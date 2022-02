Perché fare qualcosa di diverso ci aiuta a stare meglio

L a comfort zone è rassicurante, ma spesso il modo migliore per stare meglio e uscire da un periodo negativo è provare cose nuove e fuori dalla nostra routine

Alzi la mano chi non ama, sotto sotto, crogiolarsi nella routine; la comfort zone e le abitudini ci rassicurano, ci rilassano e aiutano a staccare dallo stress della quotidianità. Tuttavia la verità è che fare qualcosa di diverso ci aiuta a stare meglio, fisicamente e psicologicamente.

Spesso i cambiamenti ci spaventano e provare cose nuove ci fa sentire messi alla prova. Per questo ttendiamo a fare e rifare sempre le stesse cose. Ma uscire dalla comfort zone può essere la chiave per dare una svolta alle nostre giornate, e perché no, al modo in cui si affrontano le sfide di ogni giorno.

Uscire dalla comfort zone

Come esseri umani siamo tutti, chi più chi meno consapevolmente, attirati dalla novità e tendenzialmente curiosi; provare cose nuove allarga gli orizzonti e ci insegna molto sul mondo che ci circonda ma anche su noi stessi, su come affrontiamo lo stress, le esperienze in cui non siamo a nostro agio, le piccole e grandi sfide. Ma potremmo persino trovare un lato nascosto della nostra personalità, scoprendo che ci piacciono attività a cui non avremmo mai pensato.

Tuttavia lasciare la propria comfort zone, che sia passare il weekend sul divano a guardare Netflix, piuttosto che andare sempre nello stesso villaggio vacanze o ristorante in centro, non è sempre facile.

L’abitudine crea un senso di sicurezza che ci conforta e fa sentire coccolati, ma allo stesso tempo non ci stimola. Provare a fare qualcosa di diverso ci aiuta a stare meglio e può migliorare il nostro benessere psicofisico.

Il potere della novità

Recenti studi hanno esplorato l’impatto delle novità sulla mente umana e hanno riscontrato un aumento di emozioni positive quando i soggetti provavano esperienze nuove e diverse, provando come fare qualcosa di diverso ci aiuta a stare meglio. Ma non solo: provare cose nuove giorno dopo giorno ci incoraggia a uscire ancora di più dalla nostra comfort zone, mettendo in moto un circolo virtuoso di benessere che invoglia a provare cose sempre nuove.

Rimanere intrappolati nella quotidianità, invece, ci potrebbe privare di stimoli nuovi facendoci cadere nella noia e nell'apatia, sentimenti che non ci fanno vivere bene la quotidianità e che possono persino dare inizio a una spirale discendente di malumore e insoddisfazione o persino a una crisi esistenziale. La nostra natura ci spinge a esplorare e sperimentare, non possiamo negarlo!

Stimoli nuovi, emozioni positive

Uno studio del 2020, per esempio, ha tracciato le coordinate GPS nel corso di una giornata dei 132 partecipanti all’esperimento, scoprendo che nei giorni in cui hanno visitato più luoghi, hanno provato più emozioni positive, rispetto ai giorni in cui sono stati a lungo nello stesso posto, suggerendo che l'esposizione quotidiana alla novità è associata al benessere.

Un fattore interessante che i ricercatori hanno notato è come questa relazione fosse bidirezionale - in altre parole, gli individui sono più motivati a esplorare posti nuovi nei giorni in cui si sentono più felici. Se ci pensiamo bene, in effetti, spesso vogliamo festeggiare (o persino iniziare qualcosa di nuovo) dopo aver completato un grande progetto o aver raggiunto un obiettivo, per prolungare le emozioni positive che stiamo provando.

Come trovare lo stimolo giusto per fare cose nuove

Certo, trovare la voglia di fare cose nuove alla fine di una lunga settimana di lavoro, quando ogni cellula del nostro corpo chiede solo di mettersi sul divano con l’ultima serie di culto su Netflix è dura, ma vale la pena di fare un piccolo sforzo.

Che sia una gita fuori porta in un posto nuovo, provare un ristorante in cui non siamo mai stati o andare alla lezione di prova di quel corso di ballo a cui pensiamo da un po’, ogni occasione è buona per fare una cosa diversa. Se ci viene difficile buttarsi da soli, un’ottima idea è coinvolgere degli amici: insieme sarà più facile superare la fatica decisionale e trovare il coraggio di uscire dalla comfort zone, senza contare che condividere con gli altri nuovi progetti e intenzioni ci aiuta a portarli a termine in modo più efficace.

Iniziare con il piede giusto

Come iniziare a fare qualcosa di diverso per uscire dalle solite abitudini? La risposta è semplice: a piccole dosi. Buttarsi subito in qualcosa di complesso e distante dalla nostra quotidianità può spaventare e potremmo essere tentati di mollare ancora prima di cominciare.

Iniziamo con piccole cose, ad esempio cambiando il solito bar dove facciamo colazione la mattina, prendendo una strada diversa per andare al lavoro o provando a passare meno ore con lo smartphone e fare qualcosa all'aria aperta: una volta che il nostro cervello avrà sperimentato quanto è bello provare cose nuove, sarà sempre più facile sperimentare anche attività a cui non avremmo mai osato pensare prima (quel viaggio on the road che non avresti mai pensato di fare, ad esempio?).

Un altro modo per rendere questo processo più facile è chiedere a qualcuno che già pratica l'attività che vogliamo provare di sostenerci e aiutarci: per esempio chiedendo all'amico appassionato di montagna di portarci un weekend in campeggio!