere dei glimmers. Lo scopo? Innescare quotidianamente sensazioni di benessere, sicurezza e gioia.

Il piacere delle piccole cose

La teoria dei glimmers, così come quella della Lucky Girl, ci permette di riportare lo sguardo verso il potere della positività. Affrontare la vita con il sorriso e con le giuste vibes infatti è il modo migliore per raggiungere la felicità. Ciò che i glimmers ci spingono a fare è molto semplice: quando sei felice cerca di farci caso e di goderti il momento. Il qui e ora dunque, unito a piccoli e grandi piaceri dell’esistenza, sono il segreto per essere davvero felici. Ormai l’abbiamo compreso: non servono soldi, una casa di lusso, un’auto sportiva per essere felici. La felicità, e uno stato di benessere mentale e pace interiore, derivano piuttosto dalla capacità di assaporare e godersi i piccoli piaceri della vita.

Il potere della positività

Purtroppo accade spesso di non essere contenti e sereni per un semplice motivo: non ci accorgiamo della bellezza che abbiamo intorno. Puntiamo a guardare tutto sotto una lente d’ingrandimento negativa e a lamentarci di ogni cosa.

Questo atteggiamento non potrebbe essere più sbagliato, ci porta infatti a vivere molto male la quotidianità. Pensa, ad esempio, a tutte quelle volte che una piccola cosa sbagliata, a causa della tua esagerazione, è diventata eccessivamente negativa, facendoti stare male. In questo modo non fai altro che “remarti contro”, minando la tua felicità e preferendo un atteggiamento pessimistico e catastrofico a uno positivo. In sostanza, se pensi negativo non farai altro che attirare su di te energie negative, sentendoti sempre peggio.

Come potresti essere positiva ogni giorno? Dopo aver compreso il potere dei glimmers, cerca di pensare positivo e di farlo nel modo giusto. Impara a cogliere il “lato rosa” di ogni tua giornata. Se l’auto non parte non farne una tragedia, ma approfittane per regalarti una passeggiata alternativa verso il lavoro. Se quel ragazzo che ti piace non ti scrive, prova a non pensarci e prenditi del tempo per stare con le tue amiche. Insomma: prendi in mano la situazione e usa il potere della positività per portare luce nella tua esistenza.

Come sfruttare il potere dei glimmers

Se i trigger sono ciò che “accende” un trauma precedente, i glimmer hanno lo scopo di provocare una risposta che sia positiva. Sperimentiamo questa sensazione più volte al giorno e spesso non ce ne accorgiamo, per questo dovremmo fare più attenzione. Pensa, ad esempio, a quello che provi quando accarezzi il tuo cane, a come ti senti bene quando abbracci una persona che ami, a come ti senti bene quando pratichi sport, fai una passeggiata o una nuotata in mare.

Dunque è facile intuire come i glimmers siano essenziali per una buona salute mentale. Il primo modo per “sfruttare” queste sensazioni è tenere un diario in cui annotare quello che si prova. L’ideale, come suggeriscono alcuni video su TikTok, sarebbe fare yoga oppure stretching, rileggendo i glimmers, uno dopo l’altro, mentre si fanno dei respiri profondi.

Le azioni che ti rendono più felice

La felicità non capita nella vita come se fosse una fortuna, ma si conquista, un passo dopo l’altro, mettendo in atto alcune strategie efficaci.

Dormi

Sembra una banalità, ma il riposo influisce moltissimo sulla nostra salute mentale. Cerca di trovare il giusto equilibrio sonno-veglia, regalando a corpo e mente il riposo di cui ha bisogno. Il sonno ti farà sentire meglio e ti permetterà di affrontare ogni giornata con il giusto sprint.

Fai ordine

In casa, in ufficio, ma anche nella tua mente. Avere spazi che siano privi di caos infatti è il primo passo per riuscire a concentrarsi al meglio e per stimolare la propria creatività.

Pensa alle cose belle

Concentrarsi sulle cose belle, su quelle che portano luce nella tua esistenza, è il modo migliore per affrontare anche le giornate più difficili.

Circondati di amore

Il tuo fidanzato, gli amici, il collega simpatico, i nipotini: cerca di circondarti sempre di amore e di persone che ti rendono felice e ti fanno costantemente sorridere. Ritagliati il giusto tempo per prenderti cura dei tuoi affetti.