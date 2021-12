Oltre alla salute del corpo, dovresti aver cura anche dell’energia emotiva, che è fonte di carica per il tuo benessere. Ecco di cosa si tratta e come puoi ricaricarti

In un certo senso, noi essere umani funzionano a pile, che possono scaricarsi, ecco perché devi conoscere l’energia emotiva al pari di quella fisica. Quando si parla di stanchezza, tradizionalmente si pensa a quella fisica, ma in realtà esiste anche quella mentale. Se esiste tale stanchezza, significa che appunto esiste anche l’energia emotiva. Prova a considerarla come la tua carica di superpoteri: ti sarà più facile comprendere perché è meglio imparare a gestire le emozioni e a ricaricarti prima di arrivare al completo esaurimento.

Definizioni: cos’è

Volendo paragonarci a una macchina, potremmo pensare che noi siamo come una batteria, che si nutre da diversi tipi di energia. Qualcuno preferisce parlare di energia emotiva e energia mentale, altri aggiungono un terzo tipo (quello spirituale). Per capire meglio cosa sia l’energia emotiva, cominciamo dal suo aggettivo, che fa riferimento alle emozioni.

Emozioni o sentimenti?

Potresti a volte considerarli sinonimi, ma in realtà tra emozioni e sentimenti c’è una sottile ma determinante differenza. L’emozione, infatti, è quella che si genera immediatamente durante un evento in maniera istintiva e dura pochi secondi. La parte del nostro cervello che viene coinvolta è quella dell’amigdala, un piccolo complesso nucleare che si trova nel lobo temporale del cervello. L’amigdala archivia le nostre emozioni e ci comanda di reagire ad una situazione portandosi il ricordo di pensieri, emozioni e reazioni passate che si sono verificati in eventi simili. Il sentimento, invece, si genera dopo un evento e coinvolge la parte razionale del nostro cervello, che elabora l’evento e l’emozione in base ad una esperienza personale. Il sentimento ha una durata indefinita, a differenza dell’emozione, che è piuttosto una reazione di durata destinata a svanire.

Le emozioni come fonte energetiche

Le emozioni, quindi sono una sorte di reazione immediata a un evento. Pur essendo per definizione meno durature dei sentimenti, rappresentano una fonte di energia davvero importante per il nostro equilibrio. L’energia emotiva è proprio quella carica, quella tensione che condiziona il tuo stato d’animo e la tua percezione di te stessa.

Per esempio, se ti senti allegra, felice o entusiasta, probabilmente pensi di poter fare qualsiasi cosa, anche di poter conquistare il mondo. Di certo potrai affrontare meglio i problemi che sorgono, poiché disponi dell’energia emotiva appropriata. Al contrario, quando ti senti triste, potresti essere assalita da frustrazione, paura, e probabilmente sperimenterai una sgradevole sensazione di paralisi e di estrema stanchezza, che diventerà un ulteriore ostacolo sul tuo cammino, qualunque esso sia.

Tipi di energia emotiva

Proprio come quella fisica, anche l’energia motiva è più che altro una condizione di equilibrio dei nostri stati d’animo. Secondo Robert E. Thayer, professore di psicologia alla California State University, esistono quattro stati di base dell’energia emotiva che, in base al loro livello, condizionano l’equilibrio.

Energia tesa

In questo caso, sono alti i livelli sia di energia, sia di tensione. Sensazione piacevole di attivazione e potere a livelli molto alti. Con l’influenza di un’energia tesa la persona tende a sforzarsi per raggiungere i suoi obiettivi, ma senza pause per riflettere. Un rullo compressore che, persistendo nel tempo, otterrà solo un esaurimento totale.

Energia tranquilla

Tensione bassa ed energia alta. Si prova serenità e tranquillità, oltre alla sensazione di un certo dominio di sé stessi. Non c’è tensione, ma uno stato di vigilanza, ottimismo e benessere. Sotto l’influenza di questo tipo di energia, pertanto, aumentano la creatività e la vitalità.

Stanchezza tesa

Tensione alta ed energia bassa, cui corrispondono stanchezza fisica e mentale. Viene accompagnata da nervosismo, ansia e, molto spesso, provoca stati di bassa autostima.

Stanchezza tranquilla

Tensione bassa ed energia bassa, un equilibrio che porta a uno stato piacevole, di riposo. In questa condizione, è più facile identificare il tipo di energia che manifestiamo in ogni momento, cercando di potenziare gli stati di energia tranquilla e di stanchezza tranquilla, minimizzando i momenti di energia e stanchezza tese. In tal modo, miglioreremo il nostro rendimento e benessere, diventeremo più competenti e porteremo a termine i nostri doveri in modo adeguato.

Come gestirla e ricaricarla

Proprio in quanto tale, anche l’energia emotiva va in qualche modo tenuta a un livello appropriato. Se non sai gestirla, nel senso che ti lasci prendere sia dalle emozioni sia da eventi e persone che te le prosciugano, potresti a lungo andare incorrere in un esaurimento emotivo.

Il fatto che migliorare la qualità della nostra energia emotiva è in realtà una buona notizia, poiché significa che non c’è nulla che ti possa davvero privare della tua fonte emotiva della batteria. Nello specifico esistono alcuni modi per migliorare la qualità della tua energia emotiva.

Coltiva quotidianamente emozioni positive

Che si tratti di allegria, gioia, relax, divertimento, gratitudine, è importante imparare a massimizzare queste emozioni e a pianificare attività che te le procurino. In un certo senso, dovresti “immagazzinare” le emozioni positive ogni volta che ti senti bene, in modo da non scaricarti mai troppo.

Dai un senso alle emozioni negative

Ci sono anche loro e lottare contro le emozioni negative serve solo a perdere energia emotiva. È molto più utile ad accettarle emozioni negative e lasciarle andare. Ti aiuterà anche dar loro un senso, perché imparare a conoscerle ne mitigherà l’impatto negativo.

Dedica del tempo a te sola

A proposito di emozioni positive di “scorta” per mantenere i livelli di energia emotiva adeguati, cerca di riservare sempre del tempo per te e per il tuo benessere. Una passeggiata nella natura, ma anche una seduta dal parrucchiere o dalla nail artist, leggere un libro o guardare un film che ami, mangiando i tuoi biscotti preferiti. Insomma, vale tutto: l’importante è che tu stai bene con te stessa.