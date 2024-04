P erché è così difficile dimenticare qualcuno anche se non si è mai avuta una relazione con questa persona (se non nella propria testa e nel proprio cuore)? Scopriamolo!

Dimenticare qualcuno con cui si è avuta una relazione è, nella maggior parte dei casi, impossibile, o comunque molto difficile. Dopo tutto sarebbe come cancellare una parte di vita fatta di ricordi e di esperienze. Ma perché anche dimenticare qualcuno con cui non abbiamo mai avuto una relazione può essere difficoltoso?

Anche se può sembrare strano, infatti, accade spesso di non riuscire a levarsi dalla testa una determinata persona con cui, per mille ragioni diverse, non si è avuta nessuna relazione, ma che ci è comunque interessata e piaciuta al punto da credere di poterla vivere, oppure con cui abbiamo avuto una frequentazione che non si è trasformata in una vera relazione. Ed è anche questo uno dei motivi per cui è complicato dimenticare qualcuno con cui non si è mai avuta una relazione, perché al di là dell’epilogo, si è mosso in noi un sentimento, un ‘attrazione o un interesse tale dall’aver generato delle fantasticherie che, non trovando un riscontro reale, sono rimaste appese tra i punti di domanda o rimpianti della nostra vita.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Non riesci a dimenticare l’ex? È ora di capire il vero motivo per cui succede

Perché non si riesce a dimenticare

Una serie di se, ma, forse e magari, di se fosse stato e potrebbe essere, che impediscono di mettere un punto alla storia mai nata e che ci siamo solo immaginate di poter vivere. Dei buchi neri e delle domande senza risposta tali da non riuscire a passare oltre, anche solo se a livello di ricordi, impedendoci di dimenticare quel qualcuno con cui non abbiamo mai avuto una relazione ma che ha abitato nel nostro cuore giusto il tempo necessario per non lasciarlo più.

Anche se non propriamente uguale, questa tendenza ha molto in comune con quello che viene definito in psicologia come effetto Zeigarnik, scoperto dalla psicologa lituana Bluma Zeigarni, per il quale quando un compito non viene portato a termine, si viene a creare uno stato mentale di tensione che impedisce alla mente di iniziare qualcosa di nuovo. Un meccanismo che si attua anche per il solo fatto di aver pianificato un’attività, per la quale la mente trasmette messaggi ansiogeni che ci spingono a portarla a termine e che ci impediscono di concentrarci su altro.

Allo stesso modo, o in modo molto similare, per dimenticare e non pensare più a una persona, è necessario mettere un punto e “concludere” ciò che si è iniziato, anche solo con la mente.

Ma come si fa, quindi, a concludere qualcosa che non si è mai iniziato davvero e a dimenticare qualcuno con cui non abbiamo mai avuto una relazione?

Come si dimentica qualcuno con cui non si è mai avuta una relazione

Per prima cosa è importante evitare di nascondere a noi stessi ciò che proviamo. Riconoscere i propri sentimenti, passati e presenti, è il primo passo per accettarli e poterseli lasciare alle spalle. Anche se non si à mai frequentata davvero una persona, infatti, c’è comunque stato in investimento di energie, emozioni e pensieri e saperli riconoscere senza sminuirli vi farà rendere conto di ciò che è stato, collocandolo nel modo corretto o potendolo lasciare andare più serenamente.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Questi sono i 4 tipi di amori che non si dimenticano e perché succede

Allo stesso modo anche dirsi la verità riguardo la mancata relazione è fondamentale per liberare il ricordo che si ha di quella determinata persona. Se i sentimenti provati sono stati a senso unico, se non c’era sufficiente attrazione o interesse fisico e/o mentale, se i vostri tempi non hanno coinciso, ecc. C’è sempre una ragione per la quale si è deciso di non iniziare una relazione. Girarci intorno o pensare a dei se e dei ma che non hanno ragione di esistere non ha alcun senso e vi impedirà di chiudere una porta che non si è mai aperta, se non solo nella vostra mente.

L'importanza del tempo

Dopo tutto se ne valeva la pena da entrambe le parti la relazione si sarebbe avviata e se così non è stato tanto vale non rimuginarci sopra. Se non ne è valsa la pena quando poteva essere, poi, perché mai dovreste occupare i vostri pensieri adesso, nel presente, nel qui e ora in cui questa persona non esiste, con domande che non hanno motivo di esistere? Meglio riempire il proprio tempo con qualcosa che doni reale felicità piuttosto che con immagini che sono esistono solo nella propria mente e che, oltretutto non hanno nulla a che vedere con il vostro presente.

Infine, datevi tempo. Certo, magari ne è già passato tanto, ma se siete nella situazione di non riuscire a dimenticare qualcuno con cui non avete mai avuto una relazione è da ora che dovete partire per lasciarvela alle spalle. Senza pensare al tempo già passato ma concedendovene il necessario per prendere consapevolezza di ciò che sentite, accettandolo e lasciandolo fluire insieme a tutto ciò che ha fatto parte della vostra vita e che non è giusto che vi levi spazio per accogliere qualcosa di nuovo.