V uoi raggiungere i tuoi desideri? Allora è arrivato il momento di usare la strategia del Fake it until you make it.

Cosa significa "Fake it until you make it"

“Fake it until you make it” è un detto inglese il cui significato letterale è: “Fingi di averlo fino a quando non lo ottieni”. Una strategia che – a detta di molti – può risultare molto efficace e che mescola autostima, fiducia nel futuro e una buona dose di auto-aiuto (oltre che di faccia tosta).

Il principio da cui si parte è molto semplice: le azioni e le emozioni vanno di pari passo. Dunque se impariamo a controllare i nostri comportamenti riusciremo anche a tenere sotto controllo i sentimenti.

Dunque se sei di cattivo umore e vorresti sentirti più allegra inizia a sorridere a poco a poco, ti sentirai meglio. Se vuoi essere più coraggiosa prova a sentirti come se lo fossi e, con il tempo, lo diventerai.

Un principio che – secondo alcuni – si può applicare a tutti gli ambiti della vita e che potrebbe essere la chiave per raggiungere grandi obiettivi e realizzare i tuoi sogni. Dietro si nasconde una teoria più ampia, quella della legge dell’attrazione.

Come funziona la legge dell’attrazione

Cos’è la legge dell’attrazione? Secondo questa teoria se ci concentriamo a lungo su una cosa, desiderandola intensamente, l’Universo la farà accadere. Concentrandoti su un obiettivo, in sostanza, lo farai penetrare nel tuo inconscio, trovando in questo modo la grinta e le opportunità per ottenerla.

La legge dell’attrazione è un elemento che regola l’universo, un sistema in cui ogni cosa è composta da energia, anche noi stessi. Questa energia si manifesta tramite vibrazioni che viaggiano su determinate frequenze. Se tramite il nostro atteggiamento mentale e i nostri pensieri riusciamo a sintonizzarci sulla frequenza di quello che vogliamo otterremmo ciò che vogliamo.

In sostanza se pensiamo nel modo giusto a qualcosa che desideriamo riusciremo ad attrarlo mettendoci nella stessa frequenza. Ma come funziona questa affascinante tecnica? Ovviamente non basta pensare semplicemente a qualcosa perché accada, ma è essenziale operare una serie di passaggi.

Per prima cosa scegli con chiarezza quello che vuoi desiderare. La primissima domanda per attivare la legge dell’attrazione è: “Cosa voglio nella mia vita?”. Cerca di creare una visione chiara, eliminando la negatività. Se passi il tempo a lamentarti e a pensare negativo non attirerai mai nulla di buono!

Piuttosto concentrati sui tuoi desideri e punta in alto, credendo in te stessa e nelle tue qualità. Sogna senza limiti e concediti di desiderare quello che vuoi davvero. In seguito inizia a scrivere delle frasi su ciò che vuoi dalla vita: ricordati di convertirle sempre in positivo!

Ad esempio se vorresti migliorare il tuo lavoro scrivi: “Troverò certamente il lavoro che voglio!” anziché “Non voglio fare il lavoro di ora per sempre”. Concentrati per trasformare frasi e pensieri in realtà, lavorando sulla tua mente. Ogni volta che ti assalirà una preoccupazione oppure un pensiero negativo allontanalo, pensando che ciò che vuoi l’hai quasi raggiunto.

Questo principio si può applicare a tantissimi aspetti dell’esistenza dall’amicizia all’amore, sino al lavoro: un piccolo segreto per dare un boost ai tuoi sogni e per iniziare a mettere in moto le energie positive che ti consentiranno di essere finalmente felice.

Aumenta la fiducia così

Per sfruttare davvero la regola del Fake it until you make it impara ad aumentare la tua fiducia in pochi semplici step.

Abbandona la paura dei giudizi

Smettila di preoccuparti di quello che pensano gli altri, si tratta soltanto di uno spreco di tempo! Se passi le ore ad analizzare il modo in cui chi hai intorno (o peggio ancora gli estranei) interpreterà il tuo atteggiamento rischi di restare bloccata. Non puoi piacere a tutti ed è sbagliato pensare di dover fare qualcosa solamente per andare incontro alle aspettative degli altri.

Non fare confronti

Ognuno di noi ha il proprio percorso e non esiste una strada “giusta” da percorrere. Perciò smetti di fare confronti con gli altri e di sentirti inferiore. Ci sarà sempre qualcuno che ti sembrerà migliore, il segreto sta proprio nel non fare confronti, ma godersi le proprie conquiste.

Celebra i tuoi successi

Quando raggiungi qualcosa ricordati di festeggiare quel traguardo. Rifletti sulla strada che hai percorso e su quanto sei stata brava a farcela. Ogni trionfo rappresenta un passo per aumentare la tua autostima e per raggiungere ciò che desideri perciò sii fiera di te!

Circondati delle persone giuste

Allontana la negatività delle persone che ti buttano solamente giù con critiche e cattiverie, piuttosto scegli di circondarti di amici che sanno motivarti e darti feedback positivi.