H ai a che fare con una persona vicina a te che si lamenta costantemente? Attenzione a non farti sovraccaricare di negatività: ecco alcune dritte per gestire le persone che si lamentano sempre (e salvaguardare anche il tuo benessere)

Va bene essere pazienti e disponibili, ma gestire le persone che si lamentano sempre è una competenza che è meglio imparare nella vita. Di certo, prima o poi (se non ti è già successo), avrai a che fare con qualcuno che avrà sempre qualcosa di negativo da dire.

Potrebbe essere un’amica, un familiare, una collega, il partner. Una persona vicina a te, con cui potresti avere a che fare molto spesso, che si lamenta sempre. Non si tratta di normali sfoghi occasionali, ma di lamentele continue, su tutto: si tratta a tutti gli effetti di un comportamento tossico, che influenza negativamente le persone vicine. In questi casi, non puoi semplicemente sottrarti, specie se si tratta di qualcuno che fa parte della tua vita quotidiana. Puoi tuttavia individuare la situazione e imparare a gestire le persone che si lamentano sempre.

Chi sono i "lamentatori cronici"

Per capire come gestire le persone che si lamentano sempre, è fondamentale riconoscere i soggetti in questione, che spesso potrebbero non rendersi nemmeno conto di come si comportano. Suo sito di benessere olistico Mindbodygreen, la terapeuta esperta di relazioni Nedra Glover Tawwab ha fornito una solta di identikit dei lamentatori cronici.

Secondo la dottoressa Tawwab, «Le persone che si lamentano sempre non sono consapevoli di essere lamentatori cronici, pensano di stare semplicemente parlando». In altre parole, potrebbero non rendersi nemmeno conto di aver fatto praticamente un monologo su tutte le cose negative che pensano, infilando 5-6 lamentele di seguito.

Come renderli consapevoli

Tu vorresti gestire le persone che si lamentano sempre, ma prima dovresti provare a renderle consapevoli del problema, possibilmente in modo gentile. Il problema è che questo è un passaggio che potrebbe essere molto complicato. Secondo la dottoressa Tawab, infatti, è come se stessi insegnando ai lamentatori cronici «una nuova abilità». Per la terapeuta, infatti, si tratta di «insegnare loro a capire che aspetto ha una lamentela, come suona, perché potrebbero presumere che stiano solo parlando di un problema, invece, per te che li ascolti, quei problemi sono lamentele».

Perché chi si lamenta sempre ti fa del male

Per capire perché vale la pena imparare a gestire le persone che si lamentano sempre, è bene sapere che i "lamentatori cronici" possono influire sul tuo benessere, anche se ti sembra impossibile. Se hai spesso a che fare con persone che si lamentano sempre, potresti cominciare a sentirti sovraccarica, più del solito o di quanto normalmente sei per le tue questioni personali.

Potrebbe sembrare strano, ma la nostra mente registra tutto, perciò il tuo cervello soffre dei cambiamenti in seguito alle emozioni generate dalle lamentele costanti di un’altra persona. A furia di ricevere sfoghi a base di frustrazione e tristezza, il tuo cervello modificherà alcuni processi ormonali. Di conseguenza, potresti ritrovarti, apparentemente senza motivo, a fare i conti con gli effetti di un sovraccarico mentale:

Sbalzi d’umore

Difficoltà nel risolvere i propri problemi

Diminuzione della concentrazione

Pensieri negativi

Il confine con i vampiri energetici

Alla base di questi effetti negativi, dovresti essere più che mai motivata a gestire le persone che si lamentano sempre. Quello che conta, inoltre, è provare a identificare davvero la natura di quella persona: è un lamentatore cronico o un vampiro energetico? La linea di confine tra uno e l’altro è molto sottile. Volendo semplificare, se riesci a gestire le persone che si lamentano sempre, eviti di ritrovarti con un potenziale vampiro energetico.

Come fare con i "lamentatori cronici"

Dal momento che spesso si tratta di persone adulte, a meno che tu non sia un’esperta di psicologia o simili, potresti non essere in grado di cambiare i modi di un lamentatore cronico. Tuttavia, puoi modificare il modo in cui rispondi e ti relazioni a un tipo così. Questo, infatti, significa concretamente gestire le persone che si lamentano sempre: stabilire come e quanto impegnarsi con i loro sfoghi.

Imposta la conversazione

Dal momento che non puoi cambiare un lamentatore cronico, puoi agire sulla conversazione, cercando di portarla su temi positivi. In altre parole, fatti un elenco mentale di tutti gli argomenti di cui si lamenta spesso la persona in questione. Cerca quindi di non menzionarli, anche se naturalmente, se sono tanti, potrebbe essere complesso.

Non confondere lamentele con sfoghi

Per gestire le persone che si lamentano sempre, come abbiamo detto sopra, dovresti cominciare con il renderle consapevoli del loro comportamento. Dai tu per prima l’esempio, mostrando nella pratica che uno sfogo occasionale è qualcosa che puoi tranquillamente accettare. Al contrario, un atteggiamento di lamentele costanti, non rientra nel tuo desiderio di relazionarti con la tal persona.

Aiutala, non essere sua complice

Il problema principale nel gestire le persone che si lamentano sempre è proprio renderle consapevoli. Anche se all’inizio potresti sentirti in colpa, come se fossi mancante nei suoi confronti, ricordati che assecondare un lamentatore cronico non aiuta né te, né lui. Prova con gentilezza a farle presente che le lamentele continue e senza motivo sono tipiche (e accettabili) solo nei bambini di pochi anni. In quanto adulta, questa persona può parlare con te solo di problemi concreti. Può aiutarla anche sapere come viene percepita dagli altri: se è una persona ragionevole, capirà e ti ringrazierà.