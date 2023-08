H ai deciso di rivoluzionare la tua vita? Bene, allora dovresti farti qualche domanda importante per partire alla grande e iniziare una nuova avventura

Rivoluzionare la propria vita non è semplice, ma a volte è necessario per trovare la vera felicità. Non è un processo facile eppure – te lo assicuriamo – è possibile. Perciò armati di coraggio e preparati a fare il grande salto, fatti le giuste domande e pianifica ogni cosa per arrivare alla meta nel modo giusto e conquistare la tua fetta di felicità, come meriti.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Come si affronta la paura del cambiamento?

Sono di più le cose che apprezzi o che odi nella tua vita?

Prendi carta e penna e fai una lista, creando due colonne con i pro e i contro: quali sono le cose che ti fanno sorridere nella tua vita attuale e quali invece ti rendono triste? Confronta poi le due colonne per fare un punto sulla situazione attuale.

Cos’hai da perdere?

Si tratta di una domanda semplice, ma che in realtà può essere determinante. Spesso quello che ti spinge a non fare un cambiamento è solamente la paura di non poter tornare indietro oppure di perdere tutto, dagli affetti ai soldi, sino alle cose materiali. Chiediti se quello che stai per fare ti darà più benefici o cose negative. Cos’hai da perdere? Domandatelo e fai la tua scelta in base alla risposta.

Cosa sognavi da piccola?

A volte abbiamo grandi sogni che poi si perdono per strada, scontrandosi con la realtà. Per essere felici però dovremmo riafferrare quei sogni e renderli di nuovo nostri, anche a costo di rivoluzionare la nostra vita. Chiediti quanto la tua esistenza si sia allontanata o avvicinata da quello che volevi e prova a tornare a quello stato in cui ogni cosa ti sembrava possibile. Un processo essenziale per schiarirti davvero le idee e fare la scelta giusta.

Hai l’ansia?

Impegni, un lavoro che non ti piace, un luogo che non ti fa stare bene: sono tanti i fattori che possono provocarti un’ansia immotivata. La vita è breve e non puoi viverla combattendo con l’infelicità, perciò, se continui a sentirti sempre sotto stress, stanca e ansiosa, forse è arrivato il momento di rivoluzionare la tua esistenza.

Sei svogliata?

La vita, appunto, è troppo breve per essere tristi e per sprecarla. Perciò inizia a riflettere sul tuo stato psicofisico. Ti senti triste, svogliata, piangi spesso e non sai perché? Forse non ti senti soddisfatta della tua esistenza e non c’è nessuno che possa fare qualcosa se non tu stessa.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Queste sono le cose da fare per affrontare bene un periodo di grandi cambiamenti

Come prepararsi a cambiare vita: alcuni consigli

Prepararsi a cambiare vita è fondamentale per evitare problemi, stress e ansie che inevitabilmente potrebbero sorgere di fronte a una rivoluzione di questo tipo. Dunque muoviti con attenzione e per step. Niente paura, tutto andrà bene, ma cerca di pianificare e di tenere sotto controllo la situazione con i nostri consigli.

Fai ordine

L’ordine mentale deriva anche dall’ordine fisico. Dunque inizia a rendere più vivibili e ordinati i luoghi che vivi e frequenti, ma anche quelli che saranno i tuoi nuovi posti. Dalla casa alla camera sino alla macchina e l’ufficio: l’ordine che trovi fuori ti permetterà di guardare meglio dentro di te e prepararti alle scelte che farai, guidandoti verso il cambiamento.

Pianifica

La pianificazione è essenziale se hai deciso di cambiare vita. Perciò rimboccati le maniche e preparati a controllare ogni singolo dettaglio. Crea una to do list con tutte le cose da fare, compila il calendario con le scadenze fondamentali e riempi l’agenda con i vari appuntamenti. Non dimenticarti di fissare anche un budget e segnare le varie spese. Sono aspetti essenziali per favorire il cambiamento in completa sicurezza.

Non stressarti

Ok, forse sembra impossibile visto quello che stai affrontando e tutte le cose a cui pensare. Ma non lasciare che i pensieri e le ansie vadano a mettere a rischio il tuo equilibrio, rischieresti di avere dubbi e paure sulle decisioni che hai già preso. Perciò dedicati a un po’ di meditazione, ricordandoti quotidianamente quanto vali e quanto sia grandioso quello che stai facendo. Se possibile ascolta degli audio rilassanti con le cuffiette. Sei forte per quello che stai scegliendo di fare, non dimenticarlo mai, perciò prendi il coraggio a quattro mani e non lasciarlo sfuggire.

Ricorda le tue motivazioni

Scrivi su un foglio, ogni giorno, le motivazioni che ti hanno portato a fare questa scelta. Ti permetterà di non perdere il focus e ti aiuteranno nei momenti difficili, quando ti sembrerà che tutto intorno stia crollando e le cose non andranno come avevi preventivato.

Fatti trovare preparata

Non tutto potrà andare come avevi pianificato e sperato, perciò fatti trovare preparata. Qualsiasi sia il problema che si presenterà dovrai affrontarlo con grinta, perciò cerca di dotarti dei giusti strumenti per farlo. Creati un vero e proprio piano B che ti consenta di cambiare meta, avere nuovi budget o poter tornare indietro.