S ei cresciuta in una famiglia disfunzionale? Ti sveliamo 3 cose da tenere a mente se hai avuto genitori tossici che possono "salvarti"

Le apparenze ingannano, non sempre la famiglia del mulino bianco è realtà. Anzi, molte volte mamme e papà non fanno un lavoro eccellente. Attenzione, non siamo qui per incolpare nessuno; quello che è chiaro è che negli ultimi anni sta cadendo il tabù sull'affrontare magari con l'aiuto di uno psicologo il tema della genitorialità disfunzionale, di famiglie che hanno creato traumi e di genitori tossici. Oggi ti sveliamo 3 cose da tenere a mente se hai avuto genitori tossici.

Inutile negarlo: siamo qui grazie ai nostri genitori e siamo frutto delle loro scelte e lezioni di vita. Nel bene o nel male. Ci sono genitori che hanno fatto del loro meglio, compiendo comunque gesti che ci hanno fatto soffrire e altri che semplicemente hanno agito senza pensare ai danni che potevano compiere.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Cosa fare quando la famiglia è “tossica”?

Essere genitori è una missione, non è solo il lavoro più difficile al mondo. Ma per quanto da bambini si vedano mamma e papà come supereroi con il mantello pronti a tutto per noi, la verità talvolta non coincide con l’immaginazione. E un maggiore attenzione per la salute mentale ha portato anche ad accrescere la consapevolezza generale sui meccanismi tossici che spesso di verificano all'interno delle famiglie. Insomma, i genitori tossici ci sono sempre stati. È cambiato però il modo di prendersi cura di sé e della propria salute mentale.

Pochissime persone possono vantarsi di aver avuto una infanzia impeccabile, fatta solo di momenti felici e genitori perfettamente allineati ed equilibrati - anche perché uno scenario del genere è quasi impossibile. Tutti abbiamo i nostri traumi e molti arrivano proprio da quel periodo; molti degli atteggiamenti che stiamo cercando di correggere e bilanciare sono frutto di ciò che i nostri genitori ci hanno trasmesso. Insicurezza, sindrome dell’abbandono, paura di non essere abbastanza: sono solo alcuni esempi. Ma quali sono le tre cose da tenere a mente?

1. Sei sopravvissuta

Lo so, questo titolo potrà quasi spaventarti ma se hai superato in una fase così delicata come l’infanzia ciò che ti è stato fatto allora potrai andare avanti. Sarà doloroso, dovrai lavorare su te stessa per tutta la vita forse ma potrai farcela.

Oggi gli studi sulla gravidanza hanno mostrato come i bimbi nella pancia della mamma siano in grado di assorbire informazioni; ecco perché è importante fin da subito far sentire il neonato amato e desiderato evitando che possa subire energie negative. I genitori hanno lo scopo di proteggerti e di insegnarti quale sia il tuo posto nel mondo.

Una delle cose che dovresti tenere a mente è che nonostante tutto… eccoti qui! sei favolosa così, nonostante tu abbia alcuni traumi su cui desideri lavorare. Tieni anche a mente che puoi evolvere, migliorarti e trasformarti lavorando sulle tue fragilità.

2.Il rispetto non è dovuto

Lo sappiamo, stiamo andando un po’ controcorrente rispetto a quanto ci hanno insegnato fin da piccoli ma il rispetto è qualcosa che si guadagna. Si costruisce nel tempo e si può anche perdere. Non si dà rispetto in modo automatico solo perché si tratta di un genitore.

Molte volte mamma e papà non riconoscono i confini, si sentono in diritto di poter esprimere ogni tipologia di opinione o pensiero senza nemmeno comprendere quale sia il desiderio del proprio figlio, o peggio si sentono in diritto di prevaricare, imporre la propria volontà, a volte anche sui figli ormai adulti. La mancanza di rispetto nei nostri confronti non può essere tollerata, anche se a metterla in atto è un genitore.

Per prima cosa ricordiamoci che le critiche non nascono solo per distruggerci ma è anche importante mettere dei paletti; spiega ai tuoi genitori fino a quale punto possono arrivare e qual è la linea che non possono superare.

Da persona adulta non hai alcun dovere nel rispettare una persona che non ti rispetta; lo sappiamo che questo dovere ti è stato instillato fin da bambina ma l‘energia tossica non ti fa bene e rispetto così come fiducia e amore non sono dovuti ma si guadagnano con gesti positivi.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Come lo stile della coppia genitoriale ci influenza nelle relazioni da adulti

3. Comprendere e perdonare è importante

Lo sappiamo, questa affermazione non ti piace ma è estremamente vera. Siamo lo specchio dei nostri genitori o lo siamo almeno in parte. Non pensare solo ai lati negativi; cosa hai imparato da loro? L’indipendenza? Il saper gestire situazioni complicate? Sei una persona forte? Hai successo? Sei ambiziosa?

Questi sono solo alcuni esempi chiaramente; i genitori che mettono in campo atteggiamenti tossici non lo fanno per cattiveria, a volte provano a fare del loro meglio per i figli, ma semplicemente il risultato non è dei migliori, perché magari non hanno le risorse e la consapevolezza per comportarsi in un certo modo. Questo vuol dire che l'atteggiamento tossico va prima di tutto riconosciuto, ma poi anche contestualizzato e in un certo senso "perdonato". Il che non esclude che se un genitore o entrambi continuano a lederci col loro modo di fare è importante tutelarsi mettendo le giuste distanze.

Ricorda poi che puoi utilizzare i loro errori per imparare e non commetterli a tua volta.

Come capire se i tuoi genitori sono tossici

Le famiglie disfunzionali sono riconosciute come quelle che non sono in grado di soddisfare bisogni primari del bambino; se riconosci nella tua famiglia un atteggiamento sacrificante, estremamente permissiva o al contrario iperprotettiva potresti avere alcune cicatrici su cui lavorare.

Dipendenza, soprattutto emotiva creata a doppio filo, ruoli ben definiti tra dominanti e sottomessi ma anche mancanza di empatia sono altre red flags da tenere in considerazione.