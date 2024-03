I l dialogo interiore può essere costruttivo? Vediamo come conversare con il nostro io può allenarlo a prendere le decisioni giuste, a superare i dolori e le sconfitte, a gioire per le cose giuste.

La nostra attenzione è solita concentrarsi su ciò che la cattura, ma siamo anche noi capaci di indirizzarla su ciò che vogliamo. Questo avviene quando siamo in grado di avere un dialogo interiore con noi stesse, e dunque concentrarci su ciò che noi riteniamo importante per il nostro cammino personale.

È dunque possibile avere un dialogo interiore costruttivo? Possiamo davvero lavorare su noi stesse e i nostri obiettivi dialogando con il nostro io?

Cos’è il dialogo interiore?

Il dialogo interiore è la conversazione che il nostro io ha con se stesso. È la voce sotto testuale che applica logica, ragionamento e convinzioni a situazioni, persone ed eventi. Serve anche da filtro per le esperienze, valuta il dolore e la gioia, e colora il modo in cui vediamo il mondo. In quanto tale, il dialogo interiore gioca un ruolo vitale nel trarre significato dalla nostra vita e dalla realtà. Quando questo è oscuro, negativo e triste, vediamo un mondo filtrato attraverso questo filtro. Al contrario, quando abbiamo un dialogo interiore positivo, edificante e ottimista, percepiamo quegli stati come lo sfondo della nostra vita.

Siamo in grado di affrontarlo in maniera costruttiva? Ci sono dei passaggi essenziali per imparare a gestire positivamente il dialogo interiore, in modo da trarne positività e trasformare la tua vita in una vita di felicità e realizzazione.

Trascorri del tempo in silenzio

La meditazione è uno dei primi e fondamentali passi per padroneggiare il nostro dialogo interiore. In genere abbiamo tra i 60.000 e gli 80.000 pensieri ogni giorno e calmare il nostro ambiente mentale turbolento crea la tela bianca su cui dipingere una conversazione interna positiva. Quando la mente è calma diventa un campo fertile e ricettivo ai semi che vi piantiamo.

Inoltre, la meditazione coltiva la nostra consapevolezza di testimonianza e ci aiuta a prestare attenzione al nostro commento mentale e ai suoi contenuti. Fino a quando non avremo la chiarezza mentale derivante dalla meditazione, diventa molto difficile superare la nostra tendenza alla ripetizione intellettuale meccanica con un dialogo interiore positivo.

Coltiva la gratitudine

La gratitudine è un potente stato mentale che provoca una trasformazione palpabile nel nostro paesaggio interno. Quando concentriamo la nostra attenzione su quelle cose per cui possiamo essere grati, questo ci sposta automaticamente fuori da una mentalità negativa. Scrivere un diario della gratitudine crea uno slancio positivo nel nostro dialogo interno. Concentrarti su ciò che è buono o edificante nella tua vita ti condiziona anche a rimanere vigile nel cercare altre esperienze degne di gratitudine che entrino nella tua vita.

Evita attivamente la negatività

Non c’è dubbio che la negatività sia diffusa nel nostro mondo moderno. Ovunque guardiamo, sembra che non ci sia fine a ciò che possa farci stare male. Ciò, in parte, è dovuto al pregiudizio della negatività del nostro cervello, una tendenza effettiva a notare situazioni ed eventi negativi più facilmente di quelli positivi. Abbiamo ereditato questo artefatto neurologico dai nostri antenati che, a causa della loro costante mentalità di sopravvivenza, dovevano essere sempre all'erta per il pericolo o qualsiasi cosa che potesse mettere a rischio la loro vita. Portiamo ancora questa tendenza nel nostro sistema nervoso e spesso inibisce la nostra capacità di vedere il bene nel mondo, anche quando è proprio di fronte a noi. Pertanto, dobbiamo impegnarci ad allontanarci dalla negatività il più spesso possibile.

Sfrutta il potere delle affermazioni

“Io sono…” sono due delle parole più potenti, perché ciò che metti dopo modella la tua realtà. Le affermazioni lavorano sul dialogo interiore in maniera forte e positiva, e possono aiutare a riprogrammare il tuo subconscio e il dialogo interno verso un ambiente mentale più costruttivo. “Affermare” significa rendere fermo ciò che desideri sia vero o sperimenti. Le affermazioni ci aiutano a sostituire i nostri commenti mentali vecchi, stantii o obsoleti con idee nuove e più stimolanti. Con la pratica regolare, le affermazioni possono aiutarti a focalizzare il tuo dialogo interiore sulle tue intenzioni e a mantenere la tua attenzione su ciò che vuoi piuttosto che su ciò che non vuoi.

Dai importanza al linguaggio

Le tue parole e il tuo comportamento sono espressioni naturali del tuo dialogo interiore. Allo stesso modo, le tue azioni e le tue parole lo rafforzano. Pertanto, quando scegli consapevolmente di praticare un linguaggio e un comportamento impeccabili, il tuo dialogo interiore diventerà automaticamente più positivo e raffinato. Essere impeccabili significa comportarsi secondo i più alti standard di correttezza. In sostanza significa essere irreprensibili e senza colpe. Questo può essere un compito arduo e sebbene nessuno di noi sia perfetto, possiamo aspirare continuamente a portare dentro di noi lo spirito di impeccabilità, astenendoci da tutto ciò che potrebbe essere potenzialmente considerato dannoso per gli altri.