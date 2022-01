P er quanto possa sembrare strano, esiste anche la dipendenza da stress. Ecco di cosa si tratta, quali meccanismi psicologici stanno dietro e come puoi uscirne

A volte si pensa di “funzionare meglio” sotto tensione, ma questo potrebbe invece essere un sintomo di dipendenza da stress. Ebbene sì: non esiste solo la dipendenza da sostanze o da alcool, ma esiste anche quella da stress. Si basa fondamentalmente su meccanismi psicologici che potrebbero avere origine nell’infanzia o più recentemente.

Per esempio, alcuni traumi o relazioni affettive potrebbero averti convinto, a livello inconscio, che il tuo benessere si basa su una condizione di tensione, di emozioni forti. Naturalmente, questo è un paradosso, poiché lo stress eccessivo non può essere positivo a lungo andare. Ecco di cosa si tratta quando si parla di dipendenza da stress.

Cos'è lo stress?

Di stress si parla spesso, ma non è sempre facile capire quando si tratta di una condizione “normale” e di quando potrebbe rappresentare un problema. Secondo la scienza, lo stress è la risposta fisiologica degli esseri umani alla vita. In particolare, l'endocrinologo ungherese Hans Selye lo ha definito come «la risposta aspecifica del corpo a qualsiasi richiesta, indipendentemente dal fatto che sia causata o risulti in stimoli piacevoli o spiacevoli».

Quando si attiva la risposta allo stress, nel corpo umano si innescano diversi processi. In primis, si attiva la produzione di ormoni, come il cortisolo (il famigerato «ormone dello stress», per l’appunto). Da qui deriva l'attività del sistema nervoso centrale e altre reazioni che riguardano la temperatura corporea, la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca, che si modificano proprio per affrontare lo stimolo in questione.

Lo stress buono

Finché lo stress rimane entro certi livelli, oppure si alza per periodi brevi, siamo in una condizione di normalità. Per esempio, potresti sentirti stressata prima di un esame, mentre svolgi un progetto di lavoro. Perfino quando ti prepari per un appuntamento, in cui sei un po’ tesa per l’emozione. Finché, quindi, lo stress ci aiuta a vivere appieno le esperienze, spingendoci a migliorarci, si parla di «eustress» (cioè, di stress “buono”), quello per cui lo stesso Selye ha definito lo stress «il sale della vita».

Quando lo stress è troppo, sempre

C’è un motivo per cui spesso si parla anche di tecniche di gestione dello stress. Finché questo rimane entro certi limiti, appunto, lo stress è una condizione normale e perfino utile per gli esseri umani. Il problema è quando diventa eccessivo, sia per quantità, sia per durata. Carichi di lavoro eccessivi, preoccupazioni economiche, problemi di salute, relazioni difficili. Sono tutte situazioni che, se non vengono risolte nel breve periodo, possono portare a sviluppare dipendenza da stress.

Stress e dipendenza

Il punto è quando la risposta del corpo allo stress (cioè tutte quelle reazioni fisiologiche) diventa così frequente e abituale che non si riesce più a distinguere lo stress eccessivo dalla normalità. Per fare un esempio, capita spesso di sviluppare dipendenza da stress a seguito di una relazione tossica. È un esempio concreto, poiché se vivi un rapporto malato, ti convinci che la “normalità” sia sempre fatta di rabbia, dolore, litigate furibonde, etc. Questo, purtroppo, ha delle conseguenze anche dopo la fine di una relazione disfunzionale. La dipendenza da stress, infatti, può portare le persone alla continua ricerca di situazioni di pena o di dolore emotivo, fino a distruggere le relazioni sociali e amorose sane.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Cos’è il burnout pandemico?

Come capire se sei dipendente dallo stress

Come sai se sei dipendente dallo stress? Potrebbe essere più facile di quel che pensi. Se hai superato la linea che separa dall’«eustress» (lo stress “normale”) dalla dipendenza da stress, comincia a far caso a come stai davvero, sia dal punto di vista fisico sia emotivamente. Livelli prolungati di stress elevato, infatti, hanno un impatto sulla salute fisica e mentale.

Segnali fisici

A livello fisico, se soffri di dipendenza da stress, potresti avere dei sintomi fisici. Potresti soffrire di insonnia, ansia, irritabilità, cambiamento dell’appetito, affaticamento. Sul lungo periodo, potresti andare incontro anche a problemi di pressione alta, tachicardia, compromissione del sistema immunitario, depressione. Per di più, quando i livelli di stress sono alti sempre, le persone possono essere più inclini ad altre dipendenze, come farmaci, sostanze stupefacenti e/o alcol.

Segnali psicologici

Ansia e depressione sono certo sintomi importanti di un malessere fisico e psicologico. Se soffri di dipendenza da stress, potresti considerare di avere questo problema anche osservando il tuo modo di relazionarti, specie nei rapporti sentimentali. Di frequente, chi ha sviluppato dipendenza da stress a seguito di una relazione disfunzionale (in famiglia o con il partner) potrebbe cercare lo stesso modello anche nelle nuove relazioni. Per esempio, dopo un rapporto tossico, potresti cercare spesso lo scontro con il nuovo partner, e vivere con disagio una situazione di serenità. In questo caso, interrogati seriamente se a renderti insoddisfatta è la nuova relazione o, piuttosto, il tuo passato traumatico ti “impedisce” di goderti un rapporto sano.

Come si guarisce

Soffrire di dipendenza da stress è certo una condizione di malessere. Per fortuna, non si tratta di una situazione che non si può modificare, anzi. Si tratta di una condizione da cui si può uscire e che, insieme al suo superamento, potrebbe portare con te anche la soluzione di altri problemi emotivi. Per esempio, le questioni del passato che possono aver contribuito a fare sviluppare la dipendenza da stress.

Diventa consapevole

Quando si tratta di ambito psicologico, il primo passo da compiere è sempre la presa di coscienza. Diventare consapevoli di avere un malessere emotivo è sempre fondamentale. Riconoscere di avere un problema, infatti, significa mettersi sul cammino della guarigione.

Rivolgiti a uno specialista

Naturalmente, per rimettersi in sesto ci vuole tempo e pazienza. È importante, tuttavia, non sentirsi sbagliate o in colpa quando si soffre per un motivo psicologico. Soprattutto, non temere di chiedere aiuto.

Se pensi di soffrire di dipendenza da stress, puoi considerare di rivolgerti al tuo medico per affrontare eventuali disturbi fisici. Poi, considera di rivolgerti a un professionista della salute mentale per comprendere (e risolvere) le cause che ti hanno portato a questa dipendenza.