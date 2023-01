S i chiama fatalismo nevrotico ed è un atteggiamento che con il tempo può rischiare di rovinare la tua vita: prova a cambiare le cose così!

Cos’è il fatalismo nevrotico

“Io sono così e non posso farci nulla”: in questa frase è racchiuso tutto il senso del fatalismo nevrotico, un modo per demandare al destino l’esito della tua esistenza. Un atteggiamento che, con il passare del tempo, può causarti non pochi problemi.

Il fatalismo nevrotico è una posizione in cui ci si rassegna all’idea che ciò che accade non si possa controllare. In sostanza abbandoni l’idea di poter cambiare qualcosa nella tua esistenza e di migliorarla, perché sei convinta che resterà così per sempre e non potrai mai fare nulla per modificare la situazione, ma non ti resterà che abbandonarti ad essa. In sostanza a decidere per te è…il destino! Perciò tu rinunci a fare qualsiasi cosa, convinta di non avere nessuna possibilità, responsabilità o libertà.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Queste sono le spinte interiori che ci portano a voler cambiare

Le conseguenze

Quali sono le conseguenze del fatalismo nevrotico? Con il tempo può portarti a vivere l’esistenza con un senso di frustrazione crescente. Certo, ti porta a evitare i sensi di colpa per scelte sbagliate e problemi, ma ti allontana anche dalla possibilità di evolvere e migliorare. Lasciare a qualcun altro il peso della tua vita però porta a convivere con una frustrazione costante, portandoti a esistere anziché a vivere.

L’importanza di lavorare su se stessi

Combattere il fatalismo nevrotico non è semplice, ma nemmeno impossibile. Impara a guardarti dentro e ad affrontare con chiarezza e senza paura la quotidianità, provando a cambiare il tuo approccio. Per prima cosa prova a fare chiarezza e a comprendere, un passo dopo l’altro, quello che vuoi davvero, per prendere in mano l’esistenza e arrivare dove vuoi, senza più paura.

Per farlo chiediti prima di tutto cosa vuoi davvero e chi vorresti essere. Spesso puntiamo l’attenzione fuori da noi solo per paura di guardarci dentro, ma così rischiamo di perdere di vista quello che siamo. Se sei la prima a non dare nessun peso alle tue esigenze e ai desideri, finirai per arrenderti, trovando scuse per non agire.

Gli step da seguire

Contrasta la tendenza a farti risucchiare dal fatalismo nevrotico, agendo in modo concreto. Per prima cosa prendi 2 fogli: sul primo scrivi “tempo presente”, mentre sul secondo appunta “futuro”. In particolare sull’altro foglio dovrai appuntare gli obiettivi da raggiungere come uscire con le tue amiche più spesso, frequentare la palestra e curare la dieta.

Poi rifletti sui vari obiettivi che ti sei prefissata, chiedendoti cosa potrebbe portarti a non raggiungerli. Ad esempio in passato non hai fatto altro che lamentarti del fatto che non avevi abbastanza soldi per andare in palestra? Organizza una piccola zona allenamento a casa oppure dedicati a qualche attività sportiva low cost come la corsa. Sei certa che non riuscirai mai a mangiare sano? Prova a farti seguire da una nutrizionista e punta su ricette light, ma golose, da inserire pian piano nella tua alimentazione quotidiana.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Come si affronta la paura del cambiamento?

Infine prova a uscire dalla comfort zone. Un giorno dopo l’altro prova a testare qualcosa di diverso, un’abitudine positiva che ti consenta di crescere e di mutare in meglio – anche se poco – la tua vita. Questo ti permetterà di accrescere l’autostima, aumentando la tua fiducia. Il segreto è quello di partire da un’azione che sia piccola e non richieda particolari sforzi, rendendola una routine. Ad esempio fatti una maschera al viso prima di andare a dormire, leggi un bel libro, consuma con calma la colazione oppure punta un quarto d’ora prima la sveglia per fare yoga o meditazione.

E in amore?

Il fatalismo nevrotico risulta particolarmente pericoloso anche in amore. Se hai questo problema ti sarà capitato spesso di lamentarti con le tue amiche del fatto che incontri sempre lo stesso tipo di uomo, destinato a spezzarti il cuore. Le relazioni déjà-vu sono piuttosto comuni e ti portano a percorrere sempre gli stessi sentieri, con finali molto simili.

Il motivo? Cerchi dei fidanzati simili fra loro perché affronti la questione nel modo sbagliato. La dinamica che metti in atto infatti ti spinge a cercare di soddisfare sempre gli stessi bisogni emotivi, senza mai fare nulla per cambiare. In sostanza fai sempre le stesse cose (e ripeti errori identici) solo per rispondere: “Hai visto? Va sempre a finire così”.

Come uscire da questo loop infinito? Impara a non dare retta al fatalismo nevrotico, ma prendi in mano la tua vita sentimentale con grinta. Le cose possono cambiare se lo vuoi davvero. Innanzitutto impara a pensarti anche con un uomo che sia diverso. Quando incontri una nuova persona non fermarti immediatamente alla prima impressione, ma prova a conoscere qualcuno che sia diverso dal solito. Buttati e sfida il destino, mal che vada avrai trascorso qualche ora piacevole con una persona che è fuori dai soliti standard che segui. In caso contrario potresti accorgerti che chi hai di fronte non è così male come credevi.