Q uando la preoccupazione per alcuni difetti fisici (veri o immaginari) diventa un'ossessione, si parla di dismorfofobia: ecco cos'è questo disturbo, come si manifesta e come si può guarire

Vedere il proprio naso come mostruoso è qualcosa che ha a che fare con la dismorfofobia. Questo è un disturbo molto, molto comune che può colpire le persone, in particolare le più giovani (ma anche gli adulti).

Si tratta di una condizione in cui la preoccupazione verso i propri difetti fisici (veri o presunti) diventa davvero ossessiva. Non si tratta semplicemente di essere critici verso il proprio aspetto fisico: la dismorfofobia è qualcosa di più complesso e articolato.

Cos’è la dismorfofobia

L’espressione completa è «disturbo da dismorfismo corporeo», ma si usa più spesso il termine dismorfofobia per indicare un'eccessiva preoccupazione per un difetto fisico non presente o solo leggermente osservabile dagli altri. Il termine arriva dall’unione di due parole in greco antico, cioè «dis –morphé» (che significa «forma distorta») e «phobos» (cioè «paura, timore»).

Perciò il termine dismorfofobia viene usato anche per indicare quando una persona ha una visione distorta della propria immagine corporea e dei propri difetti (per esempio, vedersi grassi quando invece si è normopeso). In un certo senso, fa body shaming a sé stessa.

La diagnosi clinica

In medicina esiste una specie di “Bibbia”, che si chiama Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, noto anche come DSM-5. Secondo questo testo di riferimento, la dismorfofobia rientra tra i disturbi ossessivi compulsivi. Per di più, per la diagnosi, il manuale prevede quattro criteri:

È presente una preoccupazione per uno o più difetti fisici che non sono osservabili dagli altri o che appaiono minimi.

Durante il corso del disturbo gli individui hanno messo in atto comportamenti ripetitivi (come il guardarsi eccessivamente allo specchio, un grooming eccessivo, etc) oppure atti mentali (come il valutare il proprio aspetto confrontandolo con quello degli altri) come risposta alle preoccupazioni per il loro aspetto fisico.

Queste preoccupazioni causano notevole distress o difficoltà significative a livello sociale, occupazionale o accademico, o in altre aree di vita.

Le preoccupazioni per il proprio aspetto fisico non sono meglio spiegate dalle preoccupazioni per peso e forme corporee in individui con un disturbo alimentare.

Incidenza

A livello di epidemiologia, la dismorfofobia è un disturbo molto comune, che spesso colpisce più persone di quelle diagnosticate. A soffrire di dismorfofobia sono sia uomini che donne, in ugual misura; molto spesso, tale condizione insorge già a partire dall'adolescenza.

La dismorfofobia è molto diffusa tra le persone con una storia di depressione o fobia sociale, tra i soggetti con disturbo ossessivo compulsivo o disturbo d'ansia generalizzato e tra le persone affette da anoressia nervosa o bulimia (disturbi del comportamento alimentare).

Come riconoscere la dismorfofobia?

La dismorfofobia, essendo un'eccessiva preoccupazione per alcuni difetti fisici minimi o totalmente assenti, che però vengono percepiti dal paziente e causano grave disagio, si manifesta con comportamenti ossessivi.

Sintomi comportamentali

Per esempio, chi soffre di disturbo da dismorfismo corporeo potrebbe avere questi comportamenti ossessivi:

si osserva allo specchio per molte ore al giorno; oppure, al contrario, potrebbe evitare di scorgersi, coprendo qualunque superficie riflettente;

confronta costantemente il proprio aspetto fisico con quello delle altre persone;

usa cosmetici e/o vestiti coprenti per mascherare il difetto in questione;

è a disagio in mezzo alla gente e rispetto a riferimenti (o complimenti) rispetto al difetto fisico;

può ricorrere a trattamenti di bellezza, terapie ormonali e interventi di chirurgia estetica che si rivelano sempre insoddisfacenti;

se il “problema” è del corpo (e non del viso), si costringe a diete e allenamenti eccessivi.

Nei malati di dismorfofobia, la percezione del difetto anatomico può riguardare un qualunque punto del corpo umano. Tuttavia, alcune sedi anatomiche, come il naso, l'addome, le cosce, la pelle e i capelli, tendono a preoccupare più spesso di altre.

Le cause

Secondo gli psicologi e i medici (psichiatri), la dismorfofobia potrebbe insorgere per effetto di una combinazione di fattori di natura diversa, tra cui quelli genetici, fattori psicologici, fattori sociali, fattori culturali e fattori legati allo sviluppo. Secondo alcune ricerche, la dismorfofobia sarebbe più comune in presenza di:

Introversione;

Tendenza al perfezionismo;

Visione negativa della propria immagine estetica;

Accresciuta sensibilità estetica;

Abusi e/o episodi di abbandono durante l'infanzia.

Senza voler demonizzare i social, a proposito della dismorfofobia bisognerebbe riflettere sull’uso di questi mezzi, soprattutto quelli costituiti da immagini come Instagram (ma non solo) che consentono l’utilizzo di filtri di ogni tipo. Per quanto chiunque preferisca mostrarsi (in foto o in video) al meglio, è bene ricordarsi che la perfezione non è umana. Anche se i filtri permettono a tutti di avere una pelle senza pori, ombre, occhiaie, etc, la realtà è ben diversa. Ammalarsi per raggiungere un ideale che non esiste non ne vale la pena.

Come si cura

Si può guarire dalla dismorfofobia, che quindi è un disturbo non permanente. Certo, per guarire è necessario ammettere di avere un problema di percezione della propria immagine e decidere di intraprendere un percorso di guarigione.

Il trattamento per la dismorfofobia consiste nella combinazione di una particolare terapia psicologica, nota come psicoterapia cognitivo-comportamentale, ed è possibile che il medico valuti una terapia medico-farmacologica.