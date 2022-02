A nche la nostra vita sociale è cambiata dopo il Covid: improvvisamente abbiamo scoperto che è più difficile (e più faticoso) concedersi quell'uscita tra amiche che abbiamo sempre amato. Ecco perché

Prima non perdevi occasione per uscire con le amiche, che si trattasse di una sessione di shopping o una serata in discoteca. Ogni momento era quello giusto per ritrovarsi in compagnia e lasciarsi andare al divertimento, e non sono ovviamente mancate le opportunità per concedersi attività rilassanti, come una giornata alla spa con la tua best friend o qualche bel trattamento dall'estetista. E oggi? Probabilmente anche tu hai scoperto che fare vita sociale dopo il Covid è diventato molto più difficile e impegnativo.

Un problema, questo, che non riguarda solamente le persone più introverse e che hanno sempre trovato un po' più complicato lasciarsi andare, ma anche chi è spigliata e desiderosa solo di fare nuove amicizie. Il cambiamento epocale che abbiamo attraversato negli ultimi due anni non poteva non lasciare il segno. Ma in che modo lo ha fatto e, soprattutto, come puoi lasciarti timori e perplessità alle spalle, tornando a goderti la vita sociale come prima del Covid?

Perché uscire è diventato più faticoso

Alzi la mano chi ha mai trovato difficile dire di sì ad una bella cena tra amiche o ad un pomeriggio da trascorrere tra le vetrine dei negozi, per fare un po' di shopping. Sono tante le attività che ti sarai sempre concessa in compagnia delle persone a te più care, dandole quasi per scontate, come se facessero parte della tua routine quotidiana. Ma la pandemia ha senza dubbio ribaltato questa visione, trasformando momenti come questi in preziosissime occasioni che si presentano solo raramente. E probabilmente ti sei accorta che, da quando è diventato possibile uscire nuovamente, farlo è molto più faticoso.

Una fatica che si manifesta proprio a livello fisico, con una stanchezza incredibile anche dopo un semplice appuntamento con le tue amiche. Di cosa si tratta? È probabile che i lockdown e il tanto tempo trascorso in casa ti abbiano resa un po' più pigra, e ormai ti sei abituata a dei ritmi più lenti che scardinare sembra davvero difficile. Ecco dunque che uscire diventa un vero e proprio allenamento, e come accade se per qualche mese rinunci alla palestra ora ti senti fuori forma. Tuttavia, la stanchezza fisica è solo un lato (forse addirittura il più insignificante) dei cambiamenti che la tua vita sociale ha avuto dopo il Covid.

Stanchezza mentale e ansia sociale, cosa sono

È molto più probabile che le difficoltà incontrate nel tornare a fare vita sociale riguardino la sfera psicologica. Quella che molte persone stanno vivendo è una forma di stanchezza mentale, dovuta anche al fatto che si è persa l'abitudine a socializzare. Forse ti sei un po' arrugginita, avendo trascorso tanto tempo in casa, rinunciando a quei momenti bellissimi con le tue amiche. Improvvisamente hai scoperto che anche per un semplice aperitivo ti serve una scorta di energia extra.

In realtà non è così strano, ma è possibile che la tua non sia solo stanchezza mentale. Sono sempre di più le persone che in questo periodo devono affrontare un'ansia sociale mai sperimentata prima. Le condizioni sono cambiate: il pensiero va sempre alle (giustissime) precauzioni da adottare per evitare il contagio, quindi non sei più così spensierata come eri una volta. E il problema sembra ancora più grande se si tratta di fare nuove amicizie, perché alla normale titubanza che si può avere davanti ad una persona estranea si aggiunge una fonte di stress con la quale non avevi mai dovuto fare i conti prima.

Mai come in questi ultimi due anni si è parlato dell'importanza della salute mentale, perché la pandemia ha portato alla luce problemi che per molto tempo erano rimasti sotto la superficie. Ansia e depressione sono disturbi che hanno colpito moltissime persone in ogni ambito della vita - ebbene sì, il Covid non ha certo influenzato solo la nostra vita sociale. La prova arriva dal National Center for Health Statistics, che ha evidenziato come siano tantissimi coloro che hanno affermato di avere sintomi legati a problemi mentali. Cosa puoi fare per superare queste difficoltà?

Come tornare a fare vita sociale

Uscire di nuovo dal guscio potrebbe sembrare molto difficile, ma ci sono alcuni consigli che possono tornare utili per fare i primi passi. Tornare a socializzare è un processo che può richiedere un po' di tempo, e l'importante è non avere fretta: senza bruciare le tappe, riuscirai a godere di una vita sociale soddisfacente, proprio come prima del Covid. Innanzitutto ricorda che puoi porre dei limiti ai tuoi primi appuntamenti, cercando di ricreare le condizioni in cui ti senti più a tuo agio. Se una cena al ristorante ti sembra troppo azzardata, perché non vuoi ancora fare a meno della mascherina per tutto quel tempo, proponi piuttosto un aperitivo o una passeggiata all'aperto.

O ancora, se le tue amiche vorrebbero organizzare una vacanza lontano da casa, puoi magari declinare l'invito e optare per una giornata alla spa, o un weekend fuori porta. Tuttavia, cerca di non cullarti troppo nelle tue paure. Prova ogni tanto a superare i tuoi limiti, senza chiedere troppo a te stessa ma affrontando la situazione di petto. Magari in un primo momento potrà sembrarti troppo difficile, ma potresti scoprire che ne valeva davvero la pena.

Non avere paura di chiedere aiuto

Se senti di non riuscire a fare un passo in avanti, se le tue paure continuano a paralizzarti, potresti trovare sollievo nel parlarne con qualche esperto. Non devi avere timore, chiedere aiuto è del tutto normale. Anzi, significa che non hai più intenzione di rimanere chiusa nel tuo guscio, che vuoi finalmente tornare ad affrontare la vita sociale come facevi un tempo. Questa volta, con una marcia in più.