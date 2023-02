Succede spesso di percepire i nostri errori come molto più grandi di quello che realmente sono, oppure di vergognarci per sciocchezze, preoccupandoci del giudizio altrui. La verità è che non siamo al centro del mondo, ed è molto probabile che gli altri non si siano nemmeno accorti del nostro errore. Valentina Pano ci spiega cos'è l'effetto riflettore. A voi è mai successo di sentirvi così?