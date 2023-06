A cronimo mutuato dall’inglese di “fear of finding out”, la paura di venire a sapere può diventare un problema per tutte le persone che cominciano a costruire castelli di potenziali conseguenze delle proprie azioni

Non sono tanto le azioni in sé a nuocere gravemente alla nostra salute. È la percezione che abbiamo di loro che può condizionare la nostra vita in maniera travolgente. C'è proprio questo principio alla base della cosiddetta "Fofo", acronimo di "fear of finding out", cioè paura di venire a sapere.

Ansia e malessere possono nascere da molte fonti, e la fofo non è un elemento da trascurare quando ci troviamo a fare i conti sui motivi per cui stiamo male. Un esempio molto banale di questo problema è quello che riguarda il rapporto con i medici: aver paura di recarsi nello studio di un dottore, o di sottoporsi a esami di controllo per il timore di venire a scoprire qualcosa che non desideriamo. Come se il semplice non sapere ci rendesse immuni alle malattie o ai problemi.

Infilare la testa nella sabbia: la paura di venire a sapere

Perché informarsi e scoprire cose brutte quando è possibile non farlo affatto e vivere nella propria beata ignoranza? Quante volte ci si è dette: se non sapessi starei molto meglio, in relazione a un qualsiasi argomento?

La dimensione di un problema viene spesso ingigantita dalla nostra testa, la quale decide di proteggerci con il meccanismo più vecchio del mondo: fare finta che un problema non esista affatto. Non si tratta di una soluzione, ma di una scorciatoia che ci impedisce di crogiolarsi nelle preoccupazioni.

La FOFO è stata osservata per l’appunto in ambito medico, dove le sue conseguenze sono più immediate e dirette. In pratica ci si rifiuta di vedere un medico per paura che ci possa dare brutte notizie. In realtà questo problema orbita tutt’attorno alla nostra vita, e influenza costantemente le decisioni.

Soldi e paura di venire a sapere

Un altro tema molto caldo sulla Fofo, e che ci permette di capire come funziona, è la dinamica dei soldi. Molto spesso la paura di venire a sapere riguarda anche la dichiarazione dei redditi, e non è un caso. Secondo una ricerca di TaxFix, infatti, circa sette persone su dieci si sentono fortemente scoraggiate davanti alla dichiarazione dei redditi, e dunque fanno di tutto per evitare le scadenze.

Non si tratta di una strategia per truffare o frodare: è un’ansia profonda, silenziosa ma insistente che ci fa evitare con cura tutto ciò che riguarda il modello 730, finché appunto non arriva la notifica del commercialista. E poco importa se non abbiamo scaricato quella spesa importante: ciò che conta davvero è tenersi lontane il più possibile dal proprio compito.

Un altro tema più quotidiano, e forse anche più giovane, relativo alla fofo è quello del conto in banca. Quante volte si procrastina la decisione di controllare il saldo sull’home banking nel timore di scoprire che la cifra è assai più bassa di quanto preventivato?

Tutto all’ultimo secondo per la Fofo

Questo modello di vita può applicarsi a moltissime situazioni all’interno del quotidiano. Se da una parte facciamo danno solo a noi stesse, la fofo ci impedisce di vedere con chiarezza quello che non possiamo non affrontare.

Ridursi all’ultimo minuto per fare le cose, nel timore di crogiolarsi nel dubbio, nella sindrome dell’impostore o nella paura di venire a sapere è un problema che condiziona tutta la vita di una persona. E quando si radicalizza, può essere necessario l’intervento di un operatore specializzato. Uno psicoterapeuta che conosce questo problema ed è in grado di disinnescare i trigger che lo scatenano.

Quando la Fofo ci rovina la vita

Che importa se non voglio andare dal dottore? È un problema mio, no? Il guaio dietro alla paura di venire a sapere è che questo problema tende a contagiare tutte le aree della propria vita. Non si tratta solo del timore di andare dal medico o di compilare le tasse. Si tratta anche di un problema che può estendersi alla sfera sociale di un individuo: per esempio, la relazione con il proprio partner. Quante coppie stanno insieme senza sapere davvero chi è o cosa fa il proprio partner?

La paura di venire a sapere è naturale, fino a un certo punto. Ci protegge dalle asperità della vita e ci tiene lontane dal dolore che potrebbe provocare una verità troppo brutale. Tuttavia, la paura di venire a sapere ci impedisce anche di fronteggiare la vita, e così di crescere con essa. Se ad ogni età sono associati dei traguardi, spesso raggiunti dolorosamente, è vero che la Fofo può in qualche modo proteggerci dai problemi che ne derivano. Ma ci proteggerà anche dal diventare essere umani capaci di affrontare la vita in tutti i suoi aspetti, anche quelli meno belli e che tuttavia non si possono ignorare.

Se soffri di Fofo, sappi che non sei l’unica. Ciò che conta davvero è prendere in mano la situazione e parlare con un professionista, o cercare aiuto nell’informazione e nella famiglia.